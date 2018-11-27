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Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi

Google'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği uygun fiyatlı Pixel 3 bu kez altı farklı telefonla birlikte görüntülendi. Pixel 3 Lite'a eşlik eden cihazlar arasında efsanevi Nokia 3310 da var.
5 ay
5,1b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google’ın orta segment için tasarladığı düşük fiyatlı Pixel 3 telefonunun yeni görüntüleri sızdırıldı. Pixel 3 Lite adını taşıyan modele bu kez tam altı farklı telefon eşlik ediyor. Yani yayınlanan görüntüler sayesinde bütçe dostu Pixel 3'ün boyutu hakkında net bir fikir sahibi olmak mümkün.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı"
Akıllı telefon orijinal Pixel, iPhone XR, Pixel 3 XL, iPhone XS ve hatta Nokia 3310 ile birlikte fotoğraflandı. Pixel 3 Lite, 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekrana sahip. Diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

2019'da piyasaya sürülecek

Google’ın uygun fiyatlı Pixel 3 telefonunu 2019’un ilk yarısında lanse etmesi bekleniyor. Akıllı telefonun ilk görüntüleri Rusya merkezli bir teknoloji blogu olan Rozetked tarafından yayınlandı. Daha sonrasında ise tasarımcı Ben Geskin, Pixel 3 Lite'ı Pixel 3 ile birlikte gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

http://www.slashleaks.com/l/pixel-3-lite-sargo-comparison-with-6-other-phones Yorum Yaz
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Mr. Jingles 5 ay en beğenilen
3310 daha karizmatik.
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expressimo 2 ay
Pixel serisi kadar çirkin bir telefon görmedim galaxy nexus nexus s ve nexus 4 5 6 varken bu ne tipsiz iğrenç bir cihaz ?!? berbat bir tasarım o çerçeveler ne ?? Andy Rubin den arakladıkları veya tersi olduğu kesin...
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Emre.isikgoz 5 ay
🧐
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Johan Elmander 5 ay
Google telefonlar satılsın diye değil sızsın diye yapıyor herhalde.
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RaptorFX 5 ay
Ömrü hayatımda 3310 kadar sempatik ve kullanışlı telefon görmedim. Yeni 3310 diye çıkan hilkat garibesi de dahil.
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tugares 5 ay
SD660/670 jenerasyonu için güncelleme varsa geriye kalan tüm Android Amiral gemileri en az 3 yıl büyük 2 yıl da güvenlik güncelleştirmesi almalı bence. Bu konuda kesinlikle Google üretici firmalara baskı yapmalı.
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__Nikolaus__ 5 ay
32 gb nedir ya ? Birde pixel cihazların hafızaları artırılmıyor. Kim ne yapsın 32gb ı ?
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ezimuse 5 ay
Pixel balonu da patlasa bi artık.
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intel7mix 5 ay
2915 mah ile nasıl bir günü çıkaracak merakla bekliyorum.
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V4LKyR 5 ay
3310 efsanedir.
Bi de 3330 vardı, asıl bomba o idi.
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Mr. Jingles 5 ay en beğenilen
3310 daha karizmatik.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha sızıntı pixel 3 lite sargo Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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