Kingston HyperX Predator 8GB DDR3 2666MHz bellek kiti video inceleme

showstopper41 Sentetik testlerde bile 1333 ile 2666 arasındaki fark böyle az ise harici ekran kartı kullanırken oyunlardaki fark ortalama %10 civarı olur.
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
işini iyi yapan bir ram isteyenlere;
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9R
akakçe'den arayın en ucuz fiyatı'da bulun.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek her yerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te her yerde 80-90 TL arasında fiyata sahipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. RAM ya da SSD'de Team, Transcend, Corsair, Adata, Runcore ve Samsung adam gibi firmalardır.
forum.donanimhaber.com/...
Benim buradan çıkardığım sonuç ekran kartı iyi olan bir bilgisayara ram takviyesi yapılması yönünde... Yani bu ramleri alıp ekran kartından kısmayın.. alabileceğiniz en iyi kartı alın ardından gözünüzü ramlere çevirin..(kişisel fikrim gereksiz bir harcama olacağı yönünde)
Haber için teşekkürler.
Sentetik testlerde ölçüm 1866 ile 2666mhz arasında yapılmış.ben 1333mhz göremedim? Harici ekran kartı kullananlarda sistem belleğinin hızı oyunlara pek bir getirisi olmaz.%10 büyük bir rakam olmuş...
Kısacası şunu söyleyebiliriz. Dahili grafik birimi işlemciler için yüksek frekansda çalışan bellekler alınabilir ancak onun dışında sisteme herhangi bir getirisi yada önemsenecek bir getirisi bulunmamakta. Bellek zamanlamalarını dikkate aldığımızda yüksek mhz belleklerin getirisi=götürüsü olabileceğinden ram konusuna bu noktada pek dikkat etmek gerekmez...Sadece overclok performansına dikkat edilerek aynı bellek zamanlamarında esnek bir overclock performansı gösteren bellekler tercih edilebilir. 1600mhz cl7 gibi...