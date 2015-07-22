Klasik kalem ile kağıttan vazgeçemeyenlere dijital çözüm: Paper4Everyone

Dokunmatik ekranlar, stylus kalemler, Evernote gibi uygulamalar. Bu teknolojilerin hepsi kişilerin daha az kağıt harcaması için geliştirildi ancak bu ürünler, eski üretkenlik tadını vermedi ve kişiler yeniden klasik kalem ile kağıt ikilisine dönmeye başladı. Bu noktada hazırlanarak Kickstarter'da destek arayan Paper4Everyone ise, arada köprü görevi görecek etkili bir alternatif ortaya koymaya geldi.

Site üzerinde we-inspire tarafından başlatılan ve toplam 50,000 Euro toplamayı hedefleyen Paper4Everyone, akıllı kalem, özel kağıt ve Windows uygulaması olmak üzere üç parçadan oluyor. Akıllı kalem özel kağıda yazılanları gerçek zamanlı olarak Windows uygulamasına aktarıyor, böylelikle de klasik alışkanlıklardan vazgeçmeden dijital dünya ile etkileşim sağlanabiliyor.

Windows uygulamasına bir çizim yanında takım çalışmaları için birden fazla çizimi de dahil edebilen Paper4Everyone, uzaktan yapılan ortak çalışmalar için de oldukça faydalı bir süreç sunuyor ve hazırlananları PDF, PNG ya da SVG formatlarında istenilen her türlü noktaya kolaylıkla aktarabiliyor.

Yapılacak en az 150 Euro (Kalem, kalem için USB şarj kablosu ve kağıt dahil) bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1991486552/paper4everyone-write-show-share