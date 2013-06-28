Kingston'ın yüksek performanslı USB belleği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 ülkemizde satışa sunuldu

Kingston'ın CES 2013'te tanıtımını gerçekleştirdiği Data Traveler Ultimate 3.0 G3 flaş belleği ülkemizde satışa sunuldu.





Data Traveler Ultimate 3.0 G3 sunduğu yüksek performansın yanı sıra, şık bir tasarıma sahip metal gövdesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. USB 3.0 bağlantı arabirimini kullanan bellek saniyede 150 MB okuma ve 70 MB yazma hızlarına sahip. 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan belleklerin ülkemizdeki satış fiyatları sırasıyla; 49.99 TL, 89.00 TL ve 159.99 TL şeklinde belirlenmiş durumda.





üzerinden ulaşabilirsiniz. Bellek hakkındaki detaylı bilgiye Data Traveler Ultimate 3.0 G3 video incelemesi