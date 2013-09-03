Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kúla deeper isimli aparat, DSLR fotoğraf makineleriyle üç boyutlu fotoğraf ve video çekimi sağlayabiliyor

5 yıl
910
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Kúla deeper isimli aparat, DSLR fotoğraf makineleriyle üç boyutlu fotoğraf ve video çekimi sağlayabiliyor
Standart DSLR fotoğraf makineleri ve lensleri önüne bağlanarak üç boyutlu fotoğraf ve video çekimine imkan tanıyan Kúla deeper, Indiegogo ve Kickstarter benzeri bir yapıyla faaliyet gösteren İzlanda merkezli Karolina Fund isimli servis üzerinde destek arıyor.
Oldukça basit bir yapıda hazırlanan Kúla deeper, farklı filtre çapına (77, 52, 62, 67, 72mm) sahip lenslerin önüne takılarak içerisine konumlandırılan ayna mekanizması ile stereoskopik üç boyutlu fotoğraflar ya da videolar ortaya çıkartabiliyor. Basit ancak oldukça etkili bir çözüm ortaya koyan Kúla deeper, çekilen bu fotoğrafları ayrıca beraberinde gelen ücretsiz Kúlacode isimli özel yazılım üzerinden farklı üç boyut formatlarına da ( Red/cyan glasses, cross-eyed, üç boyutlu televizyolar için MPO) dönüştürebiliyor.
Karolina Fund üzerinde başlatılırken konan 55,000 Euro hedefin bitimine 32 kala 5,391 Euro'luk kısmını toplayabilen Kúla deeper, site üzerinde yapılacak 59 Euro bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videolarını ve örnek sonuçları aşağıda bulabilirsiniz.


http://www.digitaltrends.com/photography/creating-3d-is-a-cinch-thanks-to-the-kula-deeper-accessory-for-dslr-cameras/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nevrans 5 yıl
Sony HX 300 alıcam canon nıkon makine alırsam lenslere çuvalla para ödemek zorunda kalırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 5 yıl
aynı megafona benziyor hani şu sokakda dolaşan seyyar domatesçiler patetesciler varya aynı oo.... :) :) :) :) insanlarda bunu alınca seyyar satıcılığa çıkarlar domat vaaarrrr pattessss vaaaarrrr.... :) :) :) :) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Bildiğin elektro mıknatıs:F
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onizuka_sensei 5 yıl
Basit bi efekt ile yapılabilen bir şey bu. Ayrıca eski nesil 3D yi efekt dışında kullanan var mı ki? Bende ciddi bişey sanmıştım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 5 yıl onizuka_sensei
onizuka_sensei

Basit bi efekt ile yapılabilen bir şey bu. Ayrıca eski nesil 3D yi efekt dışında kullanan var mı ki? Bende ciddi bişey sanmıştım.

Basit bir effectsle yapmak imkansız.3D kameralar çift lenslidir yada bunun gibi aynalı bir yapıdadır.2 farklı açıdan aynı görüntüyü alırsan 3D yapabilirsin başka türlü hiçbir işe yaramaz.Aslında işin donanım kısmı basit fakat yazılım kısmı yenilikçi.
Alet sadece eski nesil dedğin (Kırmızı/Mavi) sistemi değil yeni nesil aktif ve pasif gözlüklerle çalışan TVleride destekliyor çektiği videoyu ona göre ayarlıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HP Slate 7 Tablet PC video inceleme "Çinli tabletlere Beats Audio'lu rakip" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim