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Kuantum bilgisayarları bitcoinin güvenliğini tehdit ediyor

Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre 10 yıl içinde kuantum bilgisayarlar, 2027 yılına kadar bitcoinin güvenlik engellerini kolayca kırabilir hale gelecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünya genelinde giderek yayılan kripto para birimi bitcoin; merkezi olmayan ve herkesin kullanabileceği kolay yapısıyla güvenli bir ticaret/ödeme platformu olarak dikkat çekiyor. Devletlerin veya herhangi bir üst kurumun müdahalesinin bulunmadığı bitcoinin sahip olduğu bağımsızlık, bitcoinin popüler hale gelmesine ve değerini 7000$'ın üstüne kadar çıkarmasına katkı sağlarken bitcoinin güvenli bir araç olması da insanları cezbediyor. Araştırmacılara göre ise kuantum bilgisayarlar bitcoinin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor.
 
Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan ve bitcoinin güvenliğinin tehlikede olduğu sonucuna ulaşılan araştırmayla ilgili detaylara geçmeden önce bitcoindeki işlemlerin nasıl ilerlediğinden bahsetmekte fayda var. Bitcoin üzerinde gerçekleştirilen alım, satım ya da transfer gibi işlemler genellikle her 10 dakikada bir yenisi ortaya çıkan ve dağıtılmış bir veri defteri olarak tanımlayabileceğimiz bloklarda toplanıyor. Her bir blok kendisinden önceki blokta yer alan matematiksel işlemlerin şifreli halini de içeriyor ve böylece her bloktaki şifrelerin bir önceki bloktaki şifreye kıyasla çözümünün daha zor olduğu bir blok zinciri karşımıza çıkıyor.

Madenci Gruplarının Gücü Dengeleri Bozabilir 

Zincire eklenecek olan her yeni blok, blok için özel bir anlamı olan ve nonce(tek kullanımlık sayı) olarak adlandırılan bir sayıyı içerir. Madencilerin bitcoindeki işlemleri onaylayabilmesi içinse nonce'u bulmaları gerekir. Tabi kural olarak nonce'u bulan herkes, bloğun içeriğini doğrulayabilir ancak nonce üretmek zaman alıcıdır çünkü nonce'u bulmanın tek yolu deneme yanılmadır. Yani madenciler nonce'u bulana kadar rastgele rakamları denerler ve nonce'u bulup bloğun içeriğindeki işlemleri onayladıkları takdirde bir miktar bitcoin ile ödüllendirilirler.  
Bu sistemin zayıf noktası ise bitcoin ağında kullanılan toplam hesaplama gücünün yüzde 50'sinden fazlasının bir madenci grubunun eline geçmesi halinde bu grubun; işlem gücünün yüzde 50'sinden daha azına sahip olan madenci grubuna kıyasla nonce'u her zaman çok daha kısa sürede bulabilecek olması. Bu nedenle bitcoin için bağımsızlık, insanları etrafında toplamaya yarayan bir özellik olduğu kadar aynı zamanda bir zorunluluk da teşkil ediyor. Şu an için bu güce ulaşabilen madenci toplulukları bulunmuyor ancak madencilerin halihazırda kullandıkları donanımlar yerine kuantum bilgisayarları kullandığı durumlarda işler tamamen değişebilir.
Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre kuantum bilgisayarların kullanılması ihtimalinde(2027 yılına kadar kuantum bilgisayarların kullanılacağı düşünülüyor), bu bilgisayarlar ile madenci topluluklarının bir kısmı bitcoindeki toplam hesaplama gücünün çok büyük bir kısmına erişebilecek. Böylece nonce sayısını herkesten önce keşfedecek olan bu grup kötü niyetliyse bitcoin işlemleri henüz onaylanmadan önce işlemleri değiştirebilecek ve bitcoindeki gerçekleşecek olan bütün işlemleri tehlikeye atabilecek. Bununla birlikte bitcoin blok zincirinde halihazırda yer alan işlemler ise bir süre daha güvende kalacak. Araştırmacılar kuantum bilgisayarları ile onaylanmış ve önceki bloklarda yer almış işlemlerin değiştirilemeyeceğini düşünüyor. 

