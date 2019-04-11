Acer ConceptD dizüstü serisi tasarımı ile dikkat çekiyor

Bugün New York şehrinde yıllık basın toplantısını düzenleyen Acer tanıttığı birbirinden ilginç bilgisayar modelleri ile dikkat çekmeyi başardı. Ürünler arasında yer alan yeni ConceptD dizüstü bilgisayar serisi bunlardan birisi.

Acer ConceptD 9 özellikleri ve fiyatı

Tasarım ödülleri ile adını duyduğumuz IF Design ortaklığında geliştirilen ConceptD dizüstü bilgisayar serisi 4 noktaya odaklanıyor. Bunlar performans, sessizlik, tasarım ve hassasiyet olarak belirlenmiş. Seride ekran menteşelerinden ileriye doğru hareket ediyor ve kullanıcıya yaklaşıyor. Bu çözümü Aspire R13 modelinde ilk kez görmüştük.

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Serinin amiral gemisi ConceptD 9 adını taşıyor. 17.3 inçlik IPS ekranda 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan model 400 nit parlaklık değerine ulaşıyor. Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ekran Delta-E renk akıcılığı skalasında da 1’in altına inerek en iyiler arasına giriyor. Ekran ayrıca Wacom uyumluluğu ile daha hassas çizimlere imkân tanıyor.

Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartı barındıran model dokuzuncu nesil Intel Core i9 işlemcilerinden güç alıyor. 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri mevcut. Soğutma fanı 40 desibel altında çalışıyor ve oldukça sessiz. Klavye arka aydınlatmalı iken sayısal tuş takımı aynı zamanda touchpad olarak da kullanılabiliyor.

Modelde Thunderbolt 3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.3 ve USB 3.1 portları yanında Killer Ethernet E3000 ve WiFi AC bağlantıları da mevcut. Ayrıca 4 hoparlör ve pasif bir radyatör de yer alıyor. Haziran ayında satışa çıkacak modelin fiyatı 5000$’dan başlıyor.

Acer ConceptD 7 ve ConceptD 5

Acer ConceptD 7 ve ConceptD 5 modelleri 15.6 inçlik 4K ekran taşıyorlar. Menteşe mekanizması hariç renk sakalası özellikleri amiral gemisi ile aynı. Donanım ve fiyatı tarafında ise farklılaşıyorlar.

Acer ConceptD 7 modeli dokuzuncu nesil Intel Core i7 işlemci, 32GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneği sunuyor. RTX 2080 ve RTX 2060 seçenekleri yanında Thunderbolt 3, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, 802.11ac WiFi ve çift hoparlör yer alıyor. Başlangıç fiyatı 2300$.

Acer ConceptD 5 ise sekizinci nesil Core i7-8705G veya Core i5-8305G işlemci, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama, işlemciye entegre Radeon RX Vega M GL grafik birimi, WiFi AC, USB 3.1 Tip-C şeklinde özelliklere sahip. Fiyatı 1700$’dan başlıyor. Bu iki model Nisan ayında piyasada olacak.