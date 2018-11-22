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Kripto madencilik çiftlikleri birer birer çöküyor

Kripto para piyasasındaki çöküşten en fazla madenciler etkileniyor. Maliyetlerini karşılayamayan kripto madencilik çiftlikleri birbiri ardına kapanıyor veya iflas ediyor.
6 ay
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21
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para piyasasının bu yıl büyük bir çöküş içerisine girmesi zincirleme olarak bağlı tüm sektörleri etkilemeye başladı. Yonga sektörü, finans sektörü, iş dünyası derken şimdi de madencilik sektörü krize girdi.

Birbiri ardına kapanıyor 

Sunucu tabanlı olarak çalışan ve madencilere donanım kiralayan ABD tabanlı Giga Watt firması iflas başvurusu yaptı. Kripto para değerlerinin düşmesinin yanına bir de kazım oranları düşünce sermaye hızla eridi. Faaliyetlerine başladığında 70 milyon dolar finansal destek elde eden firmanın elinde sadece 50 bin dolar kaldığı ifade ediliyor

Ayrıca Bkz. "Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı"

Firmanın kendi para birimini çıkardığı ve 22 milyon dolar topladığı ICO da dolandırıcılık iddiasıyla davalık olmuştu. Eylül ayında 63 kişilik ekibi 16 kişiye indiren firmanın sadece bir madencilik havuzunun kaldığı belirtiliyor.

Diğer taraftan madencilik havuzlarında da işler iyi gitmiyor. Ekonomik anlamda bir getirisi kalmayan havuzların elektrik ve işletim maliyetleri zarar oluşturmaya başladı. Orta ve küçük ölçekli pek çok madencinin Antminer gibi ekipmanlarını satarak pazardan çekildiği aktarılıyor.

F2Pool ve Bixin gibi büyük havuzlarda da ayrılıklar yaşanıyor. On binlerce madencinin sistemi kapattığı ve rafları boşalttığı gelen bilgiler arasında. Kripto para piyasasındaki çöküş böyle devam ederse madencilik tamamen bitme noktasına gelecek.


https://www.crypto-news.in/news/douglas-based-crypto-mining-host-giga-watt-files-for-bankruptcy/ Yorum Yaz
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Guest-753AA071F 6 ay en beğenilen
bugüne kadar dünyada gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılık olsa gerek. üstelik suç dahi işlenmeden yapıldı.
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DH Misafiri 6 ay
batsınlar onlar yüzünden ekran kartları 2 katına çıktı
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strathmorea 6 ay
Bu o kadar bariz belliydi ki. Ekran kart fiyatları fırladığında insanlar resmen şu balon patlasa da fiyatlar artık inse diye kendilerini beklemeye alıyorlardı. Bunu ön görmek zor bir olay değildi hiçbir zaman.
Bu o kadar bariz belliydi ki. Ekran kart fiyatları fırladığında insanlar resmen şu balon patlasa da fiyatlar artık inse diye kendilerini beklemeye alıyorlardı. ...
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kenbalx 5 ay
Adamlarda nasıl kafa var dünyanın ekran kartını sattılar madencilere. Bu sistemi tam bilmiyorum ama kayıt kuyut bakiye işlemlerini tek bi server le çözülebilirdi heralde.
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sdbz 5 ay
627829647 Nolu ilan ile 952 TL'den 32 adet 8 GB Nitro modelini satışa koymuşlar, zamanında piyasayı silip süpürdüler, şimdi ceremesini çekecekler
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qwsehmus 5 ay sdbz
Hocam ben bilgisayar toplamayı planlıyorum.Bu dediğiniz ekran kartların dan alsam sorun çıkarır mı?
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cem_hakan 5 ay sdbz
Normalde fiyatı ne idi bu kartın
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LiveF0r1 5 ay
Gelmiş geçmiş en büyük vurgun, en büyük balon.
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Doanc4n 5 ay
vurgunu vuranlar çok pis vurdu zamanında geçmiş olsun
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DH Misafiri 5 ay
Anladım, yanlış anlama olmasın fiyat ve yükseliş olarak bilgim var fakat 1 gün iken 1 yılda bir çıkma olayını bilmiyordum. Teşekkürler.
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DH Misafiri 5 ay
Tarihten (Hollanda Lale Soğanı Balonu) hiç bir ders almamışlar ki beter olsunlar!
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hyasing40 5 ay
Bakalım acaba ekran kartı fiyatları düşecek mi?
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aktorun 5 ay hyasing40
Şuna emin olabilirsiniz, piyasa da bol bol ikinci el AMD ekran kartı olacak. Soğutması kuvvetli, kaliteli olanlarından (580 8GB) çok uygun fiyatla alabilirsiniz bence. Az önce sahibinden.com da gördüm :))
Sapphire RX580 Nitro 1000 TL altına satıyor adam. 32 adet. 6-7 kullanılmış, garantili vs..
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Umutcan 6 ay
Arz talep meselesi, herkes kolay para kazanma niyetiyle bir anda mininge yüklenince başka birşey olması beklenemezdi zaten.
Sistemin karlı olarak yürümesi için dengenin tutturulması şart, herkes miner olursa o iş karlı olmaz. İşin sonunda en çok karı
elde eden ekran kartı üreticileri oldu, bir de ele ayağa düşmeden önce bu işi yapıp zirvede bırakanlar.
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OverClocK1ng 6 ay
Hâlâ Bitcoin için balon diyenler var ya. Şaşıp kalıyorum.
Siz çok akıllısınız ama koskoca Finansbank'ın CEO su salak olduğu için gitti BTCTURK ü satın aldı.
Dünyanın sayılı zengin şirketleri, Bitcoin miktarının büyük kısmını elinde tutuyorlar. Bitcoin balon olsa bu adamlar bu paraları yavaş yavaaaaaş ellerinden çıkartırlardı. Oysa adamlar Bitcoin'i düşürüyorlar ki, biriktirdikleri parayla tekrar alım yapıp yükseltecekler ki paralarına para katacaklar.
Siz Balon deseniz de, birkaç sene içinde kağıt ve madeni para kalkacak ve yerini bu Dijital Kripto Paralar alacak...
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incicibin 6 ay OverClocK1ng
Dijital Kripto Paranın bitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bir gün öyle bir mutlak değere ulaşacak ki, herkes buna ihtiyaç duyacak. Özgür bir para birimi, hiçbir devletin kontrolü altında olmayan, taşıması ve saklaması güvenli bir para birimi. Btc biter, yerine başka bir şey gelir ama kripto piyasası bitmez.
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Portraitclub 6 ay
Bu zaten kaçınılmaz son. Digital para birimi hiçbir zaman normal para biriminin yerini alamaz. Devletler bu para birinlerini tanırsa o zaman bir değerleri olur
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