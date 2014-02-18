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Kowa, Prominar serisi üç yeni MFT sistem lensini duyurdu

5 yıl
5,3b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kowa, Prominar serisi üç yeni MFT sistem lensini duyurdu
Japonya merkezli lens üreticisi Kowa, Prominar serisi 8.5mm f/2.8, 12mm f/1.8 ve 25mm f/1.8 MFT sistem lenslerinin duyurusunu yaptı.

Olympus ve Panasonic'in 2008 yılında duyurduğu Micro Four Thirds (MFT) standardına sahip fotoğraf makineleri için hazırlanan Kowa lensler, öncelikle yeşil renkli kompakt gövdelerle geliyorlar. Geliştirilen lenslerden 8.5mm f/2.8 geniş açı çekimler için ideal bir yapı ortaya koyuyor ve özellikle düşük geometrik bozulma seviyesiyle dikkat çekiyor. 12mm f/1.8 modeli de sabit odak uzaklığıyla geniş açı çekimlere ideal bir yapı sunarken, F1.8 diyafram değeriyle de düşük ışıkta yüksek performans vaat ediyor. Son olarak 25mm f/1.8 ise porte çekimleri için güzel bir tercih oluşturuyor ve yine F1.8 sabit diyafram değeriyle üst düzey sonuçlar sağlayabiliyor.

Yaz aylarında kullanıma sunulacağı belirtilen 8.5mm f/2.8, 12mm f/1.8 ve 25mm f/1.8 MFT sistem lens modellerinin, resmi satış fiyatları hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://photorumors.com/2014/02/16/new-kowa-micro-four-thirds-lenses/ Yorum Yaz
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