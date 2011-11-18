Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, HyperX serisi yüksek hızlı USB belleklerini duyurdu

7 yıl
16,1b
1
23
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kingston yüksek performanslı RAM'lerini konumlandırdığı HyperX serisine yüksek hızlı USB bellekler de ekledi. Datatraveler HyperX 3.0 olarak isimlendirilen bellekler, modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 
Şık tasarımlarıyla dikkat çeken ve USB 3.0 arabirimini kullanan bellekler, 8 kanal mimarisi ile 225MB/saniye seviyesinde okuma ve 135MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar. Yüksek performans ve yüksek kapasiteyi kompakt boyutlarda ise profesyonel kullanıcıların hedeflendiği yeni sürücülerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Yahu cihaz neredeyse SSD performansı veriyor, ama millet hâlâ gidip tasarımı konuşuyor. Sanki USB belleklerde kapasite ve okuma-yazma hızları önemsiz ama tasarım önemli imiş gibi.
Adamlar neredeyse 4Gb olup okuma hızı 10 yazma hızı 4Mb/Sn. olan ama göze çok şahane görünen flash belleği yere göğe sığdıramayacaklar da 64Gb olup 225/135 hızlarında okuyup yazabilen belleği beğenmiyorlar.
Yok arkadaş. Bizim Türk milletine hiçbir şeyi yarandıramazsın.
Kapasitesini düşük yaparsın ucuz satarsın, kapasite düşük derler daha pahalı olsaydı derler;
Kapasitesini yüksek yaparsın pahalı olur, ona da pahalı derler;
Hızını yüksek yaparsın şeklini beğenmezler..
Şeklini beğenirler fiyatını beğenmezler.
İllâ bir kulp takacaklar...
Yahu cihaz neredeyse SSD performansı veriyor, ama millet hâlâ gidip tasarımı konuşuyor. Sanki USB belleklerde kapasite ve okuma-yazma hızları önemsiz ama tasarı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KAZUYA MISHIMA 7 yıl
peki türkiyeye nezaman gelir?Önemli konulardan biri de bu almayı düşündüğüm bir ürün
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByAdmin 7 yıl KAZUYA MISHIMA
hiachi

peki türkiyeye nezaman gelir?Önemli konulardan biri de bu almayı düşündüğüm bir ürün

6 Ay sonra gelecekmiş Kayınço
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
bu ne yaa hard disk gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Özelliklerine baktığımızda evet müthiş bir flash disk geliyor ancak fiyatı daha açıklanmamış.Bu flash disk fiyatının çokta düşük olacağını düşünmüyorum hatta harici HDD'lerle kafa kafaya gideceği görüşündeyim fiyat konusunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
usb 3 ler hala yaygın değil uzun sürede olmayacak gibi şuan bir işe yaramazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eboscro 7 yıl
Corsair GT Modelini ezip geçecek bu model fakat fiyat olarak SSD ile kafa kafaya olacağından şüphem yok beyle :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl
başka bir sitede gördüğüm fiyatlar..
64gb... 193
128gb 377 dolar... 256 nın fiyatı daha belli değilmiş...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

başka bir sitede gördüğüm fiyatlar..

64gb... 193

128gb 377 dolar... 256 nın fiyatı daha belli değilmiş...

