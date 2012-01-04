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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kodak iflas bayrağını çekiyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık tarihinde 131 yıllık bir geçmişe sahip büyük şirketlerden birisi olan Koda iflasın eşiğine gelmiş durumda. Wall Street Journal gazetesi tarafından verilen habere göre firma İflas Yasası'nın 11. maddesi gereği iflas kanunu altına girmek için Federal İflas Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.

Bünyesinde 19 000 personel bulunan firma borçlarını ödeyemez duruma geldi. Kasım ayında analistlerin borç ödemesinde kriz yaşayacağını belirterek kırmızı alarm vermeye başladığı firma beklendiği gibi iflas bayrağını çekti. Bazı bankalarla görüşme halinde olan firma iflas sürecinde ayakta durmasını sağlayacak 1 milyar dolar borç arıyor. 

Bunun yanında alacaklılara ödeme yapabilmek için de 1100 adet patentini de satışa çıkarması bekleniyor. Firma en geç Şubat ayında iflas başvurusu yapacak. Son 30 gün borsada 1$ altında işlem gören Kodak hisseleri batışın da habercisi oldu.
Firmanın başlattığı değişim sürecinden zararla çıkması, alınan kredilerin geri ödenememesi, istifa eden yöneticiler, dijital alanda rakiplerin gerisinde kalması ve eldeki patentlerin çıkarılmasında yaşanan gecikmeler iflasın en büyük sebepleri olarak görülüyor.

ABD iflas yasalarına göre 11. maddeye istinaden iflas koruması isteyen firma kanun koruması altına giriyor ve varlığını devam ettiriyor. Bu esnada alacaklılarına hitaben 120 gün içinde ödeme planını İcra Mahkemesi'ne bildirmek zorunda. Alacaklıların da 180 gün içerisinde planı kabul etmesi gerekiyor.

Süreç ilerlerken firma aleyhine açılan alacak davaları donduruluyor. Yeni dava da açılamıyor. Plan çerçevesinde borçlulara ödemeleri yapılıyor. Ayrıca çalışanların emeklilik ve sağlık sigortaları da devam ettirilmek zorunda. Tüm prosedürler bittikten sonra da firma ticari olarak varlığına son veriyor. 

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JrMaster 7 yıl en beğenilen
vay be duyunca bi garip oldum çalışanlara yazık oldu
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CanTnçr 7 yıl TIRAZLI
TIRAZLI
nikon da batsın oda iyice kaliteyi sıfıra çekti yakında samsung canlarına okuyacak,lens ,kasa,devre filmi,stoperler,lcd ekran hepsinin üretimi tek elde cihazlarında hakkını veriyor...

Bu nasıl bir mantık.Nikon hangi ürün ile kaliteyi yere serdi
TIRAZLInikon da batsın oda iyice kaliteyi sıfıra çekti yakında samsung canlarına okuyacak,lens ,kasa,devre filmi,stoperler,lcd ekran hepsinin ...
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Mr. Jingles 7 yıl
Bu kadar köklü bir geçmişe sahip firmanın iflas etmesi çok üzücü bir durum.
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DH Misafiri 5 yıl
her ne olursa olsun kodakın renk kalitesi günümüz makinalarının hiçbirinde yok. kaybettiğim z1085 le çektiğim resimlerin renk kalitesini sonradan alldığım profosyonel makinada bile bulamadım.
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bestnewyorker 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

her ne olursa olsun kodakın renk kalitesi günümüz makinalarının hiçbirinde yok. kaybettiğim z1085 le çektiğim resimlerin renk kalitesini sonradan alldığım profosyonel makinada bile bulamadım.

ben de bu makinayı arıyorum, yıl 2016... sattım, sattığıma bin,milyon pişmanım.. ondan sonra onlarca makinamı oldu, onun yeri başkaymış.. elinize geçerse haberim olabilir mi acaba, satın almak istiyorum.. saygılar
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DH Misafiri 7 yıl
bana kodak hakkında geniş bilgi verebilecek olan varmı acaba ödev aldmda msn adresm: emreklc_05@hotmail.com tesekkür ederim şimdiden.
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rcpbrl 7 yıl
yazık olur kodak gibi bir deve
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olağan_şüpheli 7 yıl
dijital fotoraf makinelrinin mucidi bile kodaktı sanırım


icad etmiş ama devamının getirememiş..üzüldüm...
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tamtamam 7 yıl
batabilmesi için milyar dolar lazım çıkabilmesi için kimbilir ne kadar?
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magicboyguccino 7 yıl
Hem analog hemde digital fotoğrafçılıkta öncü olan bir firmaydı Kodak.

