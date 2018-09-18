Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kütleçekimsel dalgalar ve boyutlar

Bilim adamları algımız ötesindeki boyutları tespit etmek için bu kez de kütleçekimsel dalgalardan faydalandılar. Bu dalgaların diğer boyutlara sızıp sızmadığını araştırdılar.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
2,1b
1
8
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kütleçekimsel dalgalar ve boyutlar
Bildiğimiz haliyle evren üç boyuttan oluşur. Bu boyutları da x, y, z eksenleriyle tanımlar ve bu sayede konum tespiti yaparız. Einstein, uzay-zaman tanımlaması yaparak bu boyutlara zamanı eklemiştir. Bazı fizik modelleri de çok daha fazla boyutun varlığını teori olarak ortaya koymuşlardır. Bu boyutların tespiti için bilim adamları uzun yıllardır çeşitli deneyler ve testler gerçekleştirmektedirler.

Evrenimizi etkileyen dört ana güç vardır. Elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütleçekim kuvveti evrenimizin bugünkü halinde olmasında hayati derecede öneme sahiptirler. En çok bilineni olmasına karşı kütleçekim kuvveti bu güçler arasında en zayıfıdır.

Boyut teorilerini öne süren bir kısım bilim adamı, 1915 yılında Einstein tarafından tanımlanan, 2015 yılında ilk kez gözlemlenebilen kütleçekimsel dalgaların uzun mesafeli yolculuklarda diğer boyutlara sızarak güçlerinde azalma yaşandığını öne sürdüler. Bunu test etmek isteyen bilim adamları için geçtiğimiz yıl nadir bir fırsat ele geçti.

İki nötron yıldızı birbiriyle çarpışarak her daim gözlemlenmesi mümkün olmayan sıra dışı bir olaya imza attılar. Çarpışma neticesinde kütleçekimsel dalgaların yanı sıra çok büyük miktarda elektromanyetik dalga, gözle görülür ışık ve kızılötesi ışıklar, gamma ve X ışınları ile radyo dalgaları uzay boşluğuna yayıldı. Bu sayede bilim adamları için ölçüm yapabilecekleri çok sayıda veri doğmuş oldu.

Şayet kütleçkimsel dalgaların diğer boyutlara sızdığı yönündeki teori doğruysa, bilim adamları bunu sadece üç boyutta ilerleyen elektromanyetik dalgalarla karşılaştırıp tespit edebileceklerdi. Bundan hareketle ölçümlerini ve hesaplamalarını yapan bilim adamları kütleçekimsel ve elektromanyetik dalgalar dahil yayılan tüm ışınların ve dalgaların nötron yıldızı çarpışmasının aynı uzaklıkta olduğu sonucunu gösterdiğini hesapladılar. Kısacası kütleçekimsel dalgaların diğer dalgalar gibi üç boyutta ilerlediği görülmüş oldu.

Araştırma neticesinde ortaya konan bulgular diğer boyutların olmadığı manasına gelmiyor. Ancak, şayet bu boyutlar varsa tespit etmek için daha farklı yöntemlere başvurmak gerekecek. Nitekim Japon bilim adamlarınca bu yılın başlarında yapılan ve kütleçekimsel dalgaların test edildiği başka bir deneyde 0,1 nanometreye kadar başka boyutların var olmadığı ortaya konmuş.

