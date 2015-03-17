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Küba hükûmeti halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmetini onayladı

4 yıl
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Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Küba hükûmeti halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmetini onayladı
Küba'da devletin telekomünikasyon kuruluşu ETECSA'nın ücretsiz wi-fi hizmetine başlaması kararı alındı. İnternet paketlerinin her kullanıma uygun olmadığından bahsedilse de artık internetten bir kaç saatlik işi olan kullanıcıların en az bir haftalık paketleri satın almasına gerek kalmayacak. 

Havana'da ki kültür merkezinde bulunan DSL hattı kapılarını vatandaşlara açacak ve dileyen Küba vatandaşları bu şekilde de internete ücretsiz olarak erişebilecekler. İnternet hızı 2 Mbps olarak belirtilse de hiç bir maliyeti olmadan ihtiyacı karşılayabilecek şekilde internet kullanımının sunulması hizmetten faydalanacaklar için oldukça yararlı gözüküyor.
 
Küba'da mevcut durumda bir çok internet kısıtlamaları bulunuyor ve devlet işleyişi nedeniyle aylık maaş ortalaması 20 dolar seviyelerinde. Ancak kişisel olarak internet hattına sahip olmanın maliyeti ise 900 doları buluyor. Ünlü bir Küba'lı sanatçı olan Kcho'nun hükümete yakın duruşu ile ücretsiz internet servisi için izin aldığı belirtiliyor.

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berkerden 4 yıl
20 dolar ortalama maaş diyor haberde, kübayı harika bir memleket, çok iyi çalışan bir devlet yapıyorsunuz yorumlarda. Sadece biz kötüyüz kafasına da bu kadar girilmez. + ve - ler doğru şekilde, her zaman yerine yazılmalı ve değerlendirilmeli.
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SchwarzMoto 4 yıl
otelde kağnı hızında internetin saati 10 euroydu. geçen hafta. ülkemizin kıymetini bilin 5 yıl önce çöpe attığınız telefonları kullanıyor insanlar orda. hat almak için 5 saat kuyruk bekliyorlar.
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Glorfindel1907 4 yıl berkerden
berkerden

20 dolar ortalama maaş diyor haberde, kübayı harika bir memleket, çok iyi çalışan bir devlet yapıyorsunuz yorumlarda. Sadece biz kötüyüz kafasına da bu kadar girilmez. + ve - ler doğru şekilde, her zaman yerine yazılmalı ve değerlendirilmeli.

Ne alakası var şimdi bizdeki en düşük maaş alan insanlar daha iyi durumdamı yani her ülkenin yaşam standartları farklı orada eşitlik var burada ne var söylermisin?
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aspirin_00 4 yıl
trabzon belediyesi yaptıda ne oldu wifi var ama internet yok bizde adı var ama bağlantı yok kısacası....
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Elsa 4 yıl
Bizim bakanlik ise nelerle uğraşıyor
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emir kustirika 4 yıl
yürü be kübada ücretsiz wifi yapsı adamlar bizdede minecraft yasak
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