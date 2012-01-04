Kodak iflas bayrağını çekiyor

Fotoğrafçılık tarihinde 131 yıllık bir geçmişe sahip büyük şirketlerden birisi olan Koda iflasın eşiğine gelmiş durumda. Wall Street Journal gazetesi tarafından verilen habere göre firma İflas Yasası'nın 11. maddesi gereği iflas kanunu altına girmek için Federal İflas Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.





Bünyesinde 19 000 personel bulunan firma borçlarını ödeyemez duruma geldi. Kasım ayında analistlerin borç ödemesinde kriz yaşayacağını belirterek kırmızı alarm vermeye başladığı firma beklendiği gibi iflas bayrağını çekti. Bazı bankalarla görüşme halinde olan firma iflas sürecinde ayakta durmasını sağlayacak 1 milyar dolar borç arıyor.





Bunun yanında alacaklılara ödeme yapabilmek için de 1100 adet patentini de satışa çıkarması bekleniyor. Firma en geç Şubat ayında iflas başvurusu yapacak. Son 30 gün borsada 1$ altında işlem gören Kodak hisseleri batışın da habercisi oldu.

Firmanın başlattığı değişim sürecinden zararla çıkması, alınan kredilerin geri ödenememesi, istifa eden yöneticiler, dijital alanda rakiplerin gerisinde kalması ve eldeki patentlerin çıkarılmasında yaşanan gecikmeler iflasın en büyük sebepleri olarak görülüyor.





ABD iflas yasalarına göre 11. maddeye istinaden iflas koruması isteyen firma kanun koruması altına giriyor ve varlığını devam ettiriyor. Bu esnada alacaklılarına hitaben 120 gün içinde ödeme planını İcra Mahkemesi'ne bildirmek zorunda. Alacaklıların da 180 gün içerisinde planı kabul etmesi gerekiyor.





Süreç ilerlerken firma aleyhine açılan alacak davaları donduruluyor. Yeni dava da açılamıyor. Plan çerçevesinde borçlulara ödemeleri yapılıyor. Ayrıca çalışanların emeklilik ve sağlık sigortaları da devam ettirilmek zorunda. Tüm prosedürler bittikten sonra da firma ticari olarak varlığına son veriyor.