Dediğim gibi; Cloud varken bunlara bu paralar verilmez. Yüksek boyutlu dosya transferleri için yüksek kapasiteli ancak çok daha ucuz bir ürün alınmalı. 100MB den küçük dosyaların transferleri için Cloud kullanılmalı ki zaten aynı hesap içerisindeki dosyalar için transfere bile gerek yok. Zaten cloud hesabınızın tanımlı olduğu cihazlar bu dosyalar direk görüntülenebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 7 yıl
Gittigidiyor.com da görürüz bunları 90 tl ye. Ondan sonra forumlarda forumda konular çıkmaya başlar "256 gb flash diskimde okuma hatası" diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 7 yıl
256gb 2560 $ olur artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Yahu cihaz neredeyse SSD performansı veriyor, ama millet hâlâ gidip tasarımı konuşuyor. Sanki USB belleklerde kapasite ve okuma-yazma hızları önemsiz ama tasarım önemli imiş gibi.
Adamlar neredeyse 4Gb olup okuma hızı 10 yazma hızı 4Mb/Sn. olan ama göze çok şahane görünen flash belleği yere göğe sığdıramayacaklar da 64Gb olup 225/135 hızlarında okuyup yazabilen belleği beğenmiyorlar.
Yok arkadaş. Bizim Türk milletine hiçbir şeyi yarandıramazsın.
Kapasitesini düşük yaparsın ucuz satarsın, kapasite düşük derler daha pahalı olsaydı derler;
Kapasitesini yüksek yaparsın pahalı olur, ona da pahalı derler;
Hızını yüksek yaparsın şeklini beğenmezler..
Şeklini beğenirler fiyatını beğenmezler.
İllâ bir kulp takacaklar...
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uNequAL 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Yahu cihaz neredeyse SSD performansı veriyor, ama millet hâlâ gidip tasarımı konuşuyor. Sanki USB belleklerde kapasite ve okuma-yazma hızları önemsiz ama tasarım önemli imiş gibi.

Adamlar neredeyse 4Gb olup okuma hızı 10 yazma hızı 4Mb/Sn. olan ama göze çok şahane görünen flash belleği yere göğe sığdıramayacaklar da 64Gb olup 225/135 hızlarında okuyup yazabilen belleği beğenmiyorlar.

Yok arkadaş. Bizim Türk milletine hiçbir şeyi yarandıramazsın.

Kapasitesini düşük yaparsın ucuz satarsın, kapasite düşük derler daha pahalı olsaydı derler;

Kapasitesini yüksek yaparsın pahalı olur, ona da pahalı derler;

Hızını yüksek yaparsın şeklini beğenmezler..

Şeklini beğenirler fiyatını beğenmezler.

İllâ bir kulp takacaklar...

Bu forumada birşey yazılmaz oldu bakıyorumda. İnsanların foruma birşeyler yazmasını, fikirler sunmasını veyahut şu şöyle olsa daga iyi olurdu gibisinden fikirler sunmasını engelleyici içerikler yazarak ne elde ettiniz bilemiyorum. Belki acemiyim, belki çaylağım ama buna engel teşvik edici içeriklerden sakınmalısınız derim. Bu da bir fikrimdi, belki bunada karşı çıkacaksın. Belki olumlu belki olumsuz cevap vereceksin.

Evet yazdığına alındım. Karşımızda bulunan USB bellek herşeyi hak edecek seviyede, bu kesintisiz herkesin kararı olucaktır. Ama tasarım konusunda daha cesaretli bir yapıya sabip olması gerektiği bariz meydan da. Böyle bir USB belleği basit bir plastik kaba sokmaları milletin hoşuna gitmeyecektir ve bunu forumda olsun veya olmasın dillendireceklerdir.

Bunlara engel olarak ne elde edersinizki. Belki size boş gelmiştir yazılanlar, belki de evet bencede böyle olmalıydı dedirtmiştir.
Kim bilebilirki. Yazılanlara saygı gösterelim lütfen. (Bi saygısızlık ettiniz demedim, içimde kalsın istemedim. Sizde aklımdan geçenleri bilin istemiştim)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
8 kanal mimarisi ile 225MB/saniye seviyesinde okuma ve 135MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar
---------------------------------------------------------
bu nasıl oluyor hardiskteki raid gibi birşey mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, performans ve
2 etiket daha kingston usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl DH Özel: AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri hakkında her şey! 7 yıl Zotac Zbox Nano mini bilgisayar video inceleme 7 yıl Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı 7 yıl Özel Röportaj: ECS'nin Avrupa Genel Müdürü Chris Day ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim