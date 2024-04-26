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    PEPE coin neden yükseliyor? PEPE alternatifi bu 2 coin balinaların radarında

    Coinbase'de listeleneceği haberleri ile geçtiğimiz günlerde artışa geçen PEPE, 23 Nisan tarihinde gerçekleşen listeleme sonrası yükselişini sürdürüyor.           
    PEPE Coin Neden Yükseliyor? PEPE Alternatifi 2 Coin
    Meme coin çılgınlığının baş aktörlerinden biri olan kurbağa temalı PEPE coin yükseliş trendini devam ettiriyor. Coinbase Uluslararası Borsası’nda listeleneceği haberleri ile geçtiğimiz günlerde artışa geçen PEPE, 23 Nisan tarihinde gerçekleşen listeleme sonrası yükselişini sürdürüyor.

    Bu haber kripto dünyasında yaygın bir heyecana yol açarken PEPE coin’deki yükseliş son 7 günlük zaman diliminde yüzde 50’yi geçiyor. CoinMarketCap verilerine göre PEPE, son bir haftada yüzde 56’dan fazla yükselerek adeta uçuyor. PEPE’deki yükseliş son 24 saat içerisinde ise yüzde 9 civarında oluyor.

    Bu yazıldığı saat itibarıyla PEPE, 0,000008028 dolardan işlem görüyor ve 3,3 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile dikkat çekiyor. CoinMarketCap aramalarında trendlere girmeyi başaran PEPE, işlem hacmi sıralamasında 9. sırada konumlanıyor.

    Yatırımcılar PEPE’nin yeni bir ATH’ye doğru koştuğu konusunda yorum belirtirken kurbağa temalı meme coin’in performansı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

    PEPE, yatırımcıların dikkatini çeken tek meme coin olmuyor. Yeni başlayan ve oldukça hızlı ilerleyen ön satışı ile balinaların ilgisini çeken köpek coin Dogeverse ve öğrendikçe kazandıran 99Bitcoins, en çok tercih edilen kripto para projeleri arasına giriyor. 

    Köpek Coin Dogeverse 11 Milyon Dolara Koşuyor

    Son dönemlerin en çok konuşulan ön satış etkinliklerinden birine sahip Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Ön satışta her gün neredeyse 1 milyon dolar fon artışı yaşanması, balinaların projeyle yakından ilgilendiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

    8 Nisan’da başlayan ön satışı ile bu kadar kısa sürede 11 milyon dolara yakın fon toplamayı başaran Dogeverse token, dünyanın ilk gerçek çok zincirli DOGE projesi olarak konumlanmayı amaçlıyor.

    DOGE projesini 6 zincirli bir arenaya taşımayı hedefleyen Dogeverse token, Ethereum başta olmak üzere BNB Zinciri, Polygon, Avalanche, Base ve Solana ağlarını bir araya getiriyor. Yenilikçi Wormhole ve Portal Bridge teknolojilerini kullanan Dogeverse token sayesinde yatırımcılar, bu ağlar arasında hızlı, verimli, güvenli ve az maliyetli bir yolculuğa çıkabiliyor.

    Solana hariç tüm ağ bağlantılarını devreye alan proje ekibi, ön satış bitmeden tüm blok zincirlerini bağlamış olmayı planlıyor. Bu sayede Dogeverse token satın alan yatırımcılar, dilediği ağdan token talebinde bulunabiliyor.

    Dogeverse tokenin toplamda 200 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 15’i ön satışa, yüzde 25’i proje fonlarına, yüzde 10’u likiditeye, yüzde 25’i pazarlamaya, yüzde 10’u ekosistem fonlarına ve yüzde 5’i borsalara olacak şekilde ayrılıyor. Talebe göre ön satışa ayrılan token oranı yüzde 28,5’e çıkıyor.

    Dogeverse token staking özellikleri ile de dikkat çekiyor. Staking ile tokenlerini belirli bir süre boyunca kilitlemeyi tercih eden katılımcılar, ETH bloğu başına 6088,28 Dogeverse token ödül alıyor. Bu ödüller, 2 yıla dağılacak şekilde ödeniyor.

    Aşamalı ön satışta Dogeverse token fiyatı her dilimde artıyor. Mevcut aşamada DOGEVERSE token 0,000302 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Yatırımcılar, Ethereum ve USDT’nin yanı sıra BNB, MATIC, AVAX ve BASE ile ödeme imkanı buluyor. Yeterli bakiyesi olmayan yatırımcılar kart işlemleri de kullanabiliyor.

    99Bitcoins Kripto Öğrenmeyi Demokratikleşmeye Geliyor

    Kripto öğrenmeyi blok zinciri ödülleri ile teşvik etmeyi amaçlayan 99Bitcoins token satın almak isteyen yatırımcılar ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor. 99BTC token satın alan sayısı gün geçtikçe artarken şu ana kadar toplanan fonlar 800 bin doları aşıyor.

    99Bitcoins, Öğren-Kazan mekanizması ile dikkat çekiyor. Öğrenmeyi ödüllendiren platform, düzenlediği benzersiz airdrop etkinliği ile topluluk odaklı bir proje olduğunu vurguluyor. 99 bin 999 dolar değerinde BTC dağıtmayı planlayan 99BTC ekibi, bu ödülü 99 katılımcı arasında paylaştırmayı hedefliyor.

    11 etkileşimli görevi yerine getiren katılımcılar, airdrop etkinliğine 11 giriş hakkı elde etmiş oluyor. 19 Temmuz’da açıklanacak talihlilerden biri olmak isteyen kripto meraklıları, 99BTC token satın almak için sıraya giriyor.

    99Bitcoins tokenlerin toplamda 99 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu tokenlerin yüzde 10,5’i ön satış etkinliğine ayrılıyor. Tokenlerin yüzde 14’ü staking mekanizmasına, yüzde 27,5’i proje fonlamaya, yüzde 17’si topluluk ödüllerine, yüzde 8’i borsa likiditesine ve yüzde 23’ü pazarlama faaliyetlerine gidiyor.

    99BTC token staking paneline göre şu ana kadar stake edilen token sayısı 473 milyonu aşıyor. Mevcut durumda APY yüzde 2302 olurken ETH bloğu başına ödül 4143 99BTC token oluyor. Token arzının yüzde 14’lük diliminin iki yıl boyunca staking ödülü olarak dağıtılması planlanıyor.

    Aşamalı bir ön satış etkinliğine sahip 99BTC tokende yatırımcılar ne kadar erken dahil olursa token başına o kadar az ödeme yapıyor. Her aşamada token fiyatı artırıldığından ön satışın son aşamasına gelindiğinde listelemeler öncesinde potansiyel kazanç elde edilmiş oluyor. 99BTC toke satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğine katılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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