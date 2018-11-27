Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi

Google’ın orta segment için tasarladığı düşük fiyatlı Pixel 3 telefonunun yeni görüntüleri sızdırıldı. Pixel 3 Lite adını taşıyan modele bu kez tam altı farklı telefon eşlik ediyor. Yani yayınlanan görüntüler sayesinde bütçe dostu Pixel 3'ün boyutu hakkında net bir fikir sahibi olmak mümkün.

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Akıllı telefon orijinal Pixel, iPhone XR, Pixel 3 XL, iPhone XS ve hatta Nokia 3310 ile birlikte fotoğraflandı. Pixel 3 Lite, 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekrana sahip. Diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

2019'da piyasaya sürülecek

Google’ın uygun fiyatlı Pixel 3 telefonunu 2019’un ilk yarısında lanse etmesi bekleniyor. Akıllı telefonun ilk görüntüleri Rusya merkezli bir teknoloji blogu olan Rozetked tarafından yayınlandı. Daha sonrasında ise tasarımcı Ben Geskin, Pixel 3 Lite'ı Pixel 3 ile birlikte gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

http://www.slashleaks.com/l/pixel-3-lite-sargo-comparison-with-6-other-phones