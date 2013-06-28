Kingston'ın yüksek performanslı USB belleği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 ülkemizde satışa sunuldu

Haber Editörü
Kingston'ın CES 2013'te tanıtımını gerçekleştirdiği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 flaş belleği ülkemizde satışa sunuldu.
Data Traveler Ultimate 3.0 G3 sunduğu yüksek performansın yanı sıra, şık bir tasarıma sahip metal gövdesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. USB 3.0 bağlantı arabirimini kullanan bellek saniyede 150 MB okuma ve 70 MB yazma hızlarına sahip. 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan belleklerin ülkemizdeki satış fiyatları sırasıyla; 49.99 TL, 89.00 TL ve 159.99 TL şeklinde belirlenmiş durumda.
Bellek hakkındaki detaylı bilgiye Data Traveler Ultimate 3.0 G3 video incelemesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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iyi hoş söylüyorsunda reklam olmasa o videolar hangi parayla çekilecek ? haberi hazırlayan editörlerin maaşları hangi parayla verilecek ? tıklanma sayısı reklam olmadan bir anlam ifade etmez biliyorsunuz değilmi ? bunlar devlet memuru değil ki "sana hizmet vermek benim işim senden de hiç bir şey talep etmiyorum" desinler (bu arada ben devlet memuruyum )
artık bunları aşmanız lazım paralı üyelik olan bir siteye neden reklam var diye kızarsınız anlarım inanın bende böyle birşeye tepki gösteririm ama zaten ücretsiz hizmet veren bir sitenin reklamını engelleyerek girmekle lisansız crakli yazılım kullanmanın arasında ne fark var ? ikisininde gelir elde etmesini engellemiş oluyorsunuz eee bu çark nasıl dönecek o zaman ?
edit : sabah kendi hesabından direk yazmıştı aynı mesajı 3. kez görünce yazdım yani yemişse çoktan ban yemiştir zaten
32gb sandisk extreme usb3.0 (190mb okuma-110mb yazma) 49tl alan biri , bu kingstonlarin yuzune bakmaz . Kaziklamayi birakin artik Türk halkını