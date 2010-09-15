Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu: DataTraveler Ultimate 3.0

Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu.
8 yıl
14b
1
9
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama çözümleri ve sistem bellekleri konusunda dünyanın en önemli firmalarından biri olan Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu.

Kingston'ın DataTraveler Ultimate 3.0 adı altında ürettiği ve satışa sunduğu USB bellekler, firmanın teknoloji pazarına sunduğu ilk USB 3.0 destekli USB bellekler olarak dikkat çekiyor. DataTraveler Ultimate 3.0, kullanıcılara 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere 3 farklı kapasiteye sahip olacak. Okuma/yazma hızlarının 80MB/s ve 60MB/s olarak belirtildiği USB bellekler kapasitelerine göre 89$, 138$ ve 270$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 8 yıl
1-3 mb yaz yaz bitmedi. ne kadar yavaş gelişiyor, bu teknoloji de pil teknolojisi gibi. 1 tb kapasite 1 gb yazma fena mı olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 8 yıl
Kingston mu aman uzak kalsın. usb2.0 belleklerinin ne kadar adi ve yavaş olduğunu bilmeyen yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
bunlarında fiyatı düşer 1 seneye kalmaz inş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 yıl
Usb 4.0 bekleyecek hali yok kimsenin. Bu ve benzerlerini alırlar anca biraz fiyat düşer.
Kingston DataTraveler 200 32GB 75$ ise buda 138$ :d gerçi piyasada 100$'a bile bulunabileceğini düşünüyorum bunlar tavsiye edilen fiyatlar çünkü.
A-Data'nın modeli newegg'de mesela 32 gb usb 3.0 ve 75$'dan satışta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
neden wait for second cenereyşın?? bunlar kesmiyor galiba seni :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 8 yıl
Batuist

neden wait for second cenereyşın?? bunlar kesmiyor galiba seni :)


yeni nesil ürünlerde olabilecek muhtemel sorunlarla karşılaşmamak için ;)

@gun :

hocam, sözünüz bana ise eğer, usb 4.0 bekleyin demedim zaten, yanlış anlaşıldım sanırım :)

mesela SSD olayında ilk atlayanlar Trim ve Stuttering gibi sorunlara maruz kaldılar. Mekanik storage ürünlerinden silikon mimarisine geçişte bir takım sorunlar kaçınılmaz gibi görünüyor. Bende duman perdesinin biraz aralanması gerektiğini düşünüyorum.

Amerikadan 2 Adet SSD geliyor şimdi, yumuldum internette review okuyorum 2 gündür :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 8 yıl
wait for second generation ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tec 8 yıl
corsair gt almış biri olarak sonunda diyorum daha uygun fiyata daha hızlı bir flash bellek çıktı. corsair de olduğu gibi bazı bilgisayarlarda çok yavaş kopyalama sorunu olurmu acaba bunlarda da? tabi usb 3.0 girişi olan bilgisayarlarda diyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 8 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim