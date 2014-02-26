Kulaklık ile müzik dinleyenlere özel olarak iOS uygulaması CanOpener indirime girdi

iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için kulaklık ile müzik dinleyen kişiler göz önüne alınarak hazırlanan CanOpener uygulaması, artık daha ucuza satın alınabiliyor.





Good Hertz adlı geliştiricinin elinden çıkan CanOpener, geliştirilen özel çapraz besleme algoritması ile söylendiğine göre kulaklıkların biraz daha hoparlör benzeri bir performans ortaya koymasını sağlayabiliyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar ve dinleme testleri sonucunda kulaklık üzerinde daha doğal ve zengin bir ses deneyimi ortaya koyabildiği belirtilen uygulama, kullanıcılara geniş ekolayzır ayar desteği veriyor ve iTunes içerisinde yer alan müziklere direkt olarak erişim sağlanabiliyor. Ayrıca gerçek desibel ses kontrolü, FLAC desteği, 64-bit dijital ses yolu, 96 kHz örnekleme oranı ve spektrogram (Ses frekansı ile ilgili görsel sunum) gibi özellikler ile gelen CanOpener, oldukça da sade ve şık bir ara yüz tasarımına da sahip.





Daha önce 8,99 TL fiyat etiketiyle satılan CanOpener uygulamasına artık buradan 1,79 TL'ye ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id690996855?mt=8