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Nefes kesen Güneş patlamaları

Yaşam kaynağımız Güneş, her ne kadar gözle göremesek de her dakika inanılmaz büyüklükte patlamalara sahne oluyor. NASA bilim adamları bu patlamaların fotoğraflarını bizlerle paylaştı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
4,2b
1
29
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Güneş çekirdeğinde sıcaklık 15 milyon °C’ye ulaşıyor. Bu enerjinin kaynağı ise Güneş’te gerçekleşen füzyon patlamaları. Bu patlamalar aynı zamanda Güneş yüzeyinden büyük oranda radyasyon ve elektro manyetik dalgaların yayılmasına neden oluyor.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'ndeki araştırmacılar 10 Ağustos günü gerçekleşen patlamaların bilgisayar modellemesini bizlerle paylaştı. Bilgisayar tarafından işlenmiş mor ötesi bu Güneş fotoğrafında yer alan beyaz dalgalar, Güneş’in manyetik alanı ile Güneş plazmasını oluşturan ultra hızlı, süper yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimler neticesinde ortaya çıkan güçlü elektro manyetik patlamaları temsil ediyor.
Resimde de görüldüğü üzere bazı enerji dalgaları uzaya yayılırken bazıları tekrardan Güneş’e dönüyor. Bu dalgalar ise “taşküre kütle atımı” olarak adlandırılan daha güçlü güneş patlamalarına ve radyasyon salınımlarına sebebiyet veriyor.

Önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere Güneş’in manyetik alanı her 11 yılda bir maksimum ve minimum düzeylerine geliyor. Manyetik alanın en güçlü olduğu hal “solar maksimum”, en zayıf hali ise “solar minimum” olarak adlandırılıyor. Güneş en son 2014 Eylül ayında solar maksimuma gelmişti. Ancak bilim adamaları, bu maksimum düzeyin Güneş’in tarihine oranla çok düşük kaldığını belirtiyor. Örnek vermek gerekirse; 1859 yılında solar maksimuma yakın bir dönemde gerçekleşen bir Güneş patlaması neticesinde dünyamıza ulaşan elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar nedeniyle telgraf hatları yanmış, normalde kutuplarda görülen Aurora Küba ve Hawai’den gözlenmişti.

Bu olağanüstü doğa harikasına ait NASA fotoğraflarını galerimizden izleyebilirsiniz.

https://www.livescience.com/63366-sun-magnetic-field-photo.html Yorum Yaz
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hanox 9 ay en beğenilen
Allah'ın sanatı bu işte secde etmek gerek o en büyük kudrete.
3 Yanıt Yanıtla +16
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maximreality 9 ay
Konunun Allah'la alakasi yok.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Nevfel 9 ay
Aklını kullanan ve düşünen, güneşin sahip olduğu bu enerji sisteminin tesadüf eseri olamayacağını bilir.
Böyle ekstrem milyonla reaksiyon patlama oluyor ama kontrolden çıkıp dünyamızı ve bizleri yakıp kül etmiyor?
Bu apaçık Allah'ın varlığını, kudretini ispat ediyor. Gündüz ortasında güneşi inkar edecek kadar akıllı olanların inkarları hiçbir şey ifade etmez, dert etmeyin.
Aklını kullanan ve düşünen, güneşin sahip olduğu bu enerji sisteminin tesadüf eseri olamayacağını bilir.Böyle ekstrem milyonla reaksiyon patlama oluyor am...
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The Ace of Spades 9 ay
4 milyar yıl sonra görün siz Güneş'i

