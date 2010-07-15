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Küresel bilgisayar pazarı 2. çeyrekte güçlü bir performans sergiledi, Asus ilk defa ilk 5'e girdi

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC, küresel bilgisayar pazarının ikinci çeyrek performansını masaya yatıran yeni çalışmasını yayınladı. Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşunun yeni raporuna göre, ikinci çeyrekte %22.4 oranında büyüyen pazarda 81.5 milyon adet bilgisayar satıldı. Özellikle EMEA ve APAC olarak bilinen Asya-Pasifik bölgelerinde güçlü bir büyüme yaşandığına dikkat çeken IDC'nin raporundaki üreticiler listesine baktığımızda ise 14.7 milyon adetlik satış ve %18.1 pazar payı ile zirvede HP'nin yer aldığını, onu %13 pazar payı ile Dell takip ettiğini görüyoruz.

Üreticilere yönelik liste çalışması henüz nihai halini almamakla birlikte IDC'ye göre, %12.6 pazar payı ile Acer en büyük üçüncü üretici olurken, %10.2 pazar payı ile Lenovo dördüncü ve satışlarını %80 arttırarak Toshiba ile aynı pazar payına ulaşmayı başaran Asus, ilk defa "Top 5" listesine girerek, dört büyük ismin ardından 5. sırada yer alıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
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vidoko 8 yıl
acer bu pazarı heralde türkiyede yaptı :))
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mehmetgirgin 8 yıl
hp bu aralar suskun gibi yeni bişey çıkardı mı ?
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ceycey11 8 yıl
hp ucuz ürünleri ile tavan yapmış ama bana göre yerini haketmeyen bir firma diğerlerine sözüm yok
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ahmetkep 8 yıl
bu sıralama en kaliteli laptoplar anketi değilki zaten.fiyat performans markalarının daha çok girebilecegi bir sıralama.
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