Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda

Haber Editörü
Dayanıklı ve su geçirmez bir dijital müzik çalar olan W273S bu videoda
SONY NWZ-W273S
Önemli Not: IPX8 Standartlarında 2 metreye kadar su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ürünü Sony Tuzlu Su kullanımına karşı uyarıyor.
Tipi: Taşınabilir Müzik Çalar
Ses Çıkış Gücü: 5+5 mW
Sürücü: 13.5 mm Dome
Frekans Yanıtı: 20 Hz - 20 Khz
Hafıza: 4 gb (ortalama 1000 Parça)
Güç Şekli: Doldurulabilir Li-Ion Batarya
Batarya Dayanıklılık Süresi: Ortalama 8 Saat ( 128 Kbps'lik mp3)
Full/Hızlı Batarya Şarj Süresi: 1.5 Saat ve 3 dk
Kolaylaştırıcı Özellikler:
Kolaylaştırıcı Özellikler:
+Otomatik Ses Limitleme Sistemi
+Geri Çalma Seçeneği
+3 Dakikalık Hızlı şarj
Paylaş Tweetle
Bence eksileri
Kulagin icine baski kuruyor buda beni biraz rahatsiz etmisti
Tuslar sert evt ama alisiyorsun
Sicak havalarda plastik kordonu ense kisminizi biraz huzursuz ediyor
Hepsi bu urunun sony olmasi guven veriyor birde
Biraz uzun oldu ama deneyimlerimi aktarmak istedim...