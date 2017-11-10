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2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor

Ziyaret ettiğiniz bir sitede işlemciniz bir anda aşırı yüklenmeye başlıyorsa gizli bir sanal madencilik yazılımı arka planda çalışıyor ve sistemi sömürüyor olabilir.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor

Bir süre önce Pirate Bay platformunun web sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgisayarlarına gizli kripto madencilik yaptırdığı iddiası önemli bir soru işaretini kafalarda canlandırmıştı. Daha başka hangi web siteleri bu işi yapıyor?

Coinhive nedir?

Şu bilinen bir gerçek ki zamanını internet sitelerinde harcayan veya ofis işlerine bakan kullanıcıların bilgisayarlarında işlemci yükü oldukça az. Yani tüm potansiyel kullanılmıyor.

Bazı paylaşımcı (!) siteler ise madem işlemci çok yoğun değil atıl kalan kısmını kullanalım mantığıyla hareket ediyor. Sonucunda hiç bir şeyin farkında olmadan büyük bir sanal madencilik ağına dahil olmuş kullanıcılar ortaya çıkıyor.

Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 2500 web sitesi, kodların arasına saklanmış gizli madencilik yazılımları ile ziyaret eden kullanıcıların bilgisayarlarını izinsiz kullanıyor. Ancak bunların pek çoğu bu işi kendisi yapmıyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor"

Coinhive adında sırf bu amaçla kurulmuş olan bir platform gönüllü web sitelerine gizli yazılımı yerleştiriyor ve madenciliği kendisi yapıyor. Web siteleri de ziyaretçi trafiği oranında bu işten pay alıyor.

Bu sitelere ziyarette bulunan kullanıcıların işlemcilerinde aşırı bir yük artışı yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcı sitede bulunduğu zaman içerisinde sahibine para kazandırmaya devam ediyor. Yani aslında ziyaretçiyi uzun süre tutabilen siteler sanal madencilik için ideal hale geliyor.

Bitcoin fiyatlarının 8000$ seviyesine çıktığı bir dönemde sanal madencilik çok revaçta bir meslek haline geldi. Sanal madenciler çok pahalı ve aşırı elektrik tüketen sistemler ile bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Bazıları da ilginç fikirlerle madenciliğe yöneliyor. Üstelik bunu tabiri yerindeyse kol yorulmadan sadece hiçbir şeyden habersiz ziyaretçiler üzerinden kazanmak ne kadar etik bilemiyoruz. Sadece webde değil mobil cihazların tarayıcılarından da bu şekilde kazanç sağlamak mümkün. 

 

https://arstechnica.com/information-technology/2017/11/drive-by-cryptomining-that-drains-cpus-picks-up-steam-with-aid-of-2500-sites/ Yorum Yaz
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Aerosol 34 1 yıl en beğenilen
haberi görünce ilk iş dh'nin kaynak kodlarını görüntüleyip coinhive kodunu aratmak oldu.

1 Yanıt Yanıtla +42
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Dr. X 1 yıl
Ne zaman donanımhabere girsem 3bin TL lik 6 gb ram lı p10 Plus telefonum giriş seviyesi cihaz gibi oluyor. Yoksa sende mi madencilik yapıyorsun eyy donanımhaber
Ne zaman donanımhabere girsem 3bin TL lik 6 gb ram lı p10 Plus telefonum giriş seviyesi cihaz gibi oluyor. Yoksa sende mi madencilik yapıyorsun eyy donanımhabe...
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Johan Elmander 1 yıl
2500 siteden birinin dh olma olasılığı %99
Bu saçma kasmaların başka açıklaması olamaz.
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Osakawa 1 yıl
bunu yapan adamlar zaten adam akıllı para kazanamayan siteler, yapsalarda ben üzülmem, örneğin bir torrent sitesi yapsa(piratebay denmiş mesela) takmam kafama yapsın istediği kadar. adamlara bir ücret ödemeden bedavaya hizmet alıyoruz daha ne olsun, adamların sitelerine yapılan bağışta sunucu ücretinin çeyreğini bile karşılamıyor bazen. reklam gelirleri desen torrent sitesi diye porno reklamları dışında reklam yok, onlardan da zaten aldığı üç kuruş bir şey.
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kadirirdem 1 yıl
Ben Senden de şüpheleniyorum DH!
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Madnessisme 1 yıl
japon
sitelerinde var
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denizbay1 1 yıl
Bazı arkadaşlar DH kasıyor falan demişler ama ben J7 Prime ve Samsung İnternet Browser ile neredeyse 1 yıldır bir kere bile kasma yaşamadım. Evet, 1 kez bile kastığına şahit olmadım.
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asig 1 yıl
youtube bence madenci
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alito 1 yıl
Adblock kullanın. Büyük bölümünü engelliyor bunların.
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KiriN 1 yıl
bir şeyi merak ediyorum bu coinhive acaba linux dağıtımları, win, android, ios vs farklılık gösteriyor mu ?
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lofer_freud 1 yıl
Bu daha başlangıç belki de. Cep telefonlarından da mining yapılacak flash eklendileri çıktığında bu işin suyu anca çıkmış olacak.
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Alpheratz 1 yıl
Bu haberden sonra DH'de ziyaretçiler üzerinden madencilik yapmaya başlar.Mesut Çevik bu haberi sevdi 😂
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TITAN291 1 yıl Alpheratz
Alpheratz
Bu haberden sonra DH'de ziyaretçiler üzerinden madencilik yapmaya başlar.Mesut Çevik bu haberi sevdi 😂



zaten arada site 501, 502 diye hata sayfası verip duruyor. Artık sıra 503,504,... diye ilerler.
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haQQo 1 yıl
Ergen mesajlaşması gibi başlıklar atan bir sitenin Minırcılıkla işi olmaz zannımca
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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