Küba hükûmeti halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmetini onayladı

Küba'da devletin telekomünikasyon kuruluşu ETECSA'nın ücretsiz wi-fi hizmetine başlaması kararı alındı. İnternet paketlerinin her kullanıma uygun olmadığından bahsedilse de artık internetten bir kaç saatlik işi olan kullanıcıların en az bir haftalık paketleri satın almasına gerek kalmayacak.

Havana'da ki kültür merkezinde bulunan DSL hattı kapılarını vatandaşlara açacak ve dileyen Küba vatandaşları bu şekilde de internete ücretsiz olarak erişebilecekler. İnternet hızı 2 Mbps olarak belirtilse de hiç bir maliyeti olmadan ihtiyacı karşılayabilecek şekilde internet kullanımının sunulması hizmetten faydalanacaklar için oldukça yararlı gözüküyor.



Küba'da mevcut durumda bir çok internet kısıtlamaları bulunuyor ve devlet işleyişi nedeniyle aylık maaş ortalaması 20 dolar seviyelerinde. Ancak kişisel olarak internet hattına sahip olmanın maliyeti ise 900 doları buluyor. Ünlü bir Küba'lı sanatçı olan Kcho'nun hükümete yakın duruşu ile ücretsiz internet servisi için izin aldığı belirtiliyor.