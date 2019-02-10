Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak." dedi.
Kitap, dergi ve gazetelerden yüzde 8 oranında KDV alınıyordu. Mevzuatta yapılacak değişiklik ile yasalaşmasıyla yüzde 8 olan KDV oranı sıfıra düşürülmüş olacak.
E-kitap ve e-dergilerde KDV oranı değişmedi
Basım maliyetlerindeki artış nedeniyle kitap, dergi ve gazete fiyatları ciddi oranda yükseldi. Dijital yayınlara karşı basılı yayınların rekabet edebilmesi için e-kitap ve e-dergilerin KDV oranı yükseltildi.
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik ile e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18’e çıkarılmıştı. Dijital yayınlar için yüzde 18 oranında KDV alınmaya devam edilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ek : cok güzel uygulama bu arada . Diger arkadaşların dediği gibi yazarlara kadar giderse on numara olur