Kompakt fotoğraf makinesi pazarına Casio'dan üst düzey yeni üye: EX-100

13 Şubat tarihinde Japonya merkezli olarak başlayacak CP+ 2014 fuarı öncesi görüntüleme sektörüne yönelik ürünler birer birer duyurulmaya başlandı. Bu firmaların arasına katılan önemli isimlerden Casio, kompakt fotoğraf makinesi pazarına EX-100 isimli üst düzey yeni modelini eklediğini duyurdu.

Exilim ailesinin yeni üyesi Casio EX-100, genel gövde yapısı itibariyle her zaman taşınabilecek standart bir yapı ortaya koyuyor ve 389 gram ağırlık değeriyle geliyor. Teknik olaraksa 1/1.7-inç 12MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, 10.7 kat optik yakınlaştırma sunabilen F/2.8 sabit diyaframlı 28-300 lens, elde yapılan çekimlere çok ciddi oranda yardımcı olabilen 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi, 3.5-inç hareketli LCD ekran, 80 - 12800 ISO aralığı, 1920 x 1080 piksel yani Full HD video çekim kapasitesi, RAW (DNG) desteği, saniyede 30 kare sürekli, 6 kare otomatik netleme temelli çekim hızı, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, düşük çözünürlükte saniyede 1000 kare yavaş çekim video desteği ve Time-Lapse (Zaman atlamalı) modu gibi detayları bulunan Casio EX-100, 1cm minimum netleme mesafesiyle ilginç fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor ve NP-130A lityum-iyon bataryasıyla 390 çekimin altından kalkabiliyor.

Şimdilik Japonya merkezli olarak duyurulan Casio EX-100 kompakt fotoğraf makinesinin resmi satış fiyatı ve diğer bölgeler için satış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.ephotozine.com/article/casio-exilim-ex-100-announced-in-japan-24000