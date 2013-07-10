Kodak'tan üç yeni kompakt fotoğraf makinesi

Yakın zamanda isim hakları konusunda "JK Imaging" isimli bir şirket ile lisan anlaşması yapan Kodak, bu firmanın altında üç yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.

"Friend Zoom" kategorisi altında hazırlanan fotoğraf makinelerinden PixPro FZ151 teknik olarak 15 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-360mm lense, 1/2.3-inç 16MP CCD sensöre, 240 nokta 3-inç LCD ekrana, görüntü sabitleme teknolojisine, 720P video çekim kapasitesine ve 900mAh Lityum-iyon bataryaya sahip. PixPro FZ51 isimli model ise teknik olarak 5 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-140mm lens, 16MP CCD sensör, 230 nokta 2.7-inç LCD ekran ve 720p video çekim kapasitesi gibi özellikler ile geliyor. Firma tarafından duyurulan PixPro FZ41 isimli giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi ise 5 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-108mm lens, 1/2.3-inç 16MP CCD sensör, 230 nokta 2.7-inç LCD ekran, 720p video çekim kapasitesi ve AA pil ile çalışma desteği ile karşımıza çıkıyor.

Duyurulan modellerden PixPro FZ151 150$, PixPro FZ51 80$, PixPro FZ41 modeliyse 70$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.

http://www.ephotozine.com/article/kodak-announces-three-new-compact-cameras-22361?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ephotozine+%28ePHOTOzine%29