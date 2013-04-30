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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, çok amaçlı olarak geliştirdiği yeni MobileLite Wireless isimli kart okuyucusunu tanıttı

6 yıl
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1
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kingston, çok amaçlı olarak geliştirdiği yeni MobileLite Wireless isimli kart okuyucusunu tanıttı
Hafıza kartı ya da genel olarak depolama denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan Kingston, MobileLite Wireless ismini verdiği yeni çok amaçlı ürününü tanıttı.
Firma tarafından 2011 yılında piyasaya sunulan "Wi-Drive" kablosuz depolama cihazının yeni versiyonu olan MobileLite Wireless, temel olarak iki işlevi bir arada yerine getirebiliyor. Üzerine takılacak SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarını ya da USB portu üzerinde takılacak bellek ürünlerini dahili Wireless N yönlendiricisi ve MobileLite Wireless uygulaması (Şimdilik iOS, daha sonra Android, Kindle Fire, Windows Phone, PC, Mac) ile mobil cihazlara kablosuz olarak aktarım ya da paylaşım yapabilen cihaz, Kingston'a göre birçok farklı mobil ürüne aynı anda bağlanıp görevini yerine getirebiliyor.
 
Kingston, çok amaçlı olarak geliştirdiği yeni MobileLite Wireless isimli kart okuyucusunu tanıttı
Kingston MobileLite Wireless ayrıca gövdesi üzerinde yer alan 1800mAh batarya ile microUSB portu üzerinden istenilen akıllı cihazların şarj edilmesine de imkan sağlayabiliyor. Oldukça kompakt boyutları ile her zaman taşınabilecek bir yapıda olan ürün, akıllı cihazların yanında sırıtmayacak bir tasarıma da sahip.
Kingston tarafından hazırlanan MobileLite Wireless kablosuz batarya ve dosya paylaşım merkezi, 70$ fiyat etiketine sahip olarak yabancı alışveriş siteleri üzerinde satışa çıkmış durumda. Ürünü ülkemizde ne zaman satılacağı ise henüz belli değil.

http://www.engadget.com/2013/04/29/kingston-mobilelite-wireless/ Yorum Yaz
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