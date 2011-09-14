Kingston, KC100 SSD ailesini duyurdu

Kingston ürün gamını yeni SSD'lerle genişletmeye devam ediyor. Şirket yaptığı açıklamayla kurumsal müşteriler için hazırladığı KC100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu. SandForce firmasının SF-2200 bellek kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüler aynı zamanda SATA-III arabirimine de destek sunuyorlar.

İki adet gömülü şifreleme motoruna sahip olan ve bu sayede hem AES-128 hem de AES-256 otomatik veri şifrelemesi yapabilen sürücülerin performans değerleri ise modeline göre farklılık gösteriyor. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve üretici firma Kingston tarafından beş yıllık garanti ile sunulan KC100 ailesi;

- 120GB (337$) - 555/510 MB/sn sıralı okuma-yazma hızları| 90,000/70,000 IOPS maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.

- 240GB (650$) - 555/510 MB/sn sıralı okuma-yazma hızları| 90,000/60,000 IOPS maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.

- 480GB ($1,270) - 540/450 MB/s sıralı okuma-yazma hızları| 77,000/45,000 IOPS maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.

Kingston ayrıca kutu içeriğinde ek aksesuarlar olan KC100 yükseltme kitleri de sunuyor. Bu kitler için belirlenen fiyatlar ise 120GB'lık modele 353$, 240GB'lık model 665$ ve 480GB'lık model için de 1285 dolar olarak açıklandı.