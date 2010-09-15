Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu: DataTraveler Ultimate 3.0

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Depolama çözümleri ve sistem bellekleri konusunda dünyanın en önemli firmalarından biri olan Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu.
Kingston'ın DataTraveler Ultimate 3.0 adı altında ürettiği ve satışa sunduğu USB bellekler, firmanın teknoloji pazarına sunduğu ilk USB 3.0 destekli USB bellekler olarak dikkat çekiyor. DataTraveler Ultimate 3.0, kullanıcılara 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere 3 farklı kapasiteye sahip olacak. Okuma/yazma hızlarının 80MB/s ve 60MB/s olarak belirtildiği USB bellekler kapasitelerine göre 89$, 138$ ve 270$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.
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Kingston DataTraveler 200 32GB 75$ ise buda 138$ :d gerçi piyasada 100$'a bile bulunabileceğini düşünüyorum bunlar tavsiye edilen fiyatlar çünkü.
A-Data'nın modeli newegg'de mesela 32 gb usb 3.0 ve 75$'dan satışta.
yeni nesil ürünlerde olabilecek muhtemel sorunlarla karşılaşmamak için ;)
@gun :
hocam, sözünüz bana ise eğer, usb 4.0 bekleyin demedim zaten, yanlış anlaşıldım sanırım :)
mesela SSD olayında ilk atlayanlar Trim ve Stuttering gibi sorunlara maruz kaldılar. Mekanik storage ürünlerinden silikon mimarisine geçişte bir takım sorunlar kaçınılmaz gibi görünüyor. Bende duman perdesinin biraz aralanması gerektiğini düşünüyorum.
Amerikadan 2 Adet SSD geliyor şimdi, yumuldum internette review okuyorum 2 gündür :)