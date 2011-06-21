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Kullanıcılar, artık mobil uygulamaları internete göre daha çok tercih ediyor

7 yıl
2,3b
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9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Kullanıcılar, artık mobil uygulamaları internete göre daha çok tercih ediyor
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Teknoloji dünyası hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. İnternet, iletişim kavramı masadan kalkarak hızla kullanıcıların cebine ve çantalarına giriyor. Bulunduğumuz dönemi Post PC çağı olarak nitelendiren Steve Jobs'u doğrularcasına bilişim tarihinde ilk defa 2011 yılının geride kalan kısmında Akıllı telefon ve tabletlerin toplam satış sayısı, masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarını geçmiş durumda. Kullanıcıların hızla mobil cihazlara yönelmesi, donanımsal tercihlerdeki değişimin yanı sıra cihazların kullanım amaçlarını da hızla değiştiriyor. Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Flurry'nin Amerika'yı kapsayan son araştırması da kullanıcıların son 15 senede vazgeçilmez halini alan internette sörf yerine, uygulamalara yöneldiklerini gözler önüne koyuyor.

Flurry'nin araştırmasına göre, tıpkı geleceğin cihazlarının geleneksel cihazları geride bıraktığı gibi 2011'in Haziran ayında ilk defa mobil uygulamaların dakika biriminden günlük kullanım miktarları, WEB kullanım miktarlarını geride bırakıyor. Daha ayrıntılı irdelendiğinde, Haziran 2010 yılında kullanıcılar, internette 64 dakika; mobil uygulamalarda ise günde 43 dakika geçirmekteydiler; ancak geride kalan 1 yıl içersinde internet kullanım oranı Aralık ayında 70 dakikaya, Haziran ayında da 74 dakikaya yükselmiş olmasına rağmen; içinde bulunduğumuz Haziran ayı itibariyle mobil uygulamaların günlük kullanım miktarının ortalama 81 dakikaya ulaşmasıyla; mobil uygulamaların, web'e göre daha fazla tercih edilmeye başladığını görüyoruz. Flurry'nin analizine göre, Haziran ayı itibariyle kullanıcıların74 dakikalık internet kullanımın 14 dakikasını Facebook'da geçiriyor olması, analizin ortaya koyduğu ilginç noktalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Diğer taraftan Flurry'nin geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı, kullanıcıların yüzdelik bir dilim üzerinden uygulama türlerine göre kullanım miktarlarını gösteren raporunda, %47 ile oyunların en çok vakit geçirilen kategori olduğu görülürken; %32 ile sosyal ağ uygulamalarının ikinci sırada geldiği görülüyor.

Kullanıcılar, artık mobil uygulamaları internete göre daha çok tercih ediyor
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Flurry araştırmasında kullandığı internet kullanım oranlarını (Buna mobil web dahil) comScore ve Alexa'dan; mobil uygulama kullanım oranlarını ise iOS, Android, Blackberry OS, Windows Phone ve J2ME platformlarını kapsayan kendi bilgi havuzundan elde ettiğini belirtelim.


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umutcanuygun 7 yıl
Tabi kullanıcılar bu uygulamaları indirirkende internete mahçuplar :)
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fateeh33 7 yıl

umutcanuygun

Tabi kullanıcılar bu uygulamaları indirirkende internete mahçuplar :)


yok buzdolabından bağlanacaklar.burada internet tabiki kullanıyoruz.asıl mesele PC ye yada başka bir sistem i ihtiyaç duymamamız.
olayı anlamamış arkadaş
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berksus 7 yıl
Katılıyorum, torrent dolmasa pc'yi açmicam
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samtual 7 yıl
IOS için konuşuyorum;
Eskiden; X firma IOS için uygulama yapmış aa bak diyorduk şaşırıyorduk.
Şimdi ise; X firma hala IOS için uygulama yapmamış aa bak diyoruz şaşırıyoruz.
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fateeh33 7 yıl
Adamlar haklı beyler.uçak bileti bile tek parmak basmayla alınabiliyor
Ayrıca masaüstü sitenin aksine tüm vergiler dahil fiyatı görmek için Tum kutulari doldurmaya bile Gerek kalmiyor
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1 9 0 7 7 yıl
iPhone'da hersey halledilebiliyor.Dışardaykende zaten başka ihtimal yok.Herseyin uygulaması elimin altında neden bilgisayardan ugrasayımki
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