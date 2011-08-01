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Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı yeni SSD'lerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı yeni SSD'lerini duyurdu
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Bellek üretiminde pazarın lider oyuncularından biri olan Kingston, SSD arenasındaki iddiasını arttırabilmek adına, HyperX serisi ürün gamını yüksek performanslı yeni modellerle güncelledi. SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan ve SATA-III desteği sunan yeni sürücüler, 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor ve 25nm MLC NAND Flash bellek yonglarını kullanıyorlar.
2.5-inç boyutunda olan yeni sürücüler, Kingston tarafından açıklanan bilgilere göre 555MB/saniye seviyesinde okuma ve 510MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar. 4K rastgele okuma ve yazma performansları 120GB kapasiteli model için 95,000 ve 70,000 IOPS, 240GB'lık model içinse  95,000 ve 60,000 IOPS olan yeni sürücüler aynı zamanda TRIM desteği de sunuyorlar. Kapasitesine göre sırasıyla 270$ ve 500$ etiket fiyatlarıyla sunulan SSD sürücüler aynı zamanda 2.5-inç montaj plakası, USB harici sürücü yuvası, SATA data kablosu ve Acronis True Image yazılımını da içeren kit olarak sırasıyla 300$ ve 550$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla pazara sunuluyorlar.
Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı yeni SSD'lerini duyurdu
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DH Misafiri 6 yıl
2 hafta once aldim 620 tl..240 gb ligini super hizli normal harddisk e gercekten para verilmez anladim..6 dakikada windosw kurduk..
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speederly 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

2 hafta once aldim 620 tl..240 gb ligini super hizli normal harddisk e gercekten para verilmez anladim..6 dakikada windosw kurduk..

yakında sata 3 ün verdiği hızı da geçerler yeni bir arabirim gelir yada sata 4 yaparlar :)
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bunlar 3. nesil sata3 versiyonları !
bakınız sata limitleri
SATA1 150mb/s
SATA2 300mb/s
SATA3 600mb/s
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zotti52 8 yıl SEO-Uzmanı
erencexor

bunlar 3. nesil sata3 versiyonları !

bakınız sata limitleri
SATA1 150mb/s
SATA2 300mb/s
SATA3 600mb/s



Bu limitler yanlış. Megabayt ile megabit aynı şeyler değildir.

SATA I = 1,5 Gigabit/sn = 192 Megabayt/sn

SATA II = 3 Gigabit/sn = 384 Megabayt/sn

SATA III = 6 Gigabit/sn = 768 Megabayt/sn

( 8 bit = 1 bayt ) ( 1 Gigabit = 0,125 Gigabayt ; 0,125x1024 = 128 Megabayt )
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SEO-Uzmanı 8 yıl
gb'ı için 1 $ vereyim
yanlız benim 100 $ ım yok
ona göre seçenekler yapsınlar :D
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Klasör.:X:. 8 yıl
SSD ye çok var daha...mekanike devam...
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october27 8 yıl
ne zaman ssd ile ilgili bir haber yapılsa hep altında aynı muhabbetler dönüyor. (çok pahalı - ucuzlasa da alsak - hayatta para vermem falan) sanki birilerine zorla ssd satmaya çalışılıyormuş gibi. Ucuzladığı zaman yerini başka pahalı bir teknolojinin dolduracağını bilmiyor gibi kuru gürültü yapmanın mantığını anlayan varsa beri gelsin?
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alito 8 yıl
2012 den önce alınmaz bunlar. fiyatları hala pahalı ama 2012 de büyük bir düşüş bekleniyor.
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umutarslan.com 8 yıl
290tl ye Team 60GB Xtreem S1 SSD aldım. 285/275mb hızında.sistem kuracam sadece.şimdi bu disk 1tb olsa ne olcak. film arşivimi içine atıp 500mb hızında diskten 10-15mb bile hız ihtiyacı istemeyen film mi izlicem? bırakalım bu mantığı.xp kuracaklar için 60lık ssdye 5 oyundan fazla kurabilirsiniz.ben ultimate 64win7 kuracağım için oyuna pek yer kalmayacak.oyun oyniyacam diyenler için en ideali 128gb.ben oynamadığım için gerek duymadım.hepsiburada 4 gündür gönderemedi diski gelsin yine yazarım buraya :D
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Rindaman 8 yıl
şu ssd'ler iyice doluşsa piyasaya diğerleri de biraz daha ucuzlasa.
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hakanr 8 yıl
Ben bu aletlerin fiyatlarının öyle kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Hepsi birbirini kolluyor. Kesin aralarında gizli anlaşmalarda vardır. bide şöyle bi kanun vardı hatırlayabildiğim kadarıyla kimse bodozlama fiyat idrimine gidemiyodu rekabet bilmem nesimiydi bişeydi hatta bizim kanunlarda vardı. Unutun bunların ucuzlamasını bu model ucuzlar ama o zamanda bunun 2 katı performans vereni çıkmış olur sonra biz yine azımız sulana sulana almak istiyorum o aleti diyip bu alete burun kıvırırız. Bu hep böyle olmuştur insan doğası. Örnek "ebay de 250 gb 250 dolara satılıyor 300 mb okuma yazma özelliği var corsair di sanırım onu almak nekadar mantıklıdır sizce" iyot_eksikliği sana bi gönderme yapmıyorum yanlış anlama beni. Sadece insan pisikolojisi. Çoğumuzda bu böyle bende dahil. Öbür taraftan fiyat performans oldukça iyi 1gb=1$ burda varsa düşünmek lazım alınabilir bi ürünmüş bence. Corsair olan tabi :)
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kenan_0 8 yıl
yaa duyursa noolcak kardeşim paramı var nerden baksan 500gblık 3milyar falandır. 1terabayttanda aşağa depo alanı kullanmam. sakın demeyin 60gb ssd C(sistem) yap depo için hdd kullan geççeniz o işleri. ne anladım o işten. adam gibi fiyatları düşürsünler kullanalım 100de 500indirimde yapsalar gene pahalı kimse alamaz hade eyvallah
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DigitalWorld 8 yıl kenan_0
kenan_0

yaa duyursa noolcak kardeşim paramı var nerden baksan 500gblık 3milyar falandır. 1terabayttanda aşağa depo alanı kullanmam. sakın demeyin 60gb ssd C(sistem) yap depo için hdd kullan geççeniz o işleri. ne anladım o işten. adam gibi fiyatları düşürsünler kullanalım 100de 500indirimde yapsalar gene pahalı kimse alamaz hade eyvallah



Pahallı değil.

Bizde para az.
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dere.beyi 8 yıl
ebay de 250 gb 250 dolara satılıyor 300 mb okuma yazma özelliği var corsair di sanırım onu almak nekadar mantıklıdır sizce :))
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