Yanlış hatırlamıyorsam Bayern pattern sensorü icat eden kişi Kodak'ta çalışıyordu. (Bu patentte Kodak'a ait olabilir)

Kodak hala önemli bir sensör üreticisi. Bu nedenle ABD nin bu firmanın kapanmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

2001 yada 2002 yıllarında sensor teknolojisi ile ilgili bir mühendisleriyle yazışmalarım olmuştu. Üşenmeden sensör teknolojisi ve üretim zorlukları ile ilgili bilgi vermişti bana :)

Digital sensörlerle ilgili bir yol haritası buldum, ilginizi çekebilir. 2007 yılına ait;

google.com.tr/...
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alpa07 7 yıl
Vay be.Diğer firmaların yerinde olsam satın alırdım. patentleri yeter
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ozturert 7 yıl
Aslinda Kodak lensler iyidir: kodaklens.com/...
:)
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erco35coast 7 yıl ozturert
ozturert

Aslinda Kodak lensler iyidir: kodaklens.com/...
:)

gözlük mü satıyorlar! bana mı öyle geldi? tasarımları berbat...
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bipekkan 7 yıl ozturert
ozturert

Aslinda Kodak lensler iyidir: kodaklens.com/...
:)

Carl Zeiss ile birlikte Avrupa'nın, pardon bu arada unuttum Carl Zeiss teknolojisini O tarihteki adıyla Zeiss Tessar D. Almanyaya taşıyan ve Rus Zenith(Zenit) ile birlikte ilk objektifi kopya 3.5/50mm Zeiss Tessar ile birlikte optikte üstüne yoktur.(Buna gözlük camları dahil ama neredeeee!!!! bir çift APS_H -2Dyp camı 2.000 TL' den aşağı bulamazsınız)
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DH Misafiri 7 yıl
kim ne derse desin KODAK
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ozturert 7 yıl
Fotograf icin Kodak, video icin Canon alin.
...
...
Pardon yanlis basliktaymisim, aliskanliktan
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xbagci 7 yıl
Doğru dürüst siyah beyaz film üreten iki firmadan biriydi.





Olaya iyi tarafından bakıyorum, artık ilford batmaz
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CanTnçr 7 yıl
Evet video konusu tenha ama fotoğraf kısmı olukça aktif
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Felixculpa 7 yıl
Şimdi araya girmek gibi olcak ama @mako3e nikli arkadaşın yazdıkları büyük oranda doğru bence.İnsan bir topluluk içerisindeyken biraz öyle bir dünyada kalıyor.BEn SLR makinemi işyerine götürüp arkadaşları model olarak kullanmaya kalktığımda, fotolara karşı hoş tepkiler almamla birlikte kimse SLR almak için gaza gelmiyor.Hatta şaka yollu takılıyorlar ellerindeki galaxy ve iphone tarzı cihazlarla.Bi foto çekcen 10 tane düğmeye basıyorsun diye


Bu arkadaşların hemen hemen hepsi istedikleri zaman DSLR alacak bütçeyede sahipler.Sorun para değil.Ama onlar kendi çektikleri makine ile bir DSLR makine arasındaki foto farkını sadece zoom yapınca belli olan saç tellerini görünce anlıyorlar.Bende anlamıyordum ve kompakt makinamla çektiğim fotolara bayılıyordum.Şu an her fotoda hata görüyorum


Ben şöle iddia ediyim pervasızca
hakikaten kadrajı süper olamayan bir fotoğrafçının çektiği DSLR fotoları ile benim kompakt makinada çekip photoshopta süsleyeceğim fotoları göstersek insanların çoğu benim fotoları sever.Çünkü DSLR kullanıcıları ve bir miktar DSLR almak isteyip bu işe gönül vermiş diğer fotoğraf tutkunları dışında kimse ne beyaz ayarına, ne keskinliğe nede kumlanmaya bakıyor nerdeyse.

Tüm bunların yanında şunu belirtmeden geçemiyeceğim.

Fotoğrafçılık candır, AN dır, tutkudur, her zaman fakirliktir, hep arayıştır.Herşey unutulur iphone10S çıkar, mercedes 1200SL çıkar ama AN kalır.

Aradan çıktım sağlıcakla kalın..


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Parn 7 yıl
Digitallesmenin vurdugu nacizane firmalardan biri daha batıyor... [>:]
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CanTnçr 7 yıl
Konunun başından bu yana baktığımızda engin fotoğrafçılık bilgisine sahip nekadar çok arkadaş varmış.Bu enginn bilgilerinizle fotoğraf bölümüne bekleriz sizleri
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mako3e 7 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR

Konunun başından bu yana baktığımızda engin fotoğrafçılık bilgisine sahip nekadar çok arkadaş varmış.Bu enginn bilgilerinizle fotoğraf bölümüne bekleriz sizleri


haklısınız forumun en tenha yeri orası :)
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Necessa®i 7 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR

Konunun başından bu yana baktığımızda engin fotoğrafçılık bilgisine sahip nekadar çok arkadaş varmış.Bu enginn bilgilerinizle fotoğraf bölümüne bekleriz sizleri



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