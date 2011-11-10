Kindle Fire'a yoğun talep; Amazon üretim hacmini arttırıyor

Dünyanın en popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle ile tüketici elektroniği alanında önemli deneyimler kazanan Amazon, 15 Kasım’da satışa sunmaya hazırladığı tableti Kindle Fire’a ön satışlarda beklenenden daha yüksek talepten ötürü üretimde vites arttırıyor.

Digitimes’ın endüstriyel kaynaklarından aldığı bilgilere göre Amazon, 2011’in son çeyreğindeki siparişlerini 3,5 milyondan 4 milyona yükseltirken; 2011 yılındaki toplam sevkiyat sayısını 5 milyona yükseltti…

7 inçlik IPS ekrana sahip olan Kindle Fire, Amazon’un servislerine verdiği destek ve en önemlisi 199 dolarlık satış fiyatıyla pazardaki birçok tablete göre üstünlük kuruyor…