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Klasik kalem ile kağıttan vazgeçemeyenlere dijital çözüm: Paper4Everyone

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Klasik kalem ile kağıttan vazgeçemeyenlere dijital çözüm: Paper4Everyone
 
Dokunmatik ekranlar, stylus kalemler, Evernote gibi uygulamalar. Bu teknolojilerin hepsi kişilerin daha az kağıt harcaması için geliştirildi ancak bu ürünler, eski üretkenlik tadını vermedi ve kişiler yeniden klasik kalem ile kağıt ikilisine dönmeye başladı. Bu noktada hazırlanarak Kickstarter'da destek arayan Paper4Everyone ise, arada köprü görevi görecek etkili bir alternatif ortaya koymaya geldi.
Site üzerinde we-inspire tarafından başlatılan ve toplam 50,000 Euro toplamayı hedefleyen Paper4Everyone, akıllı kalem, özel kağıt ve Windows uygulaması olmak üzere üç parçadan oluyor. Akıllı kalem özel kağıda yazılanları gerçek zamanlı olarak Windows uygulamasına aktarıyor, böylelikle de klasik alışkanlıklardan vazgeçmeden dijital dünya ile etkileşim sağlanabiliyor.
Windows uygulamasına bir çizim yanında takım çalışmaları için birden fazla çizimi de dahil edebilen Paper4Everyone, uzaktan yapılan ortak çalışmalar için de oldukça faydalı bir süreç sunuyor ve hazırlananları PDF, PNG ya da SVG formatlarında istenilen her türlü noktaya kolaylıkla aktarabiliyor.
Yapılacak en az 150 Euro (Kalem, kalem için USB şarj kablosu ve kağıt dahil) bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Klasik kalem ile kağıttan vazgeçemeyenlere dijital çözüm: Paper4Everyone
 

https://www.kickstarter.com/projects/1991486552/paper4everyone-write-show-share Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
torku42 4 yıl
Kickstarter ürünü olan, Neo smartpen N2 güzeldi, açık ara içlerindeki en şık kalemdi almayı düşündüm ama nereden temin edebileceğimi bulamadım
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tizar 4 yıl
çizim yapıp bilgisayar ortamına aktaracaklar için harika bir ürün.
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onur1971 4 yıl
Fiyat çok yuksek
almayı dusenen varsa
aynı işlevi gören
hatta daha fazla özellikleri bulunan
marka olarak da dunyada yerini ispat etmiş
sıfır kutusunda
2gb versiyonunu 100 euro. ya vereyim
http://www.egiticininegitimi.net/wp-content/uploads/2011/08/echo_pen_feature.png
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interwap 4 yıl
Bağış yapılıp sahip olunacak ürüne €150 çok fazla. Hali hazırda birmiş ve yıllardır piyasada olan ürünler benzer fiyattan satılıyor.
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