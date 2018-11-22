Kripto madencilik çiftlikleri birer birer çöküyor

Kripto para piyasasının bu yıl büyük bir çöküş içerisine girmesi zincirleme olarak bağlı tüm sektörleri etkilemeye başladı. Yonga sektörü, finans sektörü, iş dünyası derken şimdi de madencilik sektörü krize girdi.

Birbiri ardına kapanıyor

Sunucu tabanlı olarak çalışan ve madencilere donanım kiralayan ABD tabanlı Giga Watt firması iflas başvurusu yaptı. Kripto para değerlerinin düşmesinin yanına bir de kazım oranları düşünce sermaye hızla eridi. Faaliyetlerine başladığında 70 milyon dolar finansal destek elde eden firmanın elinde sadece 50 bin dolar kaldığı ifade ediliyor

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Firmanın kendi para birimini çıkardığı ve 22 milyon dolar topladığı ICO da dolandırıcılık iddiasıyla davalık olmuştu. Eylül ayında 63 kişilik ekibi 16 kişiye indiren firmanın sadece bir madencilik havuzunun kaldığı belirtiliyor.

Diğer taraftan madencilik havuzlarında da işler iyi gitmiyor. Ekonomik anlamda bir getirisi kalmayan havuzların elektrik ve işletim maliyetleri zarar oluşturmaya başladı. Orta ve küçük ölçekli pek çok madencinin Antminer gibi ekipmanlarını satarak pazardan çekildiği aktarılıyor.

F2Pool ve Bixin gibi büyük havuzlarda da ayrılıklar yaşanıyor. On binlerce madencinin sistemi kapattığı ve rafları boşalttığı gelen bilgiler arasında. Kripto para piyasasındaki çöküş böyle devam ederse madencilik tamamen bitme noktasına gelecek.