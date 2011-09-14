Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, KC100 SSD ailesini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
1
13
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kingston ürün gamını yeni SSD'lerle genişletmeye devam ediyor. Şirket yaptığı açıklamayla kurumsal müşteriler için hazırladığı KC100 serisi yeni SSD ailesini duyurdu. SandForce firmasının SF-2200 bellek kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüler aynı zamanda SATA-III arabirimine de destek sunuyorlar. 
İki adet gömülü şifreleme motoruna sahip olan ve bu sayede  hem AES-128 hem de AES-256 otomatik veri şifrelemesi yapabilen sürücülerin performans değerleri ise  modeline göre farklılık gösteriyor. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve üretici firma Kingston tarafından beş yıllık garanti ile sunulan KC100 ailesi; 
 - 120GB (337$) - 555/510 MB/sn sıralı okuma-yazma hızları| 90,000/70,000 IOPS  maksimum rastgele 4k okuma-yazma değerleri.
 - 240GB (650$) - 555/510 MB/sn sıralı okuma-yazma hızları| 90,000/60,000 IOPS  maksimum rastgele  4k okuma-yazma değerleri.
 - 480GB ($1,270) - 540/450 MB/s sıralı okuma-yazma hızları| 77,000/45,000 IOPS maksimum rastgele  4k okuma-yazma değerleri.
Kingston ayrıca kutu içeriğinde ek aksesuarlar olan KC100 yükseltme kitleri de sunuyor. Bu kitler için belirlenen fiyatlar ise 120GB'lık modele 353$, 240GB'lık model 665$ ve 480GB'lık model için de 1285 dolar olarak açıklandı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
Hergün başka bir marka yeni ssd tanıtıyor,görende kapış kapış alınıyor sanacak 300 dolar ödeyeceğim üstelik tr deki vergilerle bu daha fazla olacak ve sadece 120 gb ...aslında bunların adı ssd değil ZZD olacaktı zengin züppe diski ...
Hergün başka bir marka yeni ssd tanıtıyor,görende kapış kapış alınıyor sanacak 300 dolar ödeyeceğim üstelik tr deki vergilerle bu daha fazla olacak ve sadece 12...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
heavenandhell1234 8 yıl
kimse almasın fiyatlar düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultra_storm 8 yıl
Bu ne arkadaş ya ssd nin yanına yaklaşılmıyor ssd almak için zengin olmak lazım !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 8 yıl
abi nasıl düşmüyor diyorsunuz anlamış değilim. ben tam bir sene önce forumdan bir arkadaştan aldım ocz vertex 2 60gb(arkadaş yurtdışından getiriyordu vatan a göre daha uygundu fiyatı). tam bir sene önce vatanda fiyatı 550 liraydı. şu an tam bir sene sonrası ve vatanda vertex3 (2 serisine nazaran okuma yazma hızları 2 kattan biraz daha fazla iops süresi de keza fazla+ olarak sata 3 destekli) 60 gb ve 367 lira. üstelik dolar 1.80 iken.

ekleme: bu demek değil ki fiyatları pahalı değil. elbette fazla ancak 1 senede nerdeyse yarı yarıya düşmüş ve selefine göre daha üst versiyonlarda bu fiyat var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 8 yıl
Ne yeni teknolojiymiş arkadaş bu bahaneler ile nereye kadar gideceğiz.Normalde yeni teknolojide olsa her yıl fiyatları biraz daha geçer ama bu ssd fiyatları düşmüyor.Birde forumdakiler pembe hayaller ile yaşıyor.2010-2011 yıllarında da artık ucuzlar yaygınlaşır dediler şimdi olmadı 2012 ben size diyeyim bu gidişle 5 yıl daha alamayız.Neden mi git gide daha pahalı oluyor.Teknoloji çağında görülmemiş bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
sis xvier
Hergün başka bir marka yeni ssd tanıtıyor,görende kapış kapış alınıyor sanacak 300 dolar ödeyeceğim üstelik tr deki vergilerle bu daha fazla olacak ve sadece 120 gb ...aslında bunların adı ssd değil ZZD olacaktı zengin züppe diski ...

sana artı basmak için kullanıcı girişi yaptım o derece (Y)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pandemic 8 yıl
önce kaymağını yesinler bu işin sonra sıra bize gelir. Ticarette kimse kimseyi düşünmez... Tek düşünce vardır "cebe giren kar"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingandkral 8 yıl
çok pahalı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 8 yıl
şu an vertex3 serisi 60gb 370 lira vatanda. ekran kartına 700 800 900 1000 lira verilirken gayet normal fiyatlar bence. bu kadar yeni sayılabilicek bir teknoloji için. üstelik çekirdek yer gibi ekran kartı işlemci anakart değiştririken ssd gibi mükemmel bir teknolojiye 350 liya ayırmak zor olmasa gerek. hele ki maksimum seviye ekran kartları 1500 zorlarken...çünkü parasını sonuna kadar hakeden bir donanım. kullanınca anlıyosunuz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 8 yıl
337 Dolar ya cok cok fazla değil mi :( Yani olsun 300mb saniye okuma ve yazma, olsun 40k iops, olsun 150 lira civarı 120gb'lık, şifrelemeye falan da gerek yok, dünyanın en önemli şeylerini tutmayı düşünmüyorum :) Steam oyunlarımı tutsam ve win7'yi oraya kursam yeter bana :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
Hergün başka bir marka yeni ssd tanıtıyor,görende kapış kapış alınıyor sanacak 300 dolar ödeyeceğim üstelik tr deki vergilerle bu daha fazla olacak ve sadece 120 gb ...aslında bunların adı ssd değil ZZD olacaktı zengin züppe diski ...
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zouzouni 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Hergün başka bir marka yeni ssd tanıtıyor,görende kapış kapış alınıyor sanacak 300 dolar ödeyeceğim üstelik tr deki vergilerle bu daha fazla olacak ve sadece 120 gb ...aslında bunların adı ssd değil ZZD olacaktı zengin züppe diski ...


Katılmamak elde değil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve
2 etiket daha depolama kingston
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Ericsson'un oyun telefonu Xperia Play'i inceledik 8 yıl Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti 8 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim