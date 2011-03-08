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Kingston, Genesis isimli yeni bellek soğutucusunu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, Genesis isimli yeni bellek soğutucusunu tanıttı
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, HyperX serisi belleklerinde kullanmak üzere tasarladığı yeni soğutucusunu gösterdi. Yüksek performanslı modellerini ve hız aşırtmalı odaklı çözümlerini konumlandırdığı bellekleri için Genesis isimli yeni bir soğutucu hazırlanan Genesis'in soğutma performansına önemli katkı sağladığı, havalandırma delikleri ile soğutucu altında kalan DRAM yongalarını doğrudan hava sağlayabildiği belirtiliyor.

Özellikle kaslı işlemci soğutucularının sağladığı hava akımından daha iyi yararlanabilmek adına gözeneklere soğutucunun üst kısmında yer verildiği belirtiliyor. Genesis soğutucusunun 1333MHz'den 2133MHz'e kadar tek modül, çift kanal ve üç kanal formundaki belleklerde kullanılması ve bu belleklerin yakında kullanılma sunulmaları bekleniyor.

Kingston, Genesis isimli yeni bellek soğutucusunu tanıttı
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Kingston, Genesis isimli yeni bellek soğutucusunu tanıttı
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Roc. 8 yıl
güzele benziyor =)
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ykanat 8 yıl
çok fark var bendeki kinston 1066 rami cl6 dan cl5 e çekince bile bariz fark çıkıyo
şu an 1207 cl5 çalışıyo ramlarim ve ddr3 1333 cl9 a tercih ederim
şu an en iyi ramlar corsair dominator ve gskill
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DH Misafiri 8 yıl
corsair ram yapmayı bırakmamış mıydı
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ismailll 8 yıl
cl çok onemli degil bende team 1600 cl7 var teste cl9 cl7 çok fark yok onemlı olan hız
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lj94 8 yıl
kingston kalite üretme derdinde deil artık bence. nası olsa kendini kanıtmalış. herkes benim malımı alır diyip kaliteli kitler üretmeye çalışmıyor. cl degerleri çok yüksek bellekler üretiyor. bence artık alınmamalı. team,corsair çok iyi işler çıkarıyor.
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dreamblue35 8 yıl

lj94

kingston kalite üretme derdinde deil artık bence. nası olsa kendini kanıtmalış. herkes benim malımı alır diyip kaliteli kitler üretmeye çalışmıyor. cl degerleri çok yüksek bellekler üretiyor. bence artık alınmamalı. team,corsair çok iyi işler çıkarıyor.


aynen team ürünleri hem ucuz hem kalteli
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diemcizone 8 yıl
Frekans yükseliyor, Gecikme süreleri düşmüyor, 1800MHz veya 1600MHz'lik ramlerin gecikmelerini düşürmeye başlasalar artık? Çok yüksek gecikme süreleri...
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rog maximus 8 yıl
ilk hyperx'leri 1066 diye aldım 800de çalışıyordu kırk yerden ayar yapamam gerekti çalışması için corsair dominator aldım paşalar gibi takar takmaz 1066 çalıştı sanırım bu yüzden kingston eskisi kadar çekici gelmiyor bana o kadar ram üretti yeni keşfetmiş deliklerin hava sirkilasyonu sağlayacağını
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spaydix 8 yıl
kingston gitsin misket oynasın yüksek mhz düşük cl ile uğraşmasın :D
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