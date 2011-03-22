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Kingston 4GB ve 8GB kapasiteli microSDHC kartlarını duyurdu

8 yıl
8,4b
1
10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yılı 6.5 milyar dolar gelir ile kapatan Kingston, 2011 için daha yüksek rakamları hedef belirlemiş durumda. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi olan firma, hızla yaygınlaşan akıllı cihazlar ve tüketici elektroniği ürünleri için hazırladığı Class 10 performans derecelendirmesine sahip yeni microSDHC kartlarını lanse etti. 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan firma, Fat32 formatlı kartların minimum 10MB/saniye transfer hızı sunduğu belirtiyor.

Akıllı telefonlardan dijital kameralara kadar geniş bir kullanım alanını hedef alan yeni kartlar, 22$ (4GB) ve 37$ (8GB) seviyesinden satışa sunulurken, SD adaptör ile birlikte sunulan paketleri ise 23$ ve 38$ olarak fiyatlandırılıyor.


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Rouvax 8 yıl
XDa da ve çoğu sitede kingston un class 10 un okadar da iyi bir kart olmadığı yazılmış sandisk in Class2 cardları bunlardan iyi performans verebilir dikkat.
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nihattr 7 yıl
4 GB micro SDHC Tayvan üretimli olanını denedim. Class 4 olarak yazma hızı oldukça başarılı. Aşağıdaki gibi. Oysa ki Japonya üretimi 5-6 MB yazma hızında.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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theyapici 8 yıl
dandirik bir kart işte pehh
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gerbay 8 yıl
Class yükselmesi kalite ile ilgili değil de veri transfer hızı ile ilgili. Mesela class 2 ler en fazla 2 MB/sn veri transferi yapabiliyor, class 10 lar 10 MB/sn.. kalite olayı ap ayrı bir konu..
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nevom 8 yıl
Bunlarda Class yükselince daha mı kaliteli oluyor?
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NowOrN3wer 8 yıl
Turkiyeye nezaman gelir =D
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hakanr 8 yıl
hızlıal.comda Trend 16gb class10 satılıyor haberinize
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deepthrone 8 yıl
nerdeee hani ??
:)
diye bir şarkı vardı eskiler hatırlar mı ??
neco söylüyordu..
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LORDTEK 8 yıl

deepthrone

nerdeee hani ??
:)
diye bir şarkı vardı eskiler hatırlar mı ??
neco söylüyordu..

nerde nerde kaldın nerde
nerde nerdeysen alemin dilinde
...
yoksa göze mi geldik biz de

Deniz ARCAK (ne necosu leüyn)
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berkaylive 8 yıl
güzel :D
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