Küçük ve hızlı şarj imkanı sunan LithiumCard projesi bağış desteği arıyor









Mobil cihazlara giderek daha fazla ihtiyaç duyduğumuz son dönemde buna paralel olarak harici şarj istasyonlarına da ilgi artıyor. Tüketicinin devamlı yanında taşımak durumunda olduğu şarj istasyonları daha küçük ve daha hafif çözümlerle karşımıza çıkıyor.





Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan LithiumCard, bir kredi kartı büyüklüğündeki ölçüleri ile dikkat çekiyor. Kredi kartından biraz kalın olması sayesinde de cüzdanda taşınabiliyor. 1200mAh gücünde bir batarya taşıyan LithiumCard'ın en önemli özelliği ise hızlı şarj edebilmesi.





HyperFET adlı bir şarj teknolojisi kullanan LithiumCard, cihazın en optimal şarj profilini hesaplıyor ve duruma göre 2 ampere kadar enerji sağlayabiliyor. Ürün bir dakikada bataryayı yüzde 1 artıracak kadar enerji aktarımı yapabiliyor. Örneğin kullanıcı sadece 15 dakika cihazını şarj ederse bataryası yüzde 15 seviyesine kadar çıkabiliyor.





LithiumCard USB girişi üzerinden kendisini şarj ediyor. Ayrıca Lightning veya microUSB bağlantıları ile aynı anda iki cihazı da şarj edebiliyor. Proje çok kısa süre içerisinde gerekli bağışın yarısını topladı ve gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

http://bgr.com/2014/02/28/lithiumcard-fast-charging-smartphone-battery/