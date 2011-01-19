Kinect'in geliştiricisi Microsoft'tan ayrıldı

Microsoft'un iki ay gibi kısa bir sürede 8 milyondan fazla sattığı Kinect teknolojisinin arkasındaki en önemli isimlerden birisi olan Johnny Chung Lee, şirketten ayrıldığını açıkladı. 2007 yılında Wiimote'u hackleyerek gündeme gelen Lee, 2,5 yıldır Microsoft Uygulamalı Bilimler çatısı altnda Kinect teknolojisi için insan izleme algoritmaları geliştiriyordu.

Google'ın "Özel Projeler Takımı"nda görev alacağını açıklayan Lee, henüz tam olarak ne yapacağını açıklamış olmasa da tahminler, Google TV ve/veya Android platformu için yeni oyun deneyimleri sunacak teknolojilerin geliştirilmesinde rol alabileceği yönünde. Bu arada merak edenler için Johnny Chung Lee'nin, Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki İnsan-Bilgisayar Etkileşimleri Enstitüsü'nden mezun olduğunu da not düşelim.