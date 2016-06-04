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Kompakt oyuncu bilgisayarı MSI Aegis artık sıvı soğutmalı

Kompakt yapıda güçlü bir sistem arayan oyuncular için geliştirilmiş MSI Aegis X bilgisayar modeli, sıvı soğutma sistemiyle Computex 2016 fuarında boy gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI’nın kompakt sistem arayan oyunculara yönelik geliştirdiği Aegis adındaki bilgisayar modeli, Computex 2016 fuarında daha önemli yetenekler kazanarak Aegis X adıyla görücüye çıktı.

Oyuncuların ihtiyacı olan her türlü donanıma yer sunma amacını taşıyan Aegis X, yere belirli bir açı ile duran standı sayesinde agresif bir görünüm kazanıyor. Sistemin grafik kartı ve soğutma çözümleri bu stand içerisinde yer alırken, kasa kısmına da diğer bileşenler yerleştiriliyor. Tüm Aegis X bileşenlerinin kolay erişilebilir ve yükseltilebilir olduğuna dikkat çekiliyor.

Önceki modelin aksine Aegis X, barebone tarzında satılacak. Yani işlemci, ekran kartı, depolama gibi seçenekler kullanıcının tercihine bırakılıyor. Kullanıcı isterse fabrika çıkışı bir sistem oluşturabiliyor veya kendi bileşenlerini kasaya takabiliyor.

Aegis X modelinde en dikkat çeken özellik Silent Storm Cooling 2 Pro adındaki yeni soğutma çözümü. Önceki nesilde 3 farklı hava akımı ile kasanın her noktasına ulaşılıyordu. Yeni çözümde ekran kartı için özel bir soğuk hava giriş ve sıcak hava çıkış kanalı var. Yine güç kaynağı için de ayrı bir hava kanalı oluşturulurken, işlemci için ise küçük bir radyatör barındıran sıvı soğutma tercih edilmiş.

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Diğer taraftan anakart kısmında B150 çipsetli modelden Z170 çipsetli bir modele geçiş söz konusu. Yine güç kaynağı tarafında da 350W seviyesinden 600W seviyesine çıkılmış. RAM bellek 2 adet SO-DIMM DDR4 2133MHz soket üzerinde 32GB’a kadar çıkabilirken, 2 adet 3.5 inç HDD, 1 adet 2.5 inç SSD, optik medya sürücüsü ve 2 adet M.2 SATA SSD depolama yuvaları mevcut.

Entegre Mystic Light RGB aydınlatma ile farklı içeriklere göre ışık renklerini değiştirebilirken, yüksek kalitede 7.1 kanal ses teknolojileri de unutulmamış. Ayrıca USB 3.0 Type-C, USB 2.0, USB 3.0 Type-A, HDMI, DP gibi pek çok genişleme seçeneği bulunuyor. Fiyat henüz açıklanmadı. 

 

http://www.tomshardware.com/news/msi-aegis-x-barebone-pc,31969.html Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bu tarz ürünler sadece fiyatını duyana kadar çok güzel, sonrası hayal kırıklığı.


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jem991 3 yıl
alemburda34
Oyuncu bilgisayari demem icin ekran kartini gormem lazim ama yazmiyor benim icin onemli olan islemci ve ekran karti digerleri fasa fiso

1080 var içinde
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Barni Moloztaş 3 yıl
Toplama en iyisi
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Unaffected 3 yıl
Hayaller +1
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alemburda34 3 yıl
Oyuncu bilgisayari demem icin ekran kartini gormem lazim ama yazmiyor benim icin onemli olan islemci ve ekran karti digerleri fasa fiso
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sniper23 3 yıl
Kasa compakt ama fiyatının kompakt olmayacağı kesin.
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bu tarz ürünler sadece fiyatını duyana kadar çok güzel, sonrası hayal kırıklığı.


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