SSD depolama sürücüleri hızla yaygınlaşırken, bu pazarda geride kalmak istemeyen Kingston özellikle son dönemde ciddi yatırımlar yapıyor. Ürün gamını hızlı bir şekilde geliştirmeyi ve kullanıcılara farklı ihtiyaçlar ve fiyat segmentleri için çok sayıda seçenek sunmayı hedefleyen Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı SSD sürücüsünü duyurdu.

SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüye, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi bellek yongaları eşlik ediyor. 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelecek olan sürücü performans değerleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

SATA-III arabirimiyle uyumlu olan SSD, Kingston tarafından açıklanan bilgilere göre 525MB/saniye seviyesinde okuma ve 480MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunuyor. Diğer tarafıntan I/O değerleri de açıklanan sürücünün 4k rastgele okuma/yazma performansı 120GB'lık model için 95,000/70,000 IOPS, 240GB kapasiteli model içinse 95,000/60,000 IOPS olarak belirtildi.

TRIM desteğine de sahip olan HyperX serisi yeni SSD sürücüsünün satışına 11 Temmuz'da başlanacak. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı SSD, iki farklı seçeneğe sahip olacak ve kullanıcılar sadece sürücüyü veya dilerlerse sürücü ile birlikte 2.5-inç>3.5-inç montaj aparatı, haric, USB sürücü yuvası, SATA kablosu ve Acronis True Image HD yazılımını içeren paketi de tercih edebilecekler.