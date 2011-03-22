Kingston 4GB ve 8GB kapasiteli microSDHC kartlarını duyurdu

Geçtiğimiz yılı 6.5 milyar dolar gelir ile kapatan Kingston, 2011 için daha yüksek rakamları hedef belirlemiş durumda. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi olan firma, hızla yaygınlaşan akıllı cihazlar ve tüketici elektroniği ürünleri için hazırladığı Class 10 performans derecelendirmesine sahip yeni microSDHC kartlarını lanse etti. 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan firma, Fat32 formatlı kartların minimum 10MB/saniye transfer hızı sunduğu belirtiyor.

Akıllı telefonlardan dijital kameralara kadar geniş bir kullanım alanını hedef alan yeni kartlar, 22$ (4GB) ve 37$ (8GB) seviyesinden satışa sunulurken, SD adaptör ile birlikte sunulan paketleri ise 23$ ve 38$ olarak fiyatlandırılıyor.