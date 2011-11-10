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Kindle Fire'a yoğun talep; Amazon üretim hacmini arttırıyor

7 yıl
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle ile tüketici elektroniği alanında önemli deneyimler kazanan Amazon, 15 Kasım’da satışa sunmaya hazırladığı tableti Kindle Fire’a ön satışlarda beklenenden daha yüksek talepten ötürü üretimde vites arttırıyor.

Digitimes’ın endüstriyel kaynaklarından aldığı bilgilere göre Amazon, 2011’in son çeyreğindeki siparişlerini 3,5 milyondan 4 milyona yükseltirken; 2011 yılındaki toplam sevkiyat sayısını 5 milyona yükseltti…

7 inçlik IPS ekrana sahip olan Kindle Fire, Amazon’un servislerine verdiği destek ve en önemlisi 199 dolarlık satış fiyatıyla pazardaki birçok tablete göre üstünlük kuruyor…




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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar 600 tlye zaten türkiyede satılıyor hizlial.com/...
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antonidas 7 yıl
bu alet 2 katı fiyatına gelir, önce vergiler eklenir, sonra ürünü getirecek firma kar koyar, astarı yüzünü geçer. ya da hiç gelmez.
16 gb iphone 4 iki milyara satılıyor, gerçek fiyatı 600 dolar olan bir ürünü iki katı fiyata satıyorlar.
apple dan çok para kazanıyor adamlar, apple atıyorum 300 dolara mal etti, 600 satıyor, buraya iki milyara geliyor, neden, aracılar kamerasını mı değiştiriyor,
malesef teknoloji bize faiş fiyatlarla geliyor, bir ürün kendimize aldığımızda,bir üründe aracılara almak zorundayız,
teknolojide de bu böyle, araba sektöründe de böyle...
1 Yanıt Yanıtla
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tyavuz 7 yıl
600 lira civarında Türkiye' de satışı olur diye düşünüyorum
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antonidas 7 yıl antonidas
antonidas
bu alet 2 katı fiyatına gelir, önce vergiler eklenir, sonra ürünü getirecek firma kar koyar, astarı yüzünü geçer. ya da hiç gelmez.
16 gb iphone 4 iki milyara satılıyor, gerçek fiyatı 600 dolar olan bir ürünü iki katı fiyata satıyorlar.
apple dan çok para kazanıyor adamlar, apple atıyorum 300 dolara mal etti, 600 satıyor, buraya iki milyara geliyor, neden, aracılar kamerasını mı değiştiriyor,
malesef teknoloji bize faiş fiyatlarla geliyor, bir ürün kendimize aldığımızda,bir üründe aracılara almak zorundayız,
teknolojide de bu böyle, araba sektöründe de böyle...


bir çoğumuz o günlerden, çıkacağı fiyatı tahmin etmişiz
199dolar= 372 tl
Türkiye fiyatı 600tl
ben 2 katı olur demişim az farklı kaçırmışım,
Abd fiyatı ile Türkiye fiyatı arasında 228 tl arada fark var
Amazon kindle fire'ı çok düşük bir karla satıyor. Maliyetine yakın bir fiyattan satıyor.
Ülkemize ise öyle bir fiyat ile geliyor ki, normal satış fiyatının nerdeyse 2 katı. Amazondan çok kar ediyorlar.
Bu ürünü bu fiyata sakın almayın, tekelci bir düşünce yapısı ile çok yüksek fiyat verilmiş
Kandırılmak istemiyorsanız, bu ürünü bu fiyata almayın
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Mühendis Kafası 7 yıl
space tuşunu da kullansaydınız.
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rainhard 7 yıl
türkiyeye gelecek mi acaba?
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ShafakCool 7 yıl
mebrar
Benim anlamadığım şey bu Kindle Fire Android tabanlı mı acaba?

Evet Android tabanlı ama Amazon dokunuşuyla :) Daha sade ve basit bir arayüzü var.
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mebrar 7 yıl
Benim anlamadığım şey bu Kindle Fire Android tabanlı mı acaba?
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