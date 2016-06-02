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Micron, ilk NVMe SSD modellerini piyasaya sürüyor

3D NAND ve NVMe trendlerine rakiplerinden biraz daha geç katılan Micron, bu yaz itibariyle iddialı ürünlerini piyasaya sürecek. Crucial MX300 serisinden sonra NVMe SSD serisi de yolda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
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6
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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3D NAND bellek modülleri kullandığı ilk SSD ürünleri olan Crucial MX300 serisinin çıkışı merakla beklenirken, Micron Computex 2016 fuarında da başka bir ilke imza atıyor. Firma, ilk NVMe tabanlı SSD ürünlerini fuarda tanıttı.

Yeni SSD ürünleri, Micron SSD 2100 adını taşıyor. Firma, yeni seride yine 3D NAND MLC bellek modüllerini kullanıyor. Micron'un 32 katmanlı 256 Gb 3D NAND belleği, yatay NAND bellekler ile aynı enerji seviyesini kullanırken, yüzde 30 daha fazla veri transfer edebiliyor. Böylece, NAND belleğin yerleştirildiği bilgisayarların enerji tüketimi de azalıyor. Ayrıca belleklerin 30 000 programlama-silme döngüsü bulunuyor.

Micron SSD 2100 NVMe SSD serisinde 256GB/512GB/1024GB şeklinde kapasiteler yer alıyor. 256GB ve 512GB kapasiteler tek yüzlü M.2 2280 form faktörü kullanıyor. 1TB kapasiteli versiyon ise kartın iki yüzüne de NAND bellekler yerleştirmiş.

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Performans konusunda Micron net bilgiler vermiyor ancak fuarda yapılan bazı testlerin sonuçları var. Örneğin sürekli okuma hızı 1317MB/s, sürekli yazma hızı da 777MB/s olarak görünüyor. 4K Q32 okuma hızları 442MB/s, yazma hızları da 551MB/s seviyesinde.

Ballistix- By Micron markası altında da TX3 NVMe SSD ürünleri pazarlanacak. 2400MB/s okuma, 1000MB/s yazma hızlarına sahip olan seride 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli versiyonlar yer alıyor. Kontrolcü tarafında ise SM2260 bulunuyor.

Micron SSD 2100 serisi kurumsal müşteriler için tasarlanmış. TX3 ise son kullanıcıya hitap ediyor. Yeni seriler önümüzdeki aylarda piyasada olacak. Crucial MX300 için de henüz net bir çıkış tarihi mevcut değil. 

 

http://www.tomshardware.com/news/crucial-micron-ballistix-tx3,31950.html Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
Halen daha OCZ Vertex 3 kullanıyorum. Canavar gibi mübarek.
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serafon 3 yıl
harrdiskler de ram gibi soketli olursa kasalar daha da rahatlar süper olur!
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L.o.T.u.S 3 yıl
Benim 850 pro dan 950 pro ya geçecektim şu teknik verileri görelim öyle yükseltelim bari
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YokCrysis 3 yıl
tahir40
Emektar Samsung 950 Pro serisinden yavaş görünüyor. Tabi bi de IOPS değerlerini görmek gerek. Fiyatlandırması bariz uygun olursa tercih edilebilir...

Vay be ben daha 950 pro yu bırak 850 evo alamadan adam emekli etti helal olsun :D
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Batumatu 3 yıl
SSD Samsung'dan alınır. En hızlı en sorunsuz ve en dayanıklı SSDleri yapıyorlar. Amazonda günlük gezin ucuza kaparsınız. 8 Ay önce 65 dolara 250 GB Evo 850 almıştım. UÇUYOR.
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tahir40 3 yıl
Emektar Samsung 950 Pro serisinden yavaş görünüyor. Tabi bi de IOPS değerlerini görmek gerek. Fiyatlandırması bariz uygun olursa tercih edilebilir...
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