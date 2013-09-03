Kúla deeper isimli aparat, DSLR fotoğraf makineleriyle üç boyutlu fotoğraf ve video çekimi sağlayabiliyor









Standart DSLR fotoğraf makineleri ve lensleri önüne bağlanarak üç boyutlu fotoğraf ve video çekimine imkan tanıyan Kúla deeper, Indiegogo ve Kickstarter benzeri bir yapıyla faaliyet gösteren İzlanda merkezli Karolina Fund isimli servis üzerinde destek arıyor.

Oldukça basit bir yapıda hazırlanan Kúla deeper, farklı filtre çapına (77, 52, 62, 67, 72mm) sahip lenslerin önüne takılarak içerisine konumlandırılan ayna mekanizması ile stereoskopik üç boyutlu fotoğraflar ya da videolar ortaya çıkartabiliyor. Basit ancak oldukça etkili bir çözüm ortaya koyan Kúla deeper, çekilen bu fotoğrafları ayrıca beraberinde gelen ücretsiz Kúlacode isimli özel yazılım üzerinden farklı üç boyut formatlarına da ( Red/cyan glasses, cross-eyed, üç boyutlu televizyolar için MPO) dönüştürebiliyor.

Karolina Fund üzerinde başlatılırken konan 55,000 Euro hedefin bitimine 32 kala 5,391 Euro'luk kısmını toplayabilen Kúla deeper, site üzerinde yapılacak 59 Euro bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videolarını ve örnek sonuçları aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.digitaltrends.com/photography/creating-3d-is-a-cinch-thanks-to-the-kula-deeper-accessory-for-dslr-cameras/