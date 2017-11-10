2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor

Bir süre önce Pirate Bay platformunun web sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgisayarlarına gizli kripto madencilik yaptırdığı iddiası önemli bir soru işaretini kafalarda canlandırmıştı. Daha başka hangi web siteleri bu işi yapıyor?

Coinhive nedir?

Şu bilinen bir gerçek ki zamanını internet sitelerinde harcayan veya ofis işlerine bakan kullanıcıların bilgisayarlarında işlemci yükü oldukça az. Yani tüm potansiyel kullanılmıyor.

Bazı paylaşımcı (!) siteler ise madem işlemci çok yoğun değil atıl kalan kısmını kullanalım mantığıyla hareket ediyor. Sonucunda hiç bir şeyin farkında olmadan büyük bir sanal madencilik ağına dahil olmuş kullanıcılar ortaya çıkıyor.

Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 2500 web sitesi, kodların arasına saklanmış gizli madencilik yazılımları ile ziyaret eden kullanıcıların bilgisayarlarını izinsiz kullanıyor. Ancak bunların pek çoğu bu işi kendisi yapmıyor.

Ayrıca Bkz.

"Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor"

Coinhive adında sırf bu amaçla kurulmuş olan bir platform gönüllü web sitelerine gizli yazılımı yerleştiriyor ve madenciliği kendisi yapıyor. Web siteleri de ziyaretçi trafiği oranında bu işten pay alıyor.

Bu sitelere ziyarette bulunan kullanıcıların işlemcilerinde aşırı bir yük artışı yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcı sitede bulunduğu zaman içerisinde sahibine para kazandırmaya devam ediyor. Yani aslında ziyaretçiyi uzun süre tutabilen siteler sanal madencilik için ideal hale geliyor.

Bitcoin fiyatlarının 8000$ seviyesine çıktığı bir dönemde sanal madencilik çok revaçta bir meslek haline geldi. Sanal madenciler çok pahalı ve aşırı elektrik tüketen sistemler ile bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Bazıları da ilginç fikirlerle madenciliğe yöneliyor. Üstelik bunu tabiri yerindeyse kol yorulmadan sadece hiçbir şeyden habersiz ziyaretçiler üzerinden kazanmak ne kadar etik bilemiyoruz. Sadece webde değil mobil cihazların tarayıcılarından da bu şekilde kazanç sağlamak mümkün.