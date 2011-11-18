Kingston, HyperX serisi yüksek hızlı USB belleklerini duyurdu

Kingston yüksek performanslı RAM'lerini konumlandırdığı HyperX serisine yüksek hızlı USB bellekler de ekledi. Datatraveler HyperX 3.0 olarak isimlendirilen bellekler, modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Şık tasarımlarıyla dikkat çeken ve USB 3.0 arabirimini kullanan bellekler, 8 kanal mimarisi ile 225MB/saniye seviyesinde okuma ve 135MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar. Yüksek performans ve yüksek kapasiteyi kompakt boyutlarda ise profesyonel kullanıcıların hedeflendiği yeni sürücülerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.