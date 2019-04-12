Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu

Dün yaptığı etkinlikte belki de tarihindeki en ilginç ürünleri tanıtan Acer’ın dikkat çekici modellerinden birisi Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarıydı. Modeli kızaklı klavyesi ile ergonomi amaçlıyor.

Acer Predator Helios 700 özellikleri ve fiyatı

Acer Predator Helios 700 biraz daha ergonomiye odaklanmış. Sabit klavye üzerinde sürekli oyun oynamak bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayacağı için firma kızaklı bir klavye tercih etmiş. Kullanıcı yorulduğu zamanlarda HyperDrift klavyeyi kendisine doğru çekerek bileğinin pozisyonunu değiştirebiliyor. Bu sayede bir nebze rahatlamış oluyor.

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Klavye aşağı doğru indiğinde üst kısımda oluşan boşluğa firma bazı bileşenler ekleyerek görüntüyü bozmamış. Bu kısımda çift fan ve şeffaf bir panelde Predator yazısının yansıması görülüyor. Ayrıca bu şekilde daha iyi soğutma yapılabiliyor ve hız aşırtma imkânı oluyor.

17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model 144Hz ekran seçeneğine sahip. Nvidia G-Sync ile 3ms tepki süreleri yakalanabiliyor. Dokuzuncu nesil Intel Core işlemciler yanında RTX 2070 veya 2080 seçeneği var. RAM kapasitesi ise 64GB’a kadar çıkabiliyor.

4.5Kg ağırlığa ulaşan ve oldukça da kalın olan Acer Predator Helios 700 için 2700$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Satışlar Temmuz ayında başlayacak.