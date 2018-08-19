Nefes kesen Güneş patlamaları

Güneş çekirdeğinde sıcaklık 15 milyon °C’ye ulaşıyor. Bu enerjinin kaynağı ise Güneş’te gerçekleşen füzyon patlamaları. Bu patlamalar aynı zamanda Güneş yüzeyinden büyük oranda radyasyon ve elektro manyetik dalgaların yayılmasına neden oluyor.



NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'ndeki araştırmacılar 10 Ağustos günü gerçekleşen patlamaların bilgisayar modellemesini bizlerle paylaştı. Bilgisayar tarafından işlenmiş mor ötesi bu Güneş fotoğrafında yer alan beyaz dalgalar, Güneş’in manyetik alanı ile Güneş plazmasını oluşturan ultra hızlı, süper yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimler neticesinde ortaya çıkan güçlü elektro manyetik patlamaları temsil ediyor.

Resimde de görüldüğü üzere bazı enerji dalgaları uzaya yayılırken bazıları tekrardan Güneş’e dönüyor. Bu dalgalar ise “taşküre kütle atımı” olarak adlandırılan daha güçlü güneş patlamalarına ve radyasyon salınımlarına sebebiyet veriyor.



Önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere Güneş’in manyetik alanı her 11 yılda bir maksimum ve minimum düzeylerine geliyor. Manyetik alanın en güçlü olduğu hal “solar maksimum”, en zayıf hali ise “solar minimum” olarak adlandırılıyor. Güneş en son 2014 Eylül ayında solar maksimuma gelmişti. Ancak bilim adamaları, bu maksimum düzeyin Güneş’in tarihine oranla çok düşük kaldığını belirtiyor. Örnek vermek gerekirse; 1859 yılında solar maksimuma yakın bir dönemde gerçekleşen bir Güneş patlaması neticesinde dünyamıza ulaşan elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar nedeniyle telgraf hatları yanmış, normalde kutuplarda görülen Aurora Küba ve Hawai’den gözlenmişti.



Bu olağanüstü doğa harikasına ait NASA fotoğraflarını galerimizden izleyebilirsiniz.

https://www.