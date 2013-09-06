Kingston, MobileLite Wireless'ı ülkemizde satışa sundu

Kingston, 2011 yılında piyasaya sunduğu Wi-Drive ürününün yeni jenerasyonu olan MobileLite Wireless'ı ülkemizde satışa sundu.





Sürekli hareket halinde olan kullanıcılara hitap eden MobileLite Wireless, kullanıcıların verilerini kablosuz ortama taşımalarına yardımcı oluyor. SD kart okuyucusu ve USB girişi sayesinde SD/SDHC/SDXC kartlar, adaptör yardımıyla SD kartlar ve USB flash belleklerdeki veriler MobileLite Wireless üzerinden en fazla 3 kişiyle paylaşılabiliyor.





Paylaşım özelliklerinin yanı sıra, bir güç kaynağı olarak da kullanılabilen MobileLite Wireless'ın güç kapasitesi ortalama bir akıllı telefonun pilini tamamen doldurabilecek seviyede. Bu arada MobileLite Wireless'ın kablosuz paylaşım modunda 5 saate kadar aralıksız veri paylaşabildiğini de belirtelim.





Kingston'un MobileLite Wireless'ı Hepsiburada.com üzerinden KDV dahil 149 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki kullanıcılarla buluşuyor.