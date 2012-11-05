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Kingston HyperX Predator 8GB DDR3 2666MHz bellek kiti video inceleme

7 yıl
25,2b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Kingston'un yüksek performanslı ürünlerini sunduğu HyperX serisinin 2666MHz'de çalışan 8(2x4)GB kapasiteli Predator belleklerini inceliyoruz.

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karayulun 7 yıl
Kingston hakkında bilinmesi gereken negatif noktalardan biri:
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
işini iyi yapan bir ram isteyenlere;
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9R
akakçe'den arayın en ucuz fiyatı'da bulun.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek her yerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te her yerde 80-90 TL arasında fiyata sahipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. RAM ya da SSD'de Team, Transcend, Corsair, Adata, Runcore ve Samsung adam gibi firmalardır.
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yununu 7 yıl
oyunlarda bile 1600mhz ile 2666 mhz arasında 4fps fark gözüküyor yani ahım şahım fark yok 1333mhz ile arasında 7fps fark iş fiyata gelince 3 katı fiyatla satılıyor düşük zamanlama yüksek hız bellekler olmadığı sürece bir fark yok onun için boşuna para vermeye değmez.... he ddr 4 ddr5 li sistemlerle birlikte pci espress 3.0 çıkınca performanslar nasıl olur beklemek lazım...
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Executor Arhentir 7 yıl
Workstation sistemlerde işe yarayabilir ama ev kullanıcısı için 1600 mhzden yukarısının pek getirisi olmaz.
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JoeyBane 7 yıl
Fiyatlar yüksek ama verdiği performans düşük. CL değerleri epey yükselmiş. Entegre grafik performansı dışında fazla bir etkisini göremedim. 1600 Mhz kafi.
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anekos 7 yıl
ddr4 cıkaçak adamlar ddr3 2666 yı yeni piyasaya sürüyorlar almak akıl işi degil :(
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TIRAZLI 7 yıl
ram deyice akla gelen ilk marka son zamanlarda corsair f/p kingston eskidendi
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Prequel 7 yıl
Videolar neden açılmıyor?
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WarSaw 7 yıl
1600 den sonrası yalan.
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CodeMachine 7 yıl
%15 civarı olan farkı %250 olarak gösteren grafikler çok faydalı. Teşekkürler.
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Sonicman 7 yıl
İnceleme için teşekkürler.
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MÜŞAVİR 7 yıl
Aşağıdaki konudan ve ilk mesajdaki linklerden cl farkları, mhz farkları, tek kanal-çift kanal kullanım farklarına bakabilirsiniz.

forum.donanimhaber.com/...
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moffaka 7 yıl
Oyun testleri dışındaki tüm testlerde görüldüğü gibi performans farkı yaşanmıyor..
Benim buradan çıkardığım sonuç ekran kartı iyi olan bir bilgisayara ram takviyesi yapılması yönünde... Yani bu ramleri alıp ekran kartından kısmayın.. alabileceğiniz en iyi kartı alın ardından gözünüzü ramlere çevirin..(kişisel fikrim gereksiz bir harcama olacağı yönünde)
Haber için teşekkürler.
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showstopper41 7 yıl
Sentetik testlerde bile 1333 ile 2666 arasındaki fark böyle az ise harici ekran kartı kullanırken oyunlardaki fark ortalama %10 civarı olur.
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-VesselaM- 7 yıl
gecikme süreleri düşürülmedikçe 2133 mhz den sonrasının fazla bir getirisi yok ideal bellekler en düşük cl değerlerini sunanlardır yoksa 2666 mhz olması pek bir anlam ifade etmez
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SystemApps 7 yıl showstopper41
showstopper41

Sentetik testlerde bile 1333 ile 2666 arasındaki fark böyle az ise harici ekran kartı kullanırken oyunlardaki fark ortalama %10 civarı olur.

Sentetik testlerde ölçüm 1866 ile 2666mhz arasında yapılmış.ben 1333mhz göremedim? Harici ekran kartı kullananlarda sistem belleğinin hızı oyunlara pek bir getirisi olmaz.%10 büyük bir rakam olmuş...


Kısacası şunu söyleyebiliriz. Dahili grafik birimi işlemciler için yüksek frekansda çalışan bellekler alınabilir ancak onun dışında sisteme herhangi bir getirisi yada önemsenecek bir getirisi bulunmamakta. Bellek zamanlamalarını dikkate aldığımızda yüksek mhz belleklerin getirisi=götürüsü olabileceğinden ram konusuna bu noktada pek dikkat etmek gerekmez...Sadece overclok performansına dikkat edilerek aynı bellek zamanlamarında esnek bir overclock performansı gösteren bellekler tercih edilebilir. 1600mhz cl7 gibi...
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