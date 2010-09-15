Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu: DataTraveler Ultimate 3.0

Depolama çözümleri ve sistem bellekleri konusunda dünyanın en önemli firmalarından biri olan Kingston, USB 3.0 destekli ilk USB belleklerini satışa sundu.

Kingston'ın DataTraveler Ultimate 3.0 adı altında ürettiği ve satışa sunduğu USB bellekler, firmanın teknoloji pazarına sunduğu ilk USB 3.0 destekli USB bellekler olarak dikkat çekiyor. DataTraveler Ultimate 3.0, kullanıcılara 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere 3 farklı kapasiteye sahip olacak. Okuma/yazma hızlarının 80MB/s ve 60MB/s olarak belirtildiği USB bellekler kapasitelerine göre 89$, 138$ ve 270$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.