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Kompakt fotoğraf makinesi pazarına Casio'dan üst düzey yeni üye: EX-100

5 yıl
3,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kompakt fotoğraf makinesi pazarına Casio'dan üst düzey yeni üye: EX-100
13 Şubat tarihinde Japonya merkezli olarak başlayacak CP+ 2014 fuarı öncesi görüntüleme sektörüne yönelik ürünler birer birer duyurulmaya başlandı. Bu firmaların arasına katılan önemli isimlerden Casio, kompakt fotoğraf makinesi pazarına EX-100 isimli üst düzey yeni modelini eklediğini duyurdu.
Exilim ailesinin yeni üyesi Casio EX-100, genel gövde yapısı itibariyle her zaman taşınabilecek standart bir yapı ortaya koyuyor ve 389 gram ağırlık değeriyle geliyor. Teknik olaraksa 1/1.7-inç 12MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, 10.7 kat optik yakınlaştırma sunabilen F/2.8 sabit diyaframlı 28-300 lens, elde yapılan çekimlere çok ciddi oranda yardımcı olabilen 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, 3.5-inç hareketli LCD ekran, 80 - 12800 ISO aralığı, 1920 x 1080 piksel yani Full HD video çekim kapasitesi, RAW (DNG) desteği, saniyede 30 kare sürekli, 6 kare otomatik netleme temelli çekim hızı, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, düşük çözünürlükte saniyede 1000 kare yavaş çekim video desteği ve Time-Lapse (Zaman atlamalı) modu gibi detayları bulunan Casio EX-100, 1cm minimum netleme mesafesiyle ilginç fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor ve NP-130A lityum-iyon bataryasıyla 390 çekimin altından kalkabiliyor.
Şimdilik Japonya merkezli olarak duyurulan Casio EX-100 kompakt fotoğraf makinesinin resmi satış fiyatı ve diğer bölgeler için satış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.  
 
Kompakt fotoğraf makinesi pazarına Casio'dan üst düzey yeni üye: EX-100

http://www.ephotozine.com/article/casio-exilim-ex-100-announced-in-japan-24000 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Eğer fiyatı 900 TL'nin üzerinde olursa Samsung EX2F gibi ciddi bir rakibi var. EX2F de 1/1,7 sensöre sahip yazılım yönü güçlü bir makine. Avantajı diyafram maksimum açıklık değerinin f1.4 olması. Işık alma kapasitesi ve fotoğraflar sığ alan derinliği yaratma yeteneği açısından daha tatmin edici olabilir.
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dere.beyi 5 yıl
gelsin gelsin rekabet iyidir
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olağan_şüpheli 5 yıl
cihaz tasarım olarak ve özellik olarak çok güzel duruyor.
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sangreal_1905 5 yıl
sensor 1 inç olsaydı rx100 e rakıp olurdu.Artık bu tarz retro havasında olan makıneler gittikce artıyor benımde hosuma gıden bır tasarımları var
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