Kingston MobileLite Wireless G3 kablosuz veri istasyonu

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Depolama çözümleri konusunda yenilikçi ürünler ortaya koyan Kingston’un alanındaki başarılı ürünlerinden biri de MobileLite Wireless veri istasyonu. Kablosuz olarak dosyalara tabletlerden ve telefonlardan erişebilmeye olanak tanıyan ürünün dahili bir hafızası bulunmuyor. Buna karşılık SD kart yuvası ve USB bağlantısı konumlandırılmış. Her iki yuvaya da takacağınız depolama birimlerine erişim sağlayabiliyorsunuz.

Cihazın kullanımı da son derece kolay. Telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz yazılımı üzerinden tüm dosyalarınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Cihazın Android uygulaması için buradaki Google Play Store, iOS uygulaması içinse buradaki AppStore bağlantısını kullanabilirsiniz.





Kullanımı son derece kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan uygulamalar sayesinde evin içerisinde kablosuz olarak dosyalarınıza hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine yazılım arayüzü üzerinden cihaza takılı depolama birimlerinin boş alanlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca galerinizdeki fotoğrafları, rehberinizi, hatta ajanda kayıtlarını tek bir tıklama ile kablosuz olarak Kingston MobileLite Wireless G3’te takılı depolama birimlerine yedekleyebiliyorsunuz.

Ürünü sadece bir depolama alanı gibi de düşünmemek gerek aslında zira içerisindeki verileri sunma noktasında da son derece başarılı bir ürün var karşımızda. Dosyaları müzik, video, yedek şeklinde ayıran cihaz, uygulama arayüzü üzerinden hızlı bir şekilde arşivinize erişim olanağı tanıyor.

Kablosuz olarak çalışan ürünün içinde doğal olarak yerleşik bir pil de yer alıyor. 5400mAh kapasiteli bu yerleşik batarya, hem ürüne enerji sağlıyor hem de mobil cihazlarınızı şarj edebiliyor. Tam dolu bir batarya iPhone 6S’i en azından iki kez tam olarak doldurabilecek bir güçte. Bu da cihazın seyahatlerde de çantanızda yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz türden bir ürün olarak konumlanmasına zemin hazırlıyor. Ürünün 2000mAh gücünde çıkış veren USB yuvası, çok hızlı şarj olanağı sunuyor.

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Tabi cihazın tek mahareti bu da değil. Kingston MobileLite Wireless G3’ün üzerinde bir adet Ethernet yuvası mevcut. Bu yuva sayesinde cihazı evinizdeki yerel ağa dahil edebilme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Ayrıca Ethernet yuvasına internet bağlantısı olan bir kablo taktığınızda ağ içerisinde bir Access Point görevi görmeye başlayan cihaz, internet bağlantısını kablosuz olarak birden fazla cihazla paylaşabilmenizi sağlıyor.

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Micro USB portu üzerinden şarj edilebilen Kingston MobileLite Wireless G3, alanındaki başarılı modellerden. İlk sürümden bu yana Kingston MobileLite Wireless ürün ailesine yeni özellikler ekleyen ve cihazı donanımlı bir hale getiren Kingston yine verdiğiniz parayı hak eden bir ürün ortaya çıkarmış. Kingston MobileLite Wireless G3 hali hazırda ülkemizdeki teknoloji marketlerden 189TL’ye temin edilebiliyor.