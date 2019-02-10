Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak." dedi.

Kitap, dergi ve gazetelerden yüzde 8 oranında KDV alınıyordu. Mevzuatta yapılacak değişiklik ile yasalaşmasıyla yüzde 8 olan KDV oranı sıfıra düşürülmüş olacak.

E-kitap ve e-dergilerde KDV oranı değişmedi

Basım maliyetlerindeki artış nedeniyle kitap, dergi ve gazete fiyatları ciddi oranda yükseldi. Dijital yayınlara karşı basılı yayınların rekabet edebilmesi için e-kitap ve e-dergilerin KDV oranı yükseltildi.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik ile e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18’e çıkarılmıştı. Dijital yayınlar için yüzde 18 oranında KDV alınmaya devam edilecek.