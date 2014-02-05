Kuadripleji hastaları için geliştirilen oyun aparatı QuadStick, Kickstarter'da destek arıyor

Destek aradığı bazı ilginç ürünler ile zaman zaman eleştiri toplayan Kickstarter üzerinde oldukça faydalı cihazlar da karşımıza çıkıyor. Bunun en son örneklerinden QuadStick, Kuadripleji hastalarının (Kol ve bacakların ikisini birden etkileyen felç durumu) PS3, PC ya da Android oyunlarını sadece ağız hareketleri kontrol etmesine imkan tanıyor.

Oluşan felç durumu nedeniyle hareket edemeyen kişilerin PS3, PC ya da Android oyunlarının keyfine varabilmesi için Fred Davison tarafından geliştirilen QuadStick, daha önce kullanılan benzerlerinin günümüzde satılmıyor olması nedeniyle hazırlanmış durumda. Temel olarak bünyesinde taşıdığı yudum, üfleme, dudak sensörleri ve itme anahtarı ile alt tarafında yer alan joystick'in hareket ettirilmesine ve bu şekilde ses komutlarının da yardımıyla oyunların yönetilmesine izin veren aparat, bağlantı noktasında Bluetooth ile USB teknolojilerinden yararlanıyor ve gücünü 32-bit ARM tabanlı bir işlemciden alıyor. Doğru aparatlar ile Xbox 360 ve Xbox One modelleriyle de kullanılabileceği belirtilen QuadStick, kullanılan kontrolcü tuşlarının kişiselleştirilmesine de izin veriyor ve söylendiği kadarıyla karmaşık komutların dahi altından kalkabiliyor.

Site üzerinden başlatılırken konan 10,000$ hedefi, bitimine daha 29 gün kala 75 bağış ile 4,570$ seviyesine getiren QuadStick, yapılacak 400$ bağış (ABD dışı 50$ kargo) ile 2014 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/227850484/quadstick-a-game-controller-for-quadriplegics