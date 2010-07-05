Kingston, HyperX serisi USB 3.0 destekli SSD sürücüsünü erteliyor

Dünyanın en büyük bellek üreticisi Kingston, ilk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği HyperX markalı ilk SSD sürücüsünde ertelemeye gidebilir. Daha önce Ağustos ayında lanse edileceği açıklanan NAND flash tabanlı SSD sürücüsünün okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı söyleniyor.

Harici formda olan ve USB 3.0 ara birimini kullanan HyperX serisi yeni SSD sürücüsünün 195MB/saniye okuma ve 160MB/saniye yazma hızlarını desteklediği, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı açıklandı.

Kingston, HyperX serisi SSD modelleri için henüz herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.