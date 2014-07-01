Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda

Dayanıklı ve su geçirmez bir dijital müzik çalar olan W273S bu videoda



SONY NWZ-W273S

Önemli Not: IPX8 Standartlarında 2 metreye kadar su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ürünü Sony Tuzlu Su kullanımına karşı uyarıyor.





Tipi: Taşınabilir Müzik Çalar

Ses Çıkış Gücü: 5+5 mW

Sürücü: 13.5 mm Dome

Frekans Yanıtı: 20 Hz - 20 Khz

Hafıza: 4 gb (ortalama 1000 Parça) Güç Şekli: Doldurulabilir Li-Ion Batarya

Batarya Dayanıklılık Süresi: Ortalama 8 Saat ( 128 Kbps'lik mp3) Full/Hızlı Batarya Şarj Süresi: 1.5 Saat ve 3 dk



Kolaylaştırıcı Özellikler:

+Otomatik Ses Limitleme Sistemi +Geri Çalma Seçeneği +3 Dakikalık Hızlı şarj

1.5 Saat ve 3 dk Doldurulabilir Li-Ion Batarya 20 Hz - 20 Khz