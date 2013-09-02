Kinect tabanlı geliştirilen sistem sayesinde, görüntülü Skype görüşmelerinde göz teması kurulabilecek





Geçtiğimiz yıllarda Microsoft tarafından satın alınan ve 10 yılı aşkın süredir dünyanın farklı yerlerinde bulunan insanları hem sesli hem de görüntülü olarak görüştüren popüler yazılımlardan Skype, rakamlar üzerinden konuşmak gerekirse günde 300 milyon kişi tarafından 2 milyar dakikalık video görüşme için kullanılıyor. Karşılıklı insan ilişkilerinde büyük önem taşıyan göz temasını bu video görüşmelerine dahil etmek üzere ETH Zürih Bilgisayar Grafikleri Laboratuvarı doktor öğrencisi Claudia Kuster önderliğinde çalışan bir takım tarafından geliştirilen sistem, Microsoft'un Kinect isimli cihazını kullanarak bu sorunu çözmek üzere hazırlanıyor.

Göz teması kurmak üzere ayna, birden fazla kamera ve özel yazılımlar kullanan pahalı sistemler yerine Claudia Kuster ve ekibinin hazırladığı çözüm, Microsoft'un Kinect isimli hareket algılama sistemini kullanıyor. Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen sonuçlarının oldukça başarılı olduğu belirtilen sistem, Kinect'in kamera karşısındaki kişilerin derinlik haritasını çıkartması ve daha sonra özel maskeleme araçları ile arka plandan izole edilen kişilerin karşılıklı göz teması kurabilecek doğru açıya yazılımsal olarak getirmesi şeklinde çalışıyor. Ayrıca ışık ve renk gibi ayarları da otomatik olarak düzenleyebilen çözüm, etkili bir video konferans deneyimi ortaya konulmasına yardımcı oluyor.

Gelecekte kişilerin suratlarını direkt olarak görüntüden çıkartarak daha etkili bir temasın elde edilmesi ve standart bilgisayar, akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarların kameralarıyla uyumlu olarak Skype üzerinde çalışabilecek bir Plug-in yazılımı geliştirmeyi uman Claudia Kuster ve ekibi, çalışmalarına devam ediyor.

http://graphics.ethz.ch/publications/papers/paperKus12.php