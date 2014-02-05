Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kuadripleji hastaları için geliştirilen oyun aparatı QuadStick, Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl
6,7b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kuadripleji hastaları için geliştirilen oyun aparatı QuadStick, Kickstarter'da destek arıyor
Destek aradığı bazı ilginç ürünler ile zaman zaman eleştiri toplayan Kickstarter üzerinde oldukça faydalı cihazlar da karşımıza çıkıyor. Bunun en son örneklerinden QuadStick, Kuadripleji hastalarının (Kol ve bacakların ikisini birden etkileyen felç durumu) PS3, PC ya da Android oyunlarını sadece ağız hareketleri kontrol etmesine imkan tanıyor.
Oluşan felç durumu nedeniyle hareket edemeyen kişilerin PS3, PC ya da Android oyunlarının keyfine varabilmesi için Fred Davison tarafından geliştirilen QuadStick, daha önce kullanılan benzerlerinin günümüzde satılmıyor olması nedeniyle hazırlanmış durumda. Temel olarak bünyesinde taşıdığı yudum, üfleme, dudak sensörleri ve itme anahtarı ile alt tarafında yer alan joystick'in hareket ettirilmesine ve bu şekilde ses komutlarının da yardımıyla oyunların yönetilmesine izin veren aparat, bağlantı noktasında Bluetooth ile USB teknolojilerinden yararlanıyor ve gücünü 32-bit ARM tabanlı bir işlemciden alıyor. Doğru aparatlar ile Xbox 360 ve Xbox One modelleriyle de kullanılabileceği belirtilen QuadStick, kullanılan kontrolcü tuşlarının kişiselleştirilmesine de izin veriyor ve söylendiği kadarıyla karmaşık komutların dahi altından kalkabiliyor.
Site üzerinden başlatılırken konan 10,000$ hedefi, bitimine daha 29 gün kala 75 bağış ile 4,570$ seviyesine getiren QuadStick, yapılacak 400$ bağış (ABD dışı 50$ kargo) ile 2014 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kuadripleji hastaları için geliştirilen oyun aparatı QuadStick, Kickstarter'da destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/227850484/quadstick-a-game-controller-for-quadriplegics Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lion 5 yıl en beğenilen
Cok zor bir durum.
Bu cihazi gelistirenleri tebrik ediyorum. S5'e 2k ekran koymakla teknoloji gelismiyor. Bu tarz fikirler bizi gelistirir ve modernlestirir.
Cok zor bir durum.Bu cihazi gelistirenleri tebrik ediyorum. S5'e 2k ekran koymakla teknoloji gelismiyor. Bu tarz fikirler bizi gelistirir ve modernlestirir...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 5 yıl
adamlar zoru başarmışlar tebrikler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 5 yıl en beğenilen
Cok zor bir durum.
Bu cihazi gelistirenleri tebrik ediyorum. S5'e 2k ekran koymakla teknoloji gelismiyor. Bu tarz fikirler bizi gelistirir ve modernlestirir.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri ve Mantle: Oyun dünyasının "ekonomik" gücü [DH Özel] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim