Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer ConceptD dizüstü serisi tasarımı ile dikkat çekiyor

Profesyonellere yönelik olarak hazırlanan Acer ConceptD dizüstü bilgisayar serisi hareket eden ekran, 4 hoparlör, sessiz fan ve RTX 2080 gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
1 ay
2,7b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün New York şehrinde yıllık basın toplantısını düzenleyen Acer tanıttığı birbirinden ilginç bilgisayar modelleri ile dikkat çekmeyi başardı. Ürünler arasında yer alan yeni ConceptD dizüstü bilgisayar serisi bunlardan birisi.

Acer ConceptD 9 özellikleri ve fiyatı

Tasarım ödülleri ile adını duyduğumuz IF Design ortaklığında geliştirilen ConceptD dizüstü bilgisayar serisi 4 noktaya odaklanıyor. Bunlar performans, sessizlik, tasarım ve hassasiyet olarak belirlenmiş. Seride ekran menteşelerinden ileriye doğru hareket ediyor ve kullanıcıya yaklaşıyor. Bu çözümü Aspire R13 modelinde ilk kez görmüştük.

Ayrıca Bkz. "ADATA şık görünümlü UV350 USB belleğini tanıttı"

Serinin amiral gemisi ConceptD 9 adını taşıyor. 17.3 inçlik IPS ekranda 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan model 400 nit parlaklık değerine ulaşıyor. Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ekran Delta-E renk akıcılığı skalasında da 1’in altına inerek en iyiler arasına giriyor. Ekran ayrıca Wacom uyumluluğu ile daha hassas çizimlere imkân tanıyor.

Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartı barındıran model dokuzuncu nesil Intel Core i9 işlemcilerinden güç alıyor. 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri mevcut. Soğutma fanı 40 desibel altında çalışıyor ve oldukça sessiz. Klavye arka aydınlatmalı iken sayısal tuş takımı aynı zamanda touchpad olarak da kullanılabiliyor.

Modelde Thunderbolt 3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.3 ve USB 3.1 portları yanında Killer Ethernet E3000 ve WiFi AC bağlantıları da mevcut. Ayrıca 4 hoparlör ve pasif bir radyatör de yer alıyor. Haziran ayında satışa çıkacak modelin fiyatı 5000$’dan başlıyor.

Acer ConceptD 7 ve ConceptD 5

Acer ConceptD 7 ve ConceptD 5 modelleri 15.6 inçlik 4K ekran taşıyorlar. Menteşe mekanizması hariç renk sakalası özellikleri amiral gemisi ile aynı. Donanım ve fiyatı tarafında ise farklılaşıyorlar.

Acer ConceptD 7 modeli dokuzuncu nesil Intel Core i7 işlemci, 32GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneği sunuyor. RTX 2080 ve RTX 2060 seçenekleri yanında Thunderbolt 3, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, 802.11ac WiFi ve çift hoparlör yer alıyor. Başlangıç fiyatı 2300$.

Acer ConceptD 5 ise sekizinci nesil Core i7-8705G veya Core i5-8305G işlemci, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar depolama, işlemciye entegre Radeon RX Vega M GL grafik birimi, WiFi AC, USB 3.1 Tip-C şeklinde özelliklere sahip. Fiyatı 1700$’dan başlıyor. Bu iki model Nisan ayında piyasada olacak.

 

https://www.slashgear.com/acer-conceptd-pro-laptop-desktop-monitor-mixed-reality-range-11572851/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
con9 olan güzelmiş diyordum ki fiyatı gördüm 5000 düler ve bir anda hayatı sorguladım biz nereden geldiydik soğanda varlık neydi tersine büyümek nasıl oluyordu sonra teyyareyi düşünüp aydınlandım çünkü bop demek 5000 dolarlık oyuncaklar alabilmek demekti yoksa açlık la terbiyeye devam... :]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byrupi 1 ay
Nece konuşuyorsun kardeş ? Türksen eğer Türkçe yaz !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 1 ay
Hazel menteşeli versiyonu vardı.. 2 bin 500 tlye satılıyordu, harici ekran kartı olmadığı için almamıştım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Tasarımı değişik ekranı tutan kollar dayanıklı ise tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi 1 ay Yenilenebilir enerjiye yatırım atmosferdeki karbonu yakalamaktan çok daha kazançlı 1 ay Disney'in çektiği Aslan Kral filminin resmi fragmanı yayınlandı 1 ay Android telefonlar artık fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek 1 ay Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir 1 ay Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir 1 ay Microsoft ve Amazon, Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi için savaşıyor 1 ay Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı 1 ay Işın izleme teknolojisi RTX olmayan ekran kartlarına da geldi 1 ay Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı 1 ay İlk kara delik fotoğrafının arkasındaki genç beyin: Katie Bouman 1 ay Falcon Heavy ikinci kez uçtu: İşte iniş anından inanılmaz görüntüler 1 ay Bilim insanları beyindeki duysal sinyallerin yeni rolünü keşfetti 1 ay Elon Musk neden farklı bir CEO? 1 ay Symantec araştırmasına göre otel web sitelerinin %67'si kişisel verileri sızdırıyor 1 ay Yeni parmak aparatı Parkinson'u tespit edebilecek 1 ay RoCycle geri dönüşüm robotu kağıt ve plastiği dokunarak ayırt edebiliyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Acer ConceptD dizüstü serisi tasarımı ile dikkat çekiyor Sonraki Intel Optane bellek ve QLC NAND depolama aynı yongada birleşiyor 1 ay İsrail'in uzay aracı Ay'a inemedi: Beresheet paramparça oldu 1 ay ADATA şık görünümlü UV350 USB belleğini tanıttı 1 ay Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk: Feryal Özel 1 ay Sony devasa boyutta bir 16K ekran tanıttı 1 ay Geely, global pazarda satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A'yı tanıttı 1 ay Sharp'ın dikey katlanabilir telefonunun görüntüsü yayınlandı 1 ay Ford CEO’su: “Şirket olarak otonom araçları gözümüzde büyütmüş olabiliriz” 1 ay Kasiyersiz Amazon Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak 1 ay 2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor 1 ay Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir 1 ay EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu 1 ay Sürücüsüz minibüse bindik 1 ay Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı 1 ay Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor 1 ay Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 1 ay Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın 1 ay Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı 1 ay CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim