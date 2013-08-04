Kol hareketleri ile kontrol edilen HOT Watch akıllı saat projesi gerçek hayata geçmeye hazırlanıyor





Pebble akıllı saatinin Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla kapanmasının ardından bağış platformlarında sayısız akıllı saat projesi boy göstermeye başladı. Bunun yanında Sony, Motorola gibi firmaların piyasada yer alan modelleri, Samsung ve Apple gibi firmaların da akıllı saat hazırlıkları bulunuyor.





Kickstarter üzerinde kısa sürede gerekli bağışı toplayan HOT Watch adlı yeni bir akıllı saat projesi, bağımsız olmasının yanında kol hareketleri ile pek çok fonksiyonu yerine getirmesi ile dikkat çekiyor.





HOT Watch adlı akıllı saat modelinde ARM'ın enerji tasarrufu odaklı Cortex M3 gömülü yongası yer alıyor. Saatin çağrı kontrolü, ses geliştirmeleri ve Bluetooth için ayrıca bir dijital sinyal işleyici yer alıyor. Saatin ekranında enerji tasarrufu amaçlı 1.26 inçlik Sharp E-paper ekran ve yüksek kontrastlı ekran yer alıyor.





Üründe 6 eksenli akselerometre, jiroskop, LED arka aydınlatma, Bluetooth 4.0, çoklu dokunmatik panel, titreşim motoru, özel işletim sistemi, üçüncü taraf uygulama desteği gibi diğer özellikler mevcut.





HOT Watch gelen arama cevaplama, hoparlör, arayan numarayı görme, SMS cevaplama, müzik oynatıcıyı kontrol etme; sosyal ağlar, hava durumu ve borsa gibi akıllı telefon uygulamaları; adım sayar, düşüş algılama gibi takip uygulamaları; alarm, kronometre gibi zaman özellikleri ile birlikte geliyor. Üçüncü taraf uygulamalar için bir yazılım geliştirme aracı da mevcut.





Saat hem ekran üzerinde hem de kolunuz ile yapacağını hareketlerle pek çok farklı işlevi yerine getirebiliyor. Örneğin bileği kulağa yaklaştırdığınızda gelen arama cevaplama, aramayı sonlandırmak için el sallama, bileği hızlıca aşağı indirdiğinizde 30 saniye içerisinde acil servisi arama, kilit ekranını açmak için ekranda U çizme, arama yapmak için D çizme şeklinde pek çok işlev mevcut.





Ürün 150 bin dolarlık bağış sınırını ilk gün geçti ve tamamlanmasına bir ay kala 250 bin dolar seviyesine ulaştı. 109$'lık bağışlarda saat hediye edilirken, ürünün yeni bir bağış rekoru kırması bekleniyor.

http://www.kickstarter.com/projects/hotsmartwatch/hot-watch-complete-smart-watch-w-revolutionary-pri-0