Kingston, HyperX serisi yüksek hızlı USB belleklerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kingston yüksek performanslı RAM'lerini konumlandırdığı HyperX serisine yüksek hızlı USB bellekler de ekledi. Datatraveler HyperX 3.0 olarak isimlendirilen bellekler, modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.
Şık tasarımlarıyla dikkat çeken ve USB 3.0 arabirimini kullanan bellekler, 8 kanal mimarisi ile 225MB/saniye seviyesinde okuma ve 135MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar. Yüksek performans ve yüksek kapasiteyi kompakt boyutlarda ise profesyonel kullanıcıların hedeflendiği yeni sürücülerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.
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Adamlar neredeyse 4Gb olup okuma hızı 10 yazma hızı 4Mb/Sn. olan ama göze çok şahane görünen flash belleği yere göğe sığdıramayacaklar da 64Gb olup 225/135 hızlarında okuyup yazabilen belleği beğenmiyorlar.
Yok arkadaş. Bizim Türk milletine hiçbir şeyi yarandıramazsın.
Kapasitesini düşük yaparsın ucuz satarsın, kapasite düşük derler daha pahalı olsaydı derler;
Kapasitesini yüksek yaparsın pahalı olur, ona da pahalı derler;
Hızını yüksek yaparsın şeklini beğenmezler..
Şeklini beğenirler fiyatını beğenmezler.
İllâ bir kulp takacaklar...