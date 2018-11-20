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Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı

Kripto para dünyası farkında olmadan pek çok sektörü kendisine bağlamış durumda. Yatırımlarını bu alan yapan sektörlerde yavaş yavaş düşüşün etkileri kendisini göstermeye başladı.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk dönemlerde belirli bir kesimi ilgilendiren bir alan olarak ortaya çıkmış olsa da kripto para piyasası bugün milyonlarca kişinin ilgisini çekmiş durumda. Yatırımcıların yanında pek çok sektör de zincirleme olarak blok zinciri ve kripto para teknolojilerine bağlandı. Bununla birlikte çöküşün etkisi de aynı derecede hissedilir oldu.

Kritik sektörlerde domino etkisi

Bu yıl neredeyse dibe vuran ve kazandırdığı her kuruşu geri veren kripto para dünyası domino etkisi yapmış durumda. Yonga sektöründen iş dünyasına ve finans dünyasına kadar büyük sıkıntıların işaretleri görülüyor.

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Yonga tarafına bakacak olursak düşen madencilik ilgisi nedeniyle Nvidia’nın beklentilerin altında kalan mali tablosu ve yüzde 25 değer kaybeden hisseleri halen gündemde. Ayrıca anakart üreticileri de elde kalan stokları eritme derdine düştü. Yakın dönemde fiyat artışları kaçınılmaz görünüyor.

İş ve finans dünyası

İş dünyasına gelecek olursak geleceğin gözde mesleklerinden olarak gösterilen blok zinciri uzmanlığı da ilgiyi kaybediyor. Hem uzman arayan firmalar açısından hem de iş arayan kişiler açısından büyük bir düşüş söz konusu.

Yapılan araştırmalara göre Aralık 2017-Haziran 2018 tarihine kadar blok zinciri ile ilgili pozisyonlara ilgi çok fazlaydı. En zirve dönemin bu tarih aralıklarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde blok zinciri alanında iş arayanların ilgisi çok fazlaydı. Blok zinciri uzmanı arayan firmaların ilgisi ise nispeten daha azdı.

Aralık 2016-Haziran 2017 dönemi ile karşılaştırıldığında ilginin 4-5 kat arttığını söylemek mümkün. Elbette bu dönemde kripto para birimlerinin adeta patlama yaptığı ve 1000 kata kadar kazandırdığı herkesin malumu.

Düşüşün derinleştiği Eylül 2018 tarihinde ise blok zinciri alanındaki pozisyonlara da ilgi bir hayli azalmış. Ekim 2017-Ekim 2018 bir yıllık trende göre ise firma ilgisinde düşüş yaşanırken kişi ilgisinde ise küçük bir yükseliş görülüyor.

 

Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı
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Finans dünyasında ise sıkıntı kripto yatırım fonlarında. Kritik alanlara yatırım yapan kripto bazlı risk fonlarının değer düşüşünden olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre başarılı fonlamalar sonrasında dişe dokunur bir komisyon elde eden fon yöneticilerinin bu yıl kripto pazardaki düşüş nedeniyle performans ücreti bile alamadığı zamanlar söz konusu.

Uzmanlar fon yöneticilerinin henüz toy olduğu için bu durumun sürdürülemez olduğunu geç anladıklarını ve yakın dönemde birer ikişer risk fonlarının kapısına kilit vurmaya başlanacağını dile getiriyor. Fonların varlığını sürdürebilmesi için kripto paraların şu anki değerinin en az iki kat üzerinde olması gerekiyor.

Geçen hafta başlayan düşüşlerde kripto para piyasası kan kaybetmeye devam ediyor. Bugün Bitcoin 4200$ civarına kadar indi ve sonrasında yeniden 4600$ seviyesine çıktı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 150 milyar dolar sınırında geziniyor. Güç mücadelesinin yaşandığı Bitcoin Cash ise en fazla düşen birim oldu.

 

https://www.ccn.com/blockchain-job-offerings-and-seekers-decline-with-crypto-market-capitalization/ Yorum Yaz
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cokbaska 6 ay en beğenilen
Grafik aynı usd/try
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Y-ZiyA 6 ay
Eksenin sağına solun da birşey koysaymışız keşke. 4 kişi aranıyordu da 2 kişiye mi düştü. 4000 kişi aranıyordu da 2000'e mi düştü.
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DH Misafiri 6 ay
Bitcoin dünya açısından tehlikeli , yoğun olarak harçadığı enerji dünyaya doğaya zarar verecek. Artık çıkar için dünyamızı yormaktan vaz geçelim . Bu kadar enerjinin bir gideri var sömürme teknolojisi sadece. Nasa yeni yaşam için gezegen arıyor. Bunu yapacağınıza dünyamızı ne kadar daha çok yaşatırız bunu başarmak için çaba sarfetseler keşke. Tabikide birtek nasa değil dünyadaki her araştırmacı bilimci bunu yapmalı. Yük büyüdükce dünya can çekmeye başlayacak.Uyan dünyalı..
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Silver_Code 6 ay
bu bitcoin olayı iyi ki bizim ülkenin önde gelenleri tarafından bilinen bir olay değil yoksa olacak yolsuzlukları tahmin edemiyorum
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cokbaska 6 ay en beğenilen
Grafik aynı usd/try
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Escapetolife 6 ay
Her ne kadar bir sonraki ekran kartım yine Nvidia olacaksa da bu adamların kaybettiği paraya acımam.
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Mete Can Karahasan 6 ay
İnsan kaçakçılığı mı dersin, kara para aklama mı bilemem ama ilk bitcoin alışverişiyle bir pizza alışverişi yapıldığı gözüküyor. 3000 bitcoinlik bir pizza.
Başarılı bir sicil temizleme operasyonuna alet oldunuz. Hiçbirinizin de midesi kalkmadı.
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WoXeD 6 ay Mete Can Karahasan
dolarla kara para aklanmıyor haklısın.
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sniper23 6 ay Mete Can Karahasan
Malum Hükümetin yönettiği ve resmi olarak milyarca dolar kara para aklanan bir ülkenin vatandaşından ilginç bir yorum.
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Y-ZiyA 6 ay
Eksenin sağına solun da birşey koysaymışız keşke. 4 kişi aranıyordu da 2 kişiye mi düştü. 4000 kişi aranıyordu da 2000'e mi düştü.
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