Kingston, Genesis isimli yeni bellek soğutucusunu tanıttı

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, HyperX serisi belleklerinde kullanmak üzere tasarladığı yeni soğutucusunu gösterdi. Yüksek performanslı modellerini ve hız aşırtmalı odaklı çözümlerini konumlandırdığı bellekleri için Genesis isimli yeni bir soğutucu hazırlanan Genesis'in soğutma performansına önemli katkı sağladığı, havalandırma delikleri ile soğutucu altında kalan DRAM yongalarını doğrudan hava sağlayabildiği belirtiliyor.

Özellikle kaslı işlemci soğutucularının sağladığı hava akımından daha iyi yararlanabilmek adına gözeneklere soğutucunun üst kısmında yer verildiği belirtiliyor. Genesis soğutucusunun 1333MHz'den 2133MHz'e kadar tek modül, çift kanal ve üç kanal formundaki belleklerde kullanılması ve bu belleklerin yakında kullanılma sunulmaları bekleniyor.