https://newatlas.com/gravitational-waves-extra-dimensions/56359/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selahattın ısık 8 ay
Elektro manyetik dalga turevlerinde 3d de azalma ile daha fazla boyut tesbiti yapilabilse defalarca test edilip matematjksel olarak aciklanmasi gerekir.
Yine azalma olmamasi daha fazla boyutun olmadigi anlamjna gelmemekle birlikte bu tarz calismalar ve bilim toplumlarinin bizim tartismalarimizin yaninda bu tarz konulara kafa yormasi ibretliktir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Yer cekimi diger kuvvetlere gore zayif olabilir ama diger kuvvetlere gore daha yaygindir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 ay
şu siçim teorisinin mantıksal ve matematiksel formülünü adam gibi açıklayan bir tane adam bulamadım şu koskojaman internette !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 ay SEO-Uzmanı
Sicim emekleme asamasinda ama bazen ayakta bir kac adimla bizi motive edebilen en guncel ve kararli teoridir.
Bilim duzgun anlatimla dinlenemzse dinleyiciyi cajil birakabilir.
Bunu amlamak icin bikimi bryne green carl sagan veya bilim kurguyu isaac ten dinlemek lazim.
Dini de nihat neydi yaw..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 ay
elektromanyetik teoriden beri matematik baska boyutlarin varligina dair isaretler veriyor. hesaplara baska boyutlar eklendiginde yasadigimiz gercekligi daha kolay aciklayabiliyoruz. sicim terosinin bazi versiyonlarinda is 11 boyuta kadar gidiyor. gelgelelim o kadar arastirmaya ragmen hic bir deneyde, empirik datada farkli bir boyutun izini goremedik. dolayli yollardan bile varliklarina dair en ufak isaret bulunamadi acaba gercekligi aciklamada baska boyutlar aramamiz insan olarak dusunce yapimizin bir sonucu mu, yoksa matematigin soyut mantigi bize gercekden goremedigimiz hissedemedigimiz bir seylerin varligini mi soyluyor?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultramarine caeruleum 8 ay
Anlamamadım ama olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 ay
hiç bişi anlamicamı bile bile okudum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamitcansayilgan 8 ay
Güzel yazı :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu 8 ay Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlattı 8 ay İşlemci dünyasına sürpriz haber: Alibaba da işlemci tasarlayacak 8 ay Ferrari'nin Icona serisi: Monza SP1 ve SP2 Speedster tanıtıldı! 8 ay Yalteksan, Tübitak desteğiyle dünyanın en hafif katı maddesi grafen aerojeli üretti 8 ay AMD Vega grafikli Smach Z el konsolu satışa çıkıyor 8 ay Kia'nın elektrikli SUV modeli 485 km menziliyle Avrupa pazarına giriyor 8 ay Oyuncu odaklı Ryzen APU serisi geliyor 8 ay Seat'ın yeni SUV modeli 2019 Tarraco tanıtıldı 8 ay Verily, sivrisineklerle mücadelede yapay zekadan destek alacak 8 ay Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi 8 ay 2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 8 ay Araştırmalara göre her 11 liseli gençten biri elektronik sigaralar ile esrar kullanıyor 8 ay Asus ROG Thor Platinum güç kaynağı satışa çıkıyor 8 ay BlueStacks 4 yayınlandı: Android masaüstü bilgisayarlarda artık daha hızlı 8 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in basın görselleri ortaya çıktı 8 ay Captain Marvel filminden ilk fragman yayımlandı 8 ay Yeni Ford Transit, Custom ve Connect modelleri tanıtıldı 8 ay Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch X olarak adlandırılabilir 8 ay iPhone Xs serisi LTE bağlantı hızı konusunda iPhone X'u ezip geçti 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Kütleçekimsel dalgalar ve boyutlar Sonraki Apple'ın iPhone lansmanında açıklamadığı dört konu 8 ay Masa başı çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunları 8 ay Organizasyon ajansları 8 ay Apple 14.3 milyar euroluk vergi borcunu ödedi 8 ay Yenilenen tasarımıyla 2019 KIA ProCeed 8 ay Hediye kapma makinesine kızını sokup Nintendo çalan adam kameralara yakalandı 8 ay Kazananlar belli oldu | 1 takipçimizle Londra'ya yeni Huawei Mate Serisi lansmanına gidiyoruz! 8 ay Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron 8 ay Yerli ürünlerin etiketine “yerli malı logosu” 8 ay iPhone Xs satışları beklenenin altında kaldı 8 ay Dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treni seferlere başladı 8 ay Mercedes-AMG GT 43 tanıtıldı! 8 ay Kablolu gibi hızlı kablosuz fare ve Qi kablosuz şarjlı mause pad "Corsair Dark Core RGB SE ve MM1000 incelemesi" 8 ay Erkek Giyim Modellerinde Dufy Kreasyonları 8 ay Rus yapımı Suriye füzeleri ile düşürülen Rus uçağı: IL-20 8 ay Dört kameralı Huawei Mate 20 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı 8 ay 2018 Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nin kazananları belirlendi 8 ay Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2019 adayları belli oldu! 8 ay Xiaomi, Apple'ın fiyat politikasıyla fena dalga geçti 8 ay DevOpsDays, yazılım ve operasyon ekiplerini buluşturuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim