Kingston, HyperX serisi yüksek performanslı yeni SSD'lerini duyurdu

Bellek üretiminde pazarın lider oyuncularından biri olan Kingston, SSD arenasındaki iddiasını arttırabilmek adına, HyperX serisi ürün gamını yüksek performanslı yeni modellerle güncelledi. SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan ve SATA-III desteği sunan yeni sürücüler, 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunuluyor ve 25nm MLC NAND Flash bellek yonglarını kullanıyorlar.

2.5-inç boyutunda olan yeni sürücüler, Kingston tarafından açıklanan bilgilere göre 555MB/saniye seviyesinde okuma ve 510MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunuyorlar. 4K rastgele okuma ve yazma performansları 120GB kapasiteli model için 95,000 ve 70,000 IOPS, 240GB'lık model içinse 95,000 ve 60,000 IOPS olan yeni sürücüler aynı zamanda TRIM desteği de sunuyorlar. Kapasitesine göre sırasıyla 270$ ve 500$ etiket fiyatlarıyla sunulan SSD sürücüler aynı zamanda 2.5-inç montaj plakası, USB harici sürücü yuvası, SATA data kablosu ve Acronis True Image yazılımını da içeren kit olarak sırasıyla 300$ ve 550$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla pazara sunuluyorlar.