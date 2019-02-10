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Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak

Basılı yayınların desteklenmesi amacıyla KDV oranı sıfırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre kitap, dergi ve gazetede KDV oranı sıfıra indirilecek.
3 ay
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46
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak." dedi.

Kitap, dergi ve gazetelerden yüzde 8 oranında KDV alınıyordu. Mevzuatta yapılacak değişiklik ile yasalaşmasıyla yüzde 8 olan KDV oranı sıfıra düşürülmüş olacak.

E-kitap ve e-dergilerde KDV oranı değişmedi

Basım maliyetlerindeki artış nedeniyle kitap, dergi ve gazete fiyatları ciddi oranda yükseldi. Dijital yayınlara karşı basılı yayınların rekabet edebilmesi için e-kitap ve e-dergilerin KDV oranı yükseltildi. 

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik ile e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18’e çıkarılmıştı. Dijital yayınlar için yüzde 18 oranında KDV alınmaya devam edilecek.

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jonywayt 3 ay en beğenilen
Şimdiiii kdv li fiyatları not ediniz. Sonra indirimden sonraki fiyatlara bakınız :) TR de yaşıyoruz arkadaşlar. Devlete vergi olarak gitmezse satana gider .
Ek : cok güzel uygulama bu arada . Diger arkadaşların dediği gibi yazarlara kadar giderse on numara olur
Şimdiiii kdv li fiyatları not ediniz. Sonra indirimden sonraki fiyatlara bakınız :) TR de yaşıyoruz arkadaşlar. Devlete vergi olarak gitmezse satana gider .
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1 Yanıt Yanıtla +56
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Haplo 3 ay
Saçma. Tam tersine e-kitap e-dergi desteklenmeli ki ağaç katliamı azalsın. Kendi ciğerlerimize balta vuruyoruz.
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Askaparta 3 ay
Vergi indirimini takip eden mekanizma yok bizde.
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DH Misafiri 3 ay
İnsanlar geri dönüşüm konusunda daha duyarlı ve bilinçli hale gelmeliler. Dijital materyallerin kullanim alanlari arttırılabilir ve böylece gereksiz kağıt tüketimi azaltılabilir. Ancak her alanda tamamen dijital bir sisteme geçilmesi zor ve dijital okuryazarlığı alışmak zaman alır. Ayrıca Kalemde ve kağıtta dokunma duyumuzu kullandiğımız için somut bir deneyim yaşarız böylece zihnimiz o eylemi anlamli hale getirir ve onu içselleştirmemiz daha kolay olur fakat sanal bir ortamda yaşadığımız deneyim daha çok soyuttur. Kalem ile telefon ekranına yazı yazmak suya yazı yazmaya benzer.
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Kemal 3 ay
Değerli Okurlar, naçiz ve amatör bir yazar olarak, bu haberin doğruluğunu kendi üstümde sınayabildim. Cumartesi günü Profilo Kültür Merkezi’nde bir araya geldiğim Parola Yayınları’ndan dostlarım, kitapta KDV’nin kalkmadığını, sadece yayıncıya sıfırlandığını söyledi. Ama kitap satanlar hala KDV tahsil edecek.
Dolayısıyla, maksat daha fazla kitap sattırmaksa, tam tersi hasıl oldu. Kimse kitap satmıyor, çünkü nasıl fatura keseceğini bilmiyor.


Şimdi haberi okuyalım:

Can Yayınları ne dedi?
Kitap ve dergide KDV’nin sıfırlandığı bilgisinin doğru olmadığını, uygulamanın sadece yayıncıya KDV istisnası sağladığını belirten Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bomboş, hiçbir işe yaramayan bir uygulama bu. Uygulamaya göre, yayıncı elindeki kitabı KDV’siz fiyatla kitapçıya veriyor, ama kitapçı okura KDV ekleyerek satıyor. Sonuçta kitabın raf fiyatında bir değişiklik olmuyor. Yayıncıya KDV iadesi alana kadar bir minik finans avantajı sağlıyor. O kadar.
Üstelik yayıncı kitabı KDV’siz sattığı, kitapçı ise üzerine tekrar KDV ekleyerek sattığı için dağıtım sistemi allak bullak olmuş durumda. Herkesin aklı karmakarışık. Okurun KDV’siz kitap alması ancak yayıncıdan direkt kitap alırsa mümkün. Öğrendiğimize göre buna da çare bulunmuş. Yakında gelecek bir uygulamada 100 TL altındaki satışlar yine KDV’li olacak. Dolayısıyla okura yansıyacak bir indirim imkânsız hale geliyor.

