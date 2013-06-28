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Kingston'ın yüksek performanslı USB belleği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kingston'ın yüksek performanslı USB belleği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 ülkemizde satışa sunuldu
Kingston'ın CES 2013'te tanıtımını gerçekleştirdiği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 flaş belleği ülkemizde satışa sunuldu.

Data Traveler Ultimate 3.0 G3 sunduğu yüksek performansın yanı sıra, şık bir tasarıma sahip metal gövdesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. USB 3.0 bağlantı arabirimini kullanan bellek saniyede 150 MB okuma ve 70 MB yazma hızlarına sahip. 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan belleklerin ülkemizdeki satış fiyatları sırasıyla; 49.99 TL, 89.00 TL ve 159.99 TL şeklinde belirlenmiş durumda. 

Bellek hakkındaki detaylı bilgiye Data Traveler Ultimate 3.0 G3 video incelemesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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baysan240 5 yıl darknesss45
darknesss45


baysan240

DH Misafiri

ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.----------------------------------------------------------insanları uyandıralım arkadaşlar birçok kişi reklamlar yuzunden saç baş yoluyor ve reklamardaki subliminal mesajlar sayesinde beynimiz kirleniyor, araştırın cahil kalmayın. olabildigince yayalım lütfen. sorusu olan mail atabilir: ethereal.marine@gmail.com---------------------------------------------------------

şimdi sende sırf iyilik olsun diye akşama kadar tüm haberin altına bu yorumu iyi niyetinden dolayı atıyorsun değilmi ?

a) sen kendi nickin ile bunları yazmıyorsun çünkü bir zavallısın ve kim olduğun anlaşılmasın diye böyle yapıyorsun aslında bu yaptığının üyelere iyilik yapmakla alakalı olmadığnı sende biliyorsun.

b) yaptığın bir hata yada terbiyesizlik yüzünden hesabın kapatıldı sende şımarık bir velet olduğun için kendini böyle tatmin ediyorsun

c) başka bir sitede seni adamdan saydılar sende aklınca onlara güzelllik olsun diye burada pislik yapıyorsun

d) kendince bir şeyler öğrendin şimdi bu öğrendiğini paylaşıyorsun ama medeni cesaretin yok diye kendi nickinle yazamıyorsun ve bu şekilde kendini tatmin ediyorsun.




ya da e kendi hesabinin ban yememesi icin boyle yapiyor ayrica arkadasi destekliyorum dh reklamlarin cacigini cikartti rahat rahat video bile izleyemiyoruz siz de illa bi artniyet sokucaksiniz buraya yazilan rekabet iyidir, cesitlilik iyidir gibi klise mesajlardan daha yararli en azindan

iyi hoş söylüyorsunda reklam olmasa o videolar hangi parayla çekilecek ? haberi hazırlayan editörlerin maaşları hangi parayla verilecek ? tıklanma sayısı reklam olmadan bir anlam ifade etmez biliyorsunuz değilmi ? bunlar devlet memuru değil ki "sana hizmet vermek benim işim senden de hiç bir şey talep etmiyorum" desinler (bu arada ben devlet memuruyum

)

artık bunları aşmanız lazım paralı üyelik olan bir siteye neden reklam var diye kızarsınız anlarım inanın bende böyle birşeye tepki gösteririm ama zaten ücretsiz hizmet veren bir sitenin reklamını engelleyerek girmekle lisansız crakli yazılım kullanmanın arasında ne fark var ? ikisininde gelir elde etmesini engellemiş oluyorsunuz eee bu çark nasıl dönecek o zaman ?


edit : sabah kendi hesabından direk yazmıştı aynı mesajı 3. kez görünce yazdım yani yemişse çoktan ban yemiştir zaten


darknesss45baysan240DH MisafiriADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından...
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Hirotaro 5 yıl en beğenilen
Fiyatlat aşırı pahalı

32gb sandisk extreme usb3.0 (190mb okuma-110mb yazma) 49tl alan biri , bu kingstonlarin yuzune bakmaz . Kaziklamayi birakin artik Türk halkını
Fiyatlat aşırı pahalı32gb sandisk extreme usb3.0 (190mb okuma-110mb yazma) 49tl alan biri , bu kingstonlarin yuzune bakmaz . Kaziklamayi birakin arti...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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ssbrutality 5 yıl
nurettinaz
Bulut sistemler yaygınlaştıktan sonra bütün flash belleklerimi kaybettim 2 senedir hiçbir şekilde flashbellek kullanmadım artık isterse ışık hızıyla çalışsın benim için tamamen çağdışıdır. Depolama alanı hep en hızlı ilerleyip en hızlı çöp olan alandır. Disket, cd, dvd, bluray derken flashlar ve en sonunda bulut. Şu an ki dönem için geçerli yöntem bulut. İleri de ne olur kimse tahmin bile edemiyor.

