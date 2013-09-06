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Kingston, MobileLite Wireless'ı ülkemizde satışa sundu

5 yıl
1,1b
1
8
Çevre Birimleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kingston, MobileLite Wireless'ı ülkemizde satışa sundu
Kingston, 2011 yılında piyasaya sunduğu Wi-Drive ürününün yeni jenerasyonu olan MobileLite Wireless'ı ülkemizde satışa sundu.

Sürekli hareket halinde olan kullanıcılara hitap eden MobileLite Wireless, kullanıcıların verilerini kablosuz ortama taşımalarına yardımcı oluyor. SD kart okuyucusu ve USB girişi sayesinde SD/SDHC/SDXC kartlar, adaptör yardımıyla SD kartlar ve USB flash belleklerdeki veriler MobileLite Wireless üzerinden en fazla 3 kişiyle paylaşılabiliyor. 

Paylaşım özelliklerinin yanı sıra, bir güç kaynağı olarak da kullanılabilen MobileLite Wireless'ın güç kapasitesi ortalama bir akıllı telefonun pilini tamamen doldurabilecek seviyede. Bu arada MobileLite Wireless'ın kablosuz paylaşım modunda 5 saate kadar aralıksız veri paylaşabildiğini de belirtelim.

Kingston'un MobileLite Wireless'ı Hepsiburada.com üzerinden KDV dahil 149 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki kullanıcılarla buluşuyor.

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naten 5 yıl
USB Bellek veya SD kartta ki videoları Android telefon veya tablette oynatabiliyorsunuz.
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cahitb 5 yıl
hepsiburada da yok ama
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fukox 5 yıl
150 tl cok uygun bir fiyat. Gayet alinasi bir urun benim icin.
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MxFxOx 5 yıl
1tb taşınabilir diskleride bağlayabilirmiyim?
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FRoGKaTa 5 yıl
Bunun içindeki dosyaları anlık olarak telefonda oynatabiliyor muyuz?
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iboocum 5 yıl
fiyat cok iyi gercekten
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MAVİT 5 yıl
SSDc
Üzerinde Vınnı çalıştırabilirmiyiz ?

Bu ürün veri depoladığınız birimlerdeki(flash bellek ve hafıza kartları gibi) verileri kablosuz olarak paylaşmanızı sağlıyor. Ayrıca, mobil cihazlarınız için güç kaynağı vazifesi de görüyor.
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SSDc 5 yıl
Üzerinde Vınn'ı çalıştırabilirmiyiz ?
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