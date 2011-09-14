Kingston, KC100 SSD ailesini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kingston ürün gamını yeni SSD'lerle genişletmeye devam ediyor. Şirket yaptığı açıklamayla kurumsal müşteriler için hazırladığı KC100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu. SandForce firmasının SF-2200 bellek kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüler aynı zamanda SATA-III arabirimine de destek sunuyorlar.
İki adet gömülü şifreleme motoruna sahip olan ve bu sayede hem AES-128 hem de AES-256 otomatik veri şifrelemesi yapabilen sürücülerin performans değerleri ise modeline göre farklılık gösteriyor. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve üretici firma Kingston tarafından beş yıllık garanti ile sunulan KC100 ailesi;
- 120GB (337$) - 555/510 MB/sn sıralı okuma-yazma hızları| 90,000/70,000 IOPS maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.
- 240GB (650$) - 555/510 MB/sn sıralı okuma-yazma hızları| 90,000/60,000 IOPS maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.
- 480GB ($1,270) - 540/450 MB/s sıralı okuma-yazma hızları| 77,000/45,000 IOPS maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.
Kingston ayrıca kutu içeriğinde ek aksesuarlar olan KC100 yükseltme kitleri de sunuyor. Bu kitler için belirlenen fiyatlar ise 120GB'lık modele 353$, 240GB'lık model 665$ ve 480GB'lık model için de 1285 dolar olarak açıklandı.
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ekleme: bu demek değil ki fiyatları pahalı değil. elbette fazla ancak 1 senede nerdeyse yarı yarıya düşmüş ve selefine göre daha üst versiyonlarda bu fiyat var.
sana artı basmak için kullanıcı girişi yaptım o derece (Y)
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