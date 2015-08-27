Kompakt boyutlu renk kayıt cihazı: Palette Cube

Özellikle tasarımcılar ve fotoğraf ile uğraşan profesyoneller, gittikleri yerlerdeki renk tonlarına dikkat ediyor ve bunları daha sonraki çalışmalarında kullanmak üzere kayıt altına almak istiyorlar. İşte bu amaç için çağın imkanları doğrultusunda hazırlanan Cube, kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Avustralya merkezli Palette firması tarafından satışa sunulan Cube, oldukça ufak bir renk kayıt cihazı. Ağırlığı sadece 50 gram olan ürün, iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlarla Bluetooth 4.0 üzerinden kablosuz olarak iletişim kuruyor ve konulduğu yerdeki rengin kodunu kayıt altına alabiliyor. Renkleri farklı yazılım ya da uygulamalar içerisinde kullanmak üzere RGB, HEX, CMYK, LAB ve LRV kodlarında gözler önüne seren cihaz, okuma işlemini ise gönderdiği kırmızı, yeşil ve mavi ışık yansımaları üzerinden oldukça doğru şekilde yerine getirebiliyor.

Plastik ve ahşap dahil hemen her yüzey üzerinde aktif olarak çalışma gösterebilen Palette Cube, geriye dönük olarak hafızasında 20 farklı rengi tutabiliyor. Bilgisayarlara ise microUSB üzerinden bağlanabilen renk cihazı, tek bir şarjla 7000 farklı algılama gerçekleştirebiliyor ve tam 3 ay boyunca bekleme süresi sunuyor.

Palette Cube'un fiyatı ise boyutları kadar ufak değil. Renk ölçüm cihazı 180$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://petapixel.com/2015/08/27/the-palette-cube-is-like-a-portable-eyedropper-tool-for-the-real-world/