‘Tam bir kaos’

Doğan Kitap’tan Cem Erciyes ise KDV’nin sadece yayıncılar için sıfırlanıp; dağıtımcı, kitapçı, kâğıtçı, matbaa gibi diğer adımlarda farklı KDV oranlarının geçerliliğini koruyor olmasının kaosla sonuçlandığını vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vergi indiriminin kitap fiyatlarına ve dolayısıyla ülkede kitap okuma oranına olumlu katkı yapacağı muhakkak. Bu nedenle zaten yayıncılar yıllardır kitapta KDV’nin kaldırılmasını talep ederdi. Nitekim geçen ay bu gerçekleşti. Ne var ki, sadece yayıncılar için KDV’nin sıfırlanması, dağıtımcı, kitapçı, kâğıtçı, matbaa gibi diğer adımlarda farklı KDV oranlarının geçerliliğini koruyor olması, tam bir kaosla neticelendi.

Bugün itibarıyla yayıncıların çoğu ne yapacağını, ne olacağını bilmiyor. Köklü bir maliye geçmişi olan bir ülkede böyle bir karmaşaya nasıl sebebiyet verildiğini de anlamak zor. Mevcut haliyle bu uygulamanın kitap fiyatlarında belirgin bir indirimle neticelenmesi pek mümkün değil. Yani kitap okurunu çok da mutlu edecek bir durum ne yazık ki yok. Ancak hafta sonu Cumhurbaşkanı’nın çıkışı, işin gidişatını değiştirdi. Yayın dünyamız bu çıkışı, daha geniş bir KDV muafiyetinin geleceği, bu anlamda karışıklığın giderileceği yönünde yorumladı. Yorumlar doğruysa, yasa en kısa zamanda çıkar.
paraanaliz.com/...
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edo 3 ay
Kitap çok iyi, dergi eh işte, gazete ne alaka...
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hcebi11 3 ay
80 den berş bakırköydeyim . yeşilik yerler yeşil kaldı.akp gibi sahilin a..na koymadılar.bilmeden sallayan muhayyel genç denen kişi sallama bilmeden.
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korayalttantire 3 ay
"Dijital yayınlar için yüzde 18 oranında KDV alınmaya devam edilecek."ten sonrasini okumadim.
Edit: Son cumleymis zaten la.
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ayyan 3 ay
Vergi indirimleri vatandaşa yansımıyor. 2 sene önce beyaz eşya ve koltuk takımı almak için fiyat bakarken vergi indirimi geldi dedim oh birazda olsa paramız cebimizde kalacak ama nerdee. Vergi indirimi sonrası baktığım her şeyin fiyatı dahada arttı. Bayilere diyorumki indirim geldi fiyatların düşmesi gerekmiyor mu , onlarda indirimden çok önce fiyatlarına zam getirme kararı aldıklarını zamların tamda indirim zamanına denk geldiğini falan söylediler bizde mecbur yedik! tabi. Şimdi aldığım eşyaların güncel fiyatlarına tekrar baktımda hepsi yüzde 60 70 daha pahalı. 2 sende ekonominin geldiği yere bak.
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destinati0n 3 ay
Aydınlık sana da iyi gelecek başkanım, arada bir de olsa iyi şeyler yapıyon.
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The Handsome Family 3 ay
Aylardır 2 kitap takip ediyorum fiyatı fazla geldiğinden alamıyorum, kütüphaneye bakıyorum kitap hep art arda alındığı için denk de getiremedim.
Bence özellikle yabancı dildeki kitaplara da el atılması lazım, mesela bazen kitabı ana dilinden okumak istiyorum (veya türkçe çevirisi olmuyor). Bu kitaplar 70tlden başlıyor. Yurtdışından getirtsem kur nedeniyle aynı fiyata geliyor. 21.yyda hala okumaya engel şeyler var.
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azizsilin 3 ay
Bekliyoruz..
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alemburda34 3 ay
Bence eğitimde komple kdv kalkmalı
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