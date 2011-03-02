Kingston'dan Sandy Bridge tabanlı notebook'lar için HyperX serisi iki yeni bellek kiti

Arka arkaya yaptığı anonslar ile ürün gamına yeni modeller eklediğini duyuran Kingston, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu baz alan dizüstü bilgisayarlar için HyperX serisi yeni DDR3 bellek kitleri hazırladı. Artık HyperX serisi belleklerle özdeşleşen mavi renkli soğutucu ile donatılan SO-DIMM formundaki yeni bellek kitlerin tamamı 1600MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyorlar.

Kingston'ın kıdemkli teknoloji yöneticisi Mark Tekunoff konuyla ilgili açıklamasında;

"En yeni HyperX SO-DIMM belleklerimiz, dizüstü bilgisayarlarla birlikte mini-ITX anakartlar ve mobil tabanlı sistemlerin performansını, standart bellekler yerine yüksek hızlı, yüksek kapasiteli modüllerle arttırmanın en iyi yoludur..." dedi.

Kingston'ın yeni Hyper-X serisi yeni SO-DIMM bellek kitleri, 4GB (2x 2GB) ve 8GB (2x 4GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile satışa sunulurken, fiyatların ise sırasıyla 67$ ve 122$ olarak belirlendiği ifade ediliyor.