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Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda

4 yıl
45b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Dayanıklı ve su geçirmez bir dijital müzik çalar olan W273S bu videoda

SONY NWZ-W273S 
Önemli Not: IPX8 Standartlarında 2 metreye kadar su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ürünü Sony Tuzlu Su kullanımına karşı uyarıyor. 

Tipi: Taşınabilir Müzik Çalar
Ses Çıkış Gücü: 5+5 mW
Sürücü: 13.5 mm Dome
Frekans Yanıtı: 20 Hz - 20 Khz
Hafıza: 4 gb (ortalama 1000 Parça)
Güç Şekli: Doldurulabilir Li-Ion Batarya 
Batarya Dayanıklılık Süresi: Ortalama 8 Saat ( 128 Kbps'lik mp3)
Full/Hızlı Batarya Şarj Süresi: 1.5 Saat ve 3 dk

Kolaylaştırıcı Özellikler:
 +Otomatik Ses Limitleme Sistemi
 +Geri Çalma Seçeneği
 +3 Dakikalık Hızlı şarj


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iskocyall 4 yıl en beğenilen
Bu urun bende var havuzda kullanmak icin aldim ayrica bisikletle giderken kablo derdinden kurtulmak ve telefonun sarjini yemesin diye dusunmustum. Oncelikle 320kps parcalarda derinligi hissediyorsunuz ipod kullanan biri olarak soyleyebilirimki sesi sizi tamin edecektir asıl amacim tabiki havuzda kullanmakti arkadaslar bu harika bi deneyimdi yuzuyorsunuz daliyorsunuz ayni sokakta otobuste kulaklikla muzik dinler gibi seste bi bogulma kalitesinde dusme felan yok harika bisey dustada kullandim ilginc bi deneyim oldu :) onun disinda kisik sesle bisiklette korna sesi felan duyuluyor ama yuksek sesi tavsiye etmiyorum dis dunya ile iletisimi kesiyor arkadaslar onun disinda ekran bu urunde iki sebepten olamazdi birincisi urun kulaginizda gorus acinizda degil ikincisi icindeki pil cok cok ufak bide ekran olsa sure baya baya kisalirdi bencede koyulmamasi iyi olmus diyebilirsinizki 500 tane muzik var nasil yapicaz ben tam 300 muzik attim icine ama 20 taneyi gecmeyecek sekilde klasorledim 15 klasor oldu klasorler arasi gecis oldugu icin ve bi sure sonra her klasorun ilk sarkisini bildigim icin direk klasor gecisleriyle istedigim parcaya ulasabiliyorum bu biraz zaman alsada ustune atacaginiz muzikleri bulmak o kadar zor olmuyor zaten ozellikle 4 gb cikarmislar daha fazlasinda zaten gereksiz olur

Bence eksileri

Kulagin icine baski kuruyor buda beni biraz rahatsiz etmisti

Tuslar sert evt ama alisiyorsun

Sicak havalarda plastik kordonu ense kisminizi biraz huzursuz ediyor

Hepsi bu urunun sony olmasi guven veriyor birde



Biraz uzun oldu ama deneyimlerimi aktarmak istedim...
Bu urun bende var havuzda kullanmak icin aldim ayrica bisikletle giderken kablo derdinden kurtulmak ve telefonun sarjini yemesin diye dusunmustum. Oncelikle 32...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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DH Sezer 4 yıl mementopolis
Kaan Arlı havuza girip denemeyi çok istedi bende kıramadım. Sevecek olmalı ki çıktıktan sonra ürünü vermek konusunda tereddüte düştü. Aynı ürünü denizde kullanan bir kaç kişi ile tanıştım gayet memnun olduklarını söylediler fakat sony kendi sitesinde tuzlu suda kullanma konusunda uyarıyor.
Kaan Arlı havuza girip denemeyi çok istedi bende kıramadım. Sevecek olmalı ki çıktıktan sonra ürünü vermek konusunda tereddüte düştü. Aynı ürünü denizde kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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benkimim50 4 yıl
walkman adını duyunca nedense yüzümde ufak bir tebessüm oluyor.
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1 Avatar
Dr3amWalk3r 4 yıl
Güzel olmuş
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parberk9999 4 yıl
bende bugün aldım. güzel kulaklık
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iskocyall 4 yıl
ÖNEMLİ ÖNEMLİ ÖNEMLİ

ürünü asla 2a veya 2.1a ile sarj etmeyin bu genellikle tablet sarjlarinda olur urun yaniyor calismaz hale geliyor benimki gecen hafta boyle oldu garantiye yolladim yapilamadi ve yenisini veriyorlar onuda soyleyim aldigini yeri gidiyorsunuz eskisini verip yenisini aliyorsunuz yani tamir goren bi alet degil....
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batwhan 4 yıl
Peki bunu normal gözlükle kullanan var mı?
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DH Sezer 4 yıl batwhan
Bu video yardımcı olacaktır.

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Uacellat_62 4 yıl
Çok güzel bir cihaz ama alt kesim için yine pahalı
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altanbozdag 4 yıl
..............
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1ol3irol 4 yıl
ben de ürüne sahibim. havuza dalis yapmadım. uygun tikaç kullanildiginda yüzerken kulaç atarken kulağa hiçbir sekilde su kaçmıyor ve gayet net temiz ses veriyor. bana göre en büyük eksisi "en azindan pc yazilimindan" ayarlanabilecek bi ekolayzirin olmamasi. bas sesler çok yetersiz geldi 13.5mm sürücüye göre. bendeki 9mm sürücüye sahip sony kulaklık gümbür gümbür bas sesi veriyor. tahminim havuz için düşünülmüş olmasindan kaynaklaniyor. ama en azindan ekolayzır dediğim gibi yazilimla ayarlanabilseydi çok iyi olurmuş. bir de sesli uyarilarda bataryanin zayifladigina dair bir ses yok. müzik dinlerken birden kapaniyor, dumur oluyosunuz :)
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Gece772 4 yıl
OOO güzel ürün
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XQS 4 yıl
Açıkçası beni tatmin eden bir ürün değil 3 ay olmuştur alalı havuzda daldığınız d su alıyor kulaç attığınızda ve boneyi taktığınızda ister istemez geçiriyor sonra fön makinesinde kurutmak zorunda kalıyorsunuz ama idare eder ağırlık çalışmaları ve koşarken kullanılabilir benim için havuzda vasat havuz dışı kaliteli bir ürün
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ardarda45 4 yıl
Hocam ellerine sağlık güzel inceleme bu arada Kaan arkadaşımız deyince kahkaha attım

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DH Sezer 4 yıl ardarda45
ona ben de çok gülüyorum . Kaan arkadaşımızla yeni maceralarımız yakında gelecek : D
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URANYUM-92 4 yıl
İşe yarar tabi xperia z varsa
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