Hı hı Herkesinde Senin Gibi 400 Mbit Upload 1 Gbit Download Hızı Vardı..
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MaDMaxiBo 5 yıl
tasarım güzel değil.
verbatimin bu tasarımında flashı cebine atsan zırt pırt ucu dışarı çıkıyor, kenarlar sağa sola çarptığı için.


fiyat da pahalı.
sandisk extreme bile daha ucuza bulunabiliyor. satılabilmesi için daha ucuz olması lazım. kısa sürede ucuzlar umarım.
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nurettinaz 5 yıl
Bulut sistemler yaygınlaştıktan sonra bütün flash belleklerimi kaybettim 2 senedir hiçbir şekilde flashbellek kullanmadım artık isterse ışık hızıyla çalışsın benim için tamamen çağdışıdır. Depolama alanı hep en hızlı ilerleyip en hızlı çöp olan alandır. Disket, cd, dvd, bluray derken flashlar ve en sonunda bulut. Şu an ki dönem için geçerli yöntem bulut. İleri de ne olur kimse tahmin bile edemiyor.
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Hirotaro 5 yıl en beğenilen
Fiyatlat aşırı pahalı

32gb sandisk extreme usb3.0 (190mb okuma-110mb yazma) 49tl alan biri , bu kingstonlarin yuzune bakmaz . Kaziklamayi birakin artik Türk halkını
2 Yanıt Yanıtla +4
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Proximity 5 yıl Hirotaro
Hirotaro

Fiyatlat aşırı pahalı

32gb sandisk extreme usb3.0 (190mb okuma-110mb yazma) 49tl alan biri , bu kingstonlarin yuzune bakmaz . Kaziklamayi birakin artik Türk halkını

49 liraya nerede satılıyor?
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Guest-334F3CF19 5 yıl Hirotaro
16 gb o fiyata yok diye biliyorum nerede var ?
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baysan240 5 yıl
DH Misafiri
ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.----------------------------------------------------------insanları uyandıralım arkadaşlar birçok kişi reklamlar yuzunden saç baş yoluyor ve reklamardaki subliminal mesajlar sayesinde beynimiz kirleniyor, araştırın cahil kalmayın. olabildigince yayalım lütfen. sorusu olan mail atabilir: ethereal.marine@gmail.com---------------------------------------------------------

şimdi sende sırf iyilik olsun diye akşama kadar tüm haberin altına bu yorumu iyi niyetinden dolayı atıyorsun değilmi ?
a) sen kendi nickin ile bunları yazmıyorsun çünkü bir zavallısın ve kim olduğun anlaşılmasın diye böyle yapıyorsun aslında bu yaptığının üyelere iyilik yapmakla alakalı olmadığnı sende biliyorsun.
b) yaptığın bir hata yada terbiyesizlik yüzünden hesabın kapatıldı sende şımarık bir velet olduğun için kendini böyle tatmin ediyorsun
c) başka bir sitede seni adamdan saydılar sende aklınca onlara güzelllik olsun diye burada pislik yapıyorsun
d) kendince bir şeyler öğrendin şimdi bu öğrendiğini paylaşıyorsun ama medeni cesaretin yok diye kendi nickinle yazamıyorsun ve bu şekilde kendini tatmin ediyorsun.
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darknesss45 5 yıl baysan240
baysan240
DH Misafiri
ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.----------------------------------------------------------insanları uyandıralım arkadaşlar birçok kişi reklamlar yuzunden saç baş yoluyor ve reklamardaki subliminal mesajlar sayesinde beynimiz kirleniyor, araştırın cahil kalmayın. olabildigince yayalım lütfen. sorusu olan mail atabilir: ethereal.marine@gmail.com---------------------------------------------------------

şimdi sende sırf iyilik olsun diye akşama kadar tüm haberin altına bu yorumu iyi niyetinden dolayı atıyorsun değilmi ?
a) sen kendi nickin ile bunları yazmıyorsun çünkü bir zavallısın ve kim olduğun anlaşılmasın diye böyle yapıyorsun aslında bu yaptığının üyelere iyilik yapmakla alakalı olmadığnı sende biliyorsun.
b) yaptığın bir hata yada terbiyesizlik yüzünden hesabın kapatıldı sende şımarık bir velet olduğun için kendini böyle tatmin ediyorsun
c) başka bir sitede seni adamdan saydılar sende aklınca onlara güzelllik olsun diye burada pislik yapıyorsun
d) kendince bir şeyler öğrendin şimdi bu öğrendiğini paylaşıyorsun ama medeni cesaretin yok diye kendi nickinle yazamıyorsun ve bu şekilde kendini tatmin ediyorsun.

ya da e kendi hesabinin ban yememesi icin boyle yapiyor ayrica arkadasi destekliyorum dh reklamlarin cacigini cikartti rahat rahat video bile izleyemiyoruz siz de illa bi artniyet sokucaksiniz buraya yazilan rekabet iyidir, cesitlilik iyidir gibi klise mesajlardan daha yararli en azindan
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