Önlemler Alınıyor 

Günümüzde kuantum bilgisayarlar halen geliştirilme aşamasında ve araştırmacıların öngördüğü güce ulaşan bir kuantum bilgisayar ne zaman kullanıma hazır olur bilinmiyor ancak uzmanların dikkat çektiği tehlikeye karşı şimdiden birtakım önlemler alınmaya başlamış durumda. Araştırmacılara göre mevcut şifreleme teknolojilerinin değiştirilmemesi halinde sadece bitcoin değil mesajlaşma uygulamaları, SSL sertifikaları ve veri depolama gibi özel şifrelemelerin kullanıldığı pek çok alan kuantum bilgisayarlara karşı savunmasız kalacak ancak halihazırda kuantum bilgisayarlardan gelecek tehlikeleri ortadan kaldırılmış için üretilen özel şifreleme şemaları mevcut ve bu şemaların bitcoin ağına eklenmesi halinde ağın daha güvenli bir hale geleceği belirtiliyor. 

https://www.coindesk.com/quantum-computers-private-keys/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Atmosferin üstünde bir hidrojen bombası patlasa bilgisayar internet kalmasa o zaman balın ineğin tahılın suyun değeri anlaşılır.
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SEO-Uzmanı 7 ay
bunu ben daha önce dile getirmiştim ama işte akademik etiketin olmayınca haber değerinde olmuyor haliyle !
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denizbay1 1 yıl
5 öğrenci bitcoin ile uyuşturucu satın almaktan gözaltına alındı
Aratın, okuyun.
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denizbay1 1 yıl
Çünkü sen yanlış anlıyorsun, kimsenin Bircoin ile kara para aklama işi oluşturuldu dediğini ben görmedim. Bitcoin buna alet ediliyor dediklerini gördüm. Bence sen Bitcoin'i pis işler için kullananlara sor.
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ahmet1905_47 1 yıl
Kimse de demiyor ki bitcoin icin kuantum bilgisayarlar kullanılmayacak diye. Sanki oyle ucuz bir bilgisayar yada coklu ekran kartindan vs bahsedilir gibi... Bu adamlarin boyle bir para derdi mi var toplasan kac paralik bir degeri var tum sanal paralarin... Bir kuantum pc cok ucuza mi kuruluyor peki neden dunyada 1 2 tane var modasi mi gecmis
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ctrl-alt-delete 1 yıl
Geleceğin para birimi olacak.
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bluemersini 1 yıl
Asıl değerli olan şey tapu kayıtları.
Eğer tapu kayıtları kötü olursa veya bozulursa devletin temeli ne kadar sağlam olursa olsun kötü arazi üzerine inşa edilmiş gökdelen gibi çöker.
Tapu kayıtları en mükemmel şekilde olmalı ve en mükemmel şekilde korunmalı.
Devlet kuantum teknolojisinin tapu kayıtlarının korunmasını tehdit ettiğini bilmeli ve bu teknolojiye karşı kayıtların korunmasını sağlamalıdır.
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denizbay1 1 yıl
Ben ilk günde aynı şeyi söyledim, 1 ay önce de ve bu günde aynını söylüyorum; Bitcoin balondur, diğer paralara göre en sanal ve en tehlikeli paradır ve mutlaka ama muhakkak bu parayı bitirecek bir hamle yapılacak. Dijital çüzdanlarında tamamen değersiz dijital rakamlarla kalakalacaklar.
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viper17 1 yıl denizbay1
denizbay1

Ben ilk günde aynı şeyi söyledim, 1 ay önce de ve bu günde aynını söylüyorum; Bitcoin balondur, diğer paralara göre en sanal ve en tehlikeli paradır ve mutlaka ama muhakkak bu parayı bitirecek bir hamle yapılacak. Dijital çüzdanlarında tamamen değersiz dijital rakamlarla kalakalacaklar.

böyle boş laflarla, protein tozuna laf atıp ünlü olmaya çabalayan doktorlar gibi konuşmayın.

sebebini açıklayın da bilelim.
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Atmosferin üstünde bir hidrojen bombası patlasa bilgisayar internet kalmasa o zaman balın ineğin tahılın suyun değeri anlaşılır.
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Omisis046 7 ay Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Atmosferin üstünde bir hidrojen bombası patlasa bilgisayar internet kalmasa o zaman balın ineğin tahılın suyun değeri anlaşılır.

Bir tane patlasa birşey hissedilmez. Birsürü patlaması lazım.
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ssonerb 1 yıl
dijital olan hiç bir şey güven vermiyor bana ! bu gün de yarın da bu değişmeyecek.
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BumberShoot 1 yıl ssonerb
O zaman siz bankada da para saklamıyorsunuzdur çünkü o da sanal ,hatta kağıt paralarınızda sanal bir değerin kağıda dökülmüş hali bir anda işe yaramaz hale gelebilir
Buna göre siz evde altın stoğu ile para biriktirmelisiniz
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10ff 1 yıl ssonerb
ssonerb
dijital olan hiç bir şey güven vermiyor bana ! bu gün de yarın da bu değişmeyecek.

En yakin ormana yerlesin hocam. Basa cikamazsiniz.
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