Tabii 4 milyar yıl sonra bundan da önemli başka bir olay olacak ..
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MadDeveloper 9 ay The Ace of Spades
hocam siz çok bilgili bir insana benziyorsunuz. 4 milyar yıl sonrasına nasıl alarm kurdunuz? nasıl göreceğiz o günleri? bir de nasıl tam olarak 4 milyar yıldan bahsediyoruz + - 1 yıl bile olsa yanılma payı yokmu?
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ss2018 9 ay
Bir çiçek ile güneşin sanat cihetinde farkları yok. İkiside onları yapan Zatın harika sanatını, ilmini gösteriyor.Fen sanatı anlatıyor bizde ondan sanatı ve ona yapan sanatkar zatı anlıyoruz. Küçücük bir telefonu yapan insanı ne kadar methettiğimiz malum.Elbette herşeyi yaratanı methetmek ondan daha çok lazım.
"
Kuran- Hakim ...onlara Sâni' hesabına bakar, "Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette Sâni'inin cemaline delalet ediyor" der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor. Amma ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise; huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına "mana-yı harfî" ile, yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle etmeyip "mana-yı ismî" ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. "Ne güzel yapılmış"a bedel, "Ne güzeldir" der, çirkinleştirir..."
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Elessar Elensar 9 ay
Bir şey soracağım. Güneşin rengi aslında beyaz değil mi neden atmosfer içi ve dışı çekimlerde sarı olarak gösteriliyor. Yada ben mi yanlış biliyorum?.
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nYselmech 9 ay Elessar Elensar
Ben de beyaz diye biliyorum ama her yerde sari-kirmizi-turuncu karmasi bir renkte gosteriliyor
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Sirkadyen 9 ay Elessar Elensar
Evet rengi beyaz. Bu tür haberlerde farklı filtreler kullanılıyor genelde ya da sadece göze hitap amaçlı.
solar-center.stanford.edu/...
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sniper23 9 ay
Buraya astronomi için gelmiştim ama...
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Tommy Shelby 9 ay
Güzel görüntü
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KaleyDeskop 9 ay
Allah'ın sanatı diyoruz adam bilim diyor, kardeşim biz başka bir şey mi diyoruz? Yaratan Allah çözen biziz bu kadar basit. Akşam yatarken bir düşün bu kadar muazzam sanat eserleri nasıl böyle düzgün işliyor? Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bu evrenin de bir başlangıcı start tuşuna basan üst bir admini vardır. Biz Allah diyoruz gülüyorsunuz sanatına hayran kalıyoruz gülüyorsunuz. Sanki güneşi ip ile havada tutuyoruz dedik :D
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FerdosParadise 9 ay
11 rakamı çok manidar...!
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Fus Ro Dah 9 ay
Yav bura allah konusma konusumu. Yorumlara bak.
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hanox 9 ay
Hiç birşey basit bir fizik veya kimyadan ibaret değildir,kirpiklerimizdeki kılların dizilimi bile Allah'ın yaratma sanatıdır. Güneşteki patlanmalar ise
basit bir fizik kuralı deyip gecemeyecek kadar Rahmani bir olaydır.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Sirkadyen 9 ay hanox
Eski Yunanlılar da yıldırım çakınca Zeus'a sığınıyordu. Zaman içinde inançları mitoloji olup kayboldu, tüm dinlerin olduğu ve olacağı gibi.
Tarih boyunca insanoğlu anlayamadığı, çözemediği veya "doğaüstü" gelen doğal olaylara tanrısal bir imge yüklemiştir. Evren çalışan bir makine, bunun aksamları ise fizik, kimya ve matematik; başka birşey değil.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Nevfel 9 ay
Aklını kullanan ve düşünen, güneşin sahip olduğu bu enerji sisteminin tesadüf eseri olamayacağını bilir.
Böyle ekstrem milyonla reaksiyon patlama oluyor ama kontrolden çıkıp dünyamızı ve bizleri yakıp kül etmiyor?
Bu apaçık Allah'ın varlığını, kudretini ispat ediyor. Gündüz ortasında güneşi inkar edecek kadar akıllı olanların inkarları hiçbir şey ifade etmez, dert etmeyin.
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HABERİN ETİKETLERİ
nasa, güneş ve
6 etiket daha patlama dalga manyetik alan Uzay Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
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