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Küçük ve hızlı şarj imkanı sunan LithiumCard projesi bağış desteği arıyor

5 yıl
11,3b
1
31
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Küçük ve hızlı şarj imkanı sunan LithiumCard projesi bağış desteği arıyor


Mobil cihazlara giderek daha fazla ihtiyaç duyduğumuz son dönemde buna paralel olarak harici şarj istasyonlarına da ilgi artıyor. Tüketicinin devamlı yanında taşımak durumunda olduğu şarj istasyonları daha küçük ve daha hafif çözümlerle karşımıza çıkıyor.

Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan LithiumCard, bir kredi kartı büyüklüğündeki ölçüleri ile dikkat çekiyor. Kredi kartından biraz kalın olması sayesinde de cüzdanda taşınabiliyor. 1200mAh gücünde bir batarya taşıyan LithiumCard'ın en önemli özelliği ise hızlı şarj edebilmesi.

HyperFET adlı bir şarj teknolojisi kullanan LithiumCard, cihazın en optimal şarj profilini hesaplıyor ve duruma göre 2 ampere kadar enerji sağlayabiliyor. Ürün bir dakikada bataryayı yüzde 1 artıracak kadar enerji aktarımı yapabiliyor. Örneğin kullanıcı sadece 15 dakika cihazını şarj ederse bataryası yüzde 15 seviyesine kadar çıkabiliyor.

LithiumCard USB girişi üzerinden kendisini şarj ediyor. Ayrıca Lightning veya microUSB bağlantıları ile aynı anda iki cihazı da şarj edebiliyor. Proje çok kısa süre içerisinde gerekli bağışın yarısını topladı ve gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.  

http://bgr.com/2014/02/28/lithiumcard-fast-charging-smartphone-battery/ Yorum Yaz
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xxxone 5 yıl en beğenilen
Kredi kartları ne zamandan beri neredeyse 5mm ? . Kredi kartından en az 5 kat daha kalın bir cihaz.
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WhiteLotus 5 yıl
bi ara miui nin 10000mah'lık ucuz powerbank'ı vardı noldu acaba çıktıysa ondan alsaydık
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1 Avatar
hhdk 5 yıl
Kickstarter projeleri sadece tasarımla birşeyler yapılabileceğini düşünen insanların ağzını sulandırdı. Kickstarter'da neredeyse hiçbir teknoloji projesi 'yenilik' getirmeden birşeyleri başaramadı. Sadece çok iyi tasarladık kabloları kaldırdık diye 10yıl öncenin çözümleriyle harici batarya üretip batarya hakkında hiçbirşey yapmadan başarılı olunmaz.
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Umutcan 5 yıl
Yenilik nerede anlayamadım, zaten halihazırdaki 1200mAh civarı bataryalar da yaklaşık sürelerde şarj oluyor. Kapasite düştükçe şarj süreleri kısalıyor otomatikman.
3-5dk'da tam şarj olsa yenilikçi bir ürün olabilirdi, bu şekilde varolan teknoloji üzerine çok ufak bir ilerleme olmuş.
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xaimwadi 5 yıl
Şahsen ben almazdım şarj aletimi yanımda taşıyorum ihtiyacım olduğunda kullanıyorum gereksiz bir teknoloji yararı olacağını düşünmüyorum
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Godolphin 5 yıl
Şu pil teknolojisi bir gelişsede şarjdan kurtulsak komple.
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OverClocK1ng 5 yıl
Kredi kartı 1 mm ama bu da cüzdanda taşınabilir..
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haqy 5 yıl
Bunun yerine yedek pil taşımak çok daha mantıklı.
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Reddemon35 5 yıl
Toshibanin patentini satin aldigi bayan bir ogrencinin gelistirdigi batarya teknolojisi ne zaman gelecek onu mwrak ediyorum 15 dakikada full sarj yapiyordu sanirsa
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Reddemon35 5 yıl
Toshibanin patentini satin aldigi bayan bir ogrencinin gelistirdigi batarya teknolojisi ne zaman gelecek onu mwrak ediyorum 15 dakikada full sarj yapiyordu sanirsa
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metebyr 5 yıl
bağışı toplar parayı bulunca geliştirir elbet, hızlı şarj olayı zaten yenilik. destekçisi olmadan 5000 mah yapacak değil ya adamlar :) birileri ellerinden tutsun geliştirirler elbet
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carman 5 yıl
cihazın tipi hoşuma gitti alacak olsam fiyat ve mAh değeri iyi olsa alacağım cihaz bu olurdu ama 1200 nedir ya benim telefon 3000 mAh o cihaz benim telefonumu ne kadar şarj edebilirki?
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