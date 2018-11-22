Kripto madencilik çiftlikleri birer birer çöküyor

Kripto para piyasasının bu yıl büyük bir çöküş içerisine girmesi zincirleme olarak bağlı tüm sektörleri etkilemeye başladı. Yonga sektörü, finans sektörü, iş dünyası derken şimdi de madencilik sektörü krize girdi.
Birbiri ardına kapanıyor
Sunucu tabanlı olarak çalışan ve madencilere donanım kiralayan ABD tabanlı Giga Watt firması iflas başvurusu yaptı. Kripto para değerlerinin düşmesinin yanına bir de kazım oranları düşünce sermaye hızla eridi. Faaliyetlerine başladığında 70 milyon dolar finansal destek elde eden firmanın elinde sadece 50 bin dolar kaldığı ifade ediliyorAyrıca Bkz. "Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı"
Firmanın kendi para birimini çıkardığı ve 22 milyon dolar topladığı ICO da dolandırıcılık iddiasıyla davalık olmuştu. Eylül ayında 63 kişilik ekibi 16 kişiye indiren firmanın sadece bir madencilik havuzunun kaldığı belirtiliyor.
Diğer taraftan madencilik havuzlarında da işler iyi gitmiyor. Ekonomik anlamda bir getirisi kalmayan havuzların elektrik ve işletim maliyetleri zarar oluşturmaya başladı. Orta ve küçük ölçekli pek çok madencinin Antminer gibi ekipmanlarını satarak pazardan çekildiği aktarılıyor.
F2Pool ve Bixin gibi büyük havuzlarda da ayrılıklar yaşanıyor. On binlerce madencinin sistemi kapattığı ve rafları boşalttığı gelen bilgiler arasında. Kripto para piyasasındaki çöküş böyle devam ederse madencilik tamamen bitme noktasına gelecek.
https://www.crypto-news.in/news/douglas-based-crypto-mining-host-giga-watt-files-for-bankruptcy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sapphire RX580 Nitro 1000 TL altına satıyor adam. 32 adet. 6-7 kullanılmış, garantili vs..
Sistemin karlı olarak yürümesi için dengenin tutturulması şart, herkes miner olursa o iş karlı olmaz. İşin sonunda en çok karı
elde eden ekran kartı üreticileri oldu, bir de ele ayağa düşmeden önce bu işi yapıp zirvede bırakanlar.
Siz çok akıllısınız ama koskoca Finansbank'ın CEO su salak olduğu için gitti BTCTURK ü satın aldı.
Dünyanın sayılı zengin şirketleri, Bitcoin miktarının büyük kısmını elinde tutuyorlar. Bitcoin balon olsa bu adamlar bu paraları yavaş yavaaaaaş ellerinden çıkartırlardı. Oysa adamlar Bitcoin'i düşürüyorlar ki, biriktirdikleri parayla tekrar alım yapıp yükseltecekler ki paralarına para katacaklar.
Siz Balon deseniz de, birkaç sene içinde kağıt ve madeni para kalkacak ve yerini bu Dijital Kripto Paralar alacak...
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