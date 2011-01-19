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Kinect'in geliştiricisi Microsoft'tan ayrıldı

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un iki ay gibi kısa bir sürede 8 milyondan fazla sattığı Kinect teknolojisinin arkasındaki en önemli isimlerden birisi olan Johnny Chung Lee, şirketten ayrıldığını açıkladı. 2007 yılında Wiimote'u hackleyerek gündeme gelen Lee, 2,5 yıldır Microsoft Uygulamalı Bilimler çatısı altnda Kinect teknolojisi için insan izleme algoritmaları geliştiriyordu.

Google'ın "Özel Projeler Takımı"nda görev alacağını açıklayan Lee, henüz tam olarak ne yapacağını açıklamış olmasa da tahminler, Google TV ve/veya Android platformu için yeni oyun deneyimleri sunacak teknolojilerin geliştirilmesinde rol alabileceği yönünde. Bu arada merak edenler için Johnny Chung Lee'nin, Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki İnsan-Bilgisayar Etkileşimleri Enstitüsü'nden mezun olduğunu da not düşelim.


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tobepeople 6 yıl
büyük ihtimalle bütçe kısıtlamasına gitmeye kalkmıştır diye tahmin ediyorum bu adamda bu yüzden gitmiştir google da bütçe sorun değil sen yeterki üret gardaşım demiş ve çekik gözlüyü kendi tarafına çekmiştir :)
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vejeteryanzombi 6 yıl
google'da çalışsaydım işten çok eğlenceyi düşünürdüm
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teamgsi 8 yıl
google in boston ofisinde calisma imkani buldum, sinirsiz yemek, icecek, cocuk oyun odasi, her gun cesit cesit yemek, sinema salonu, bazi kisilerin odalarinda lcd tvler xbox lar, gitarlar, koltuk yerine buyuk topun uzerinde oturanlar kisacasi ev gibi haliyle son 5 yildir amerikanin en cok calismayi istenilen yeri. californiyadaki genel ofislerinde 9 tane restaurant, gerisini varin siz dusunun!
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Batuist 8 yıl
googleda çalışmak için para bile verirdim... ofisleri ne öyle masaj salonları spor salonları sınırsız yiyecek içecek açık büfe otantik oturma mekanları vs. gerçekten adamlar çalışıyorlar mı yoksa yaşıyorlarmı.. microsoftun böyle imkanları var mı acaba merak ettim.. bende olsam bende geçerdim.. adam birde üstüne para alcak hemde!!
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metal can 8 yıl
Google'da çalışmakla ilgili hayallerinizi yıkmak istemem ama imkanların bu kadar iyi olmasının yanında orada çalışmanın düşündüğünüz kadar iyi olmadığını duymuştum.
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DH Misafiri 8 yıl
Sony bu adamı kaçırmamalı.
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Victarion 8 yıl

DH Misafiri

Sony bu adamı kaçırmamalı.


Adam niye Microsoft'tan Sony'e gitsin ki?
Bana satıcılık gibi gelmedi ama Microsoft umarım çok şey kaybetmez. Kim bilir adam belki de birebir algılayan Kinect çıkarırdı...
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mobylette 8 yıl
eğer microsoft adamı yollasaydı işte o zaman olayın adı satıcılık olurdu bence. işin içine para mevzusu girmedi ise eleman demek google'da daha etkileyici projelerde çalışacağını düşünmüş ki oraya geçmiş. sonuçta google da çalışması eğlenceli bir şirkettir diye tahmin ediyorum.
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Creativeflo 8 yıl
satıcılıkla alakası ne ayrıca daha bir çok kişi bulunur bu iş için
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sdelta 8 yıl
Satıcılık bu olsa gerek heralde...
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