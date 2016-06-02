Micron, ilk NVMe SSD modellerini piyasaya sürüyor

3D NAND bellek modülleri kullandığı ilk SSD ürünleri olan Crucial MX300 serisinin çıkışı merakla beklenirken, Micron Computex 2016 fuarında da başka bir ilke imza atıyor. Firma, ilk NVMe tabanlı SSD ürünlerini fuarda tanıttı.

Yeni SSD ürünleri, Micron SSD 2100 adını taşıyor. Firma, yeni seride yine 3D NAND MLC bellek modüllerini kullanıyor. Micron'un 32 katmanlı 256 Gb 3D NAND belleği, yatay NAND bellekler ile aynı enerji seviyesini kullanırken, yüzde 30 daha fazla veri transfer edebiliyor. Böylece, NAND belleğin yerleştirildiği bilgisayarların enerji tüketimi de azalıyor. Ayrıca belleklerin 30 000 programlama-silme döngüsü bulunuyor.

Micron SSD 2100 NVMe SSD serisinde 256GB/512GB/1024GB şeklinde kapasiteler yer alıyor. 256GB ve 512GB kapasiteler tek yüzlü M.2 2280 form faktörü kullanıyor. 1TB kapasiteli versiyon ise kartın iki yüzüne de NAND bellekler yerleştirmiş.

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Performans konusunda Micron net bilgiler vermiyor ancak fuarda yapılan bazı testlerin sonuçları var. Örneğin sürekli okuma hızı 1317MB/s, sürekli yazma hızı da 777MB/s olarak görünüyor. 4K Q32 okuma hızları 442MB/s, yazma hızları da 551MB/s seviyesinde.

Ballistix- By Micron markası altında da TX3 NVMe SSD ürünleri pazarlanacak. 2400MB/s okuma, 1000MB/s yazma hızlarına sahip olan seride 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli versiyonlar yer alıyor. Kontrolcü tarafında ise SM2260 bulunuyor.

Micron SSD 2100 serisi kurumsal müşteriler için tasarlanmış. TX3 ise son kullanıcıya hitap ediyor. Yeni seriler önümüzdeki aylarda piyasada olacak. Crucial MX300 için de henüz net bir çıkış tarihi mevcut değil.