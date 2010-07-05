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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, HyperX serisi USB 3.0 destekli SSD sürücüsünü erteliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
1
8
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticisi Kingston, ilk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği HyperX markalı ilk SSD sürücüsünde ertelemeye gidebilir. Daha önce Ağustos ayında lanse edileceği açıklanan NAND flash tabanlı SSD sürücüsünün okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı söyleniyor.

Harici formda olan ve USB 3.0 ara birimini kullanan HyperX serisi yeni SSD sürücüsünün 195MB/saniye okuma ve 160MB/saniye yazma hızlarını desteklediği, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı açıklandı.

Kingston, HyperX serisi SSD modelleri için henüz herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
ssdlerin okuma/yazma hızmalarına bitiyorum be abi :D
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DH Misafiri 9 yıl
ssdlerin okuma/yazma hızmalarına bitiyorum be abi :D
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DH Misafiri 9 yıl
ssdlerin okuma/yazma hızlarına bitiyorum be abi:D
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Process64 9 yıl
Ucuz olursa kutusundan çıkarıp Pc' ye takarım benim...
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Vapor.Experience 9 yıl

DH Misafiri

ssdlerin okuma/yazma hızlarına bitiyorum be abi:D



DH Misafiri

ssdlerin okuma/yazma hızlarına bitiyorum be abi:D



DH Misafiri

ssdlerin okuma/yazma hızlarına bitiyorum be abi:D



Gerek yok 3 kere kasmaya. Yeterince rütbe almışın zaten..

285/275mb sandforce kontrolcülü SSD'lerin yazma okuma hızı budur. sata 2 sınırına dayanmış. Ne olması gerekiyor daha
boş insan dolu SSD konularında
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tahir40 9 yıl
SSD'leri taşınabilir depolama aygıtı olarak kullanmak için alabilecek kaç kişi var ki :P SSD 'gelecek' olabilir ama bugünki fiyatlarıyla yaygınlaşması mümkün değil...
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KiLLeR© 9 yıl
Fiyatlar bi düşse ne satarlar ama. Kapış kapış gider SSD'ler
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