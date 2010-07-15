Küresel bilgisayar pazarı 2. çeyrekte güçlü bir performans sergiledi, Asus ilk defa ilk 5'e girdi

IDC, küresel bilgisayar pazarının ikinci çeyrek performansını masaya yatıran yeni çalışmasını yayınladı. Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşunun yeni raporuna göre, ikinci çeyrekte %22.4 oranında büyüyen pazarda 81.5 milyon adet bilgisayar satıldı. Özellikle EMEA ve APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgelerinde güçlü bir büyüme yaşandığına dikkat çeken IDC'nin raporundaki üreticiler listesine baktığımızda ise 14.7 milyon adetlik satış ve %18.1 pazar payı ile zirvede HP'nin yer aldığını, onu %13 pazar payı ile Dell takip ettiğini görüyoruz.

Üreticilere yönelik liste çalışması henüz nihai halini almamakla birlikte IDC'ye göre, %12.6 pazar payı ile Acer en büyük üçüncü üretici olurken, %10.2 pazar payı ile Lenovo dördüncü ve satışlarını %80 arttırarak Toshiba ile aynı pazar payına ulaşmayı başaran Asus, ilk defa "Top 5" listesine girerek, dört büyük ismin ardından 5. sırada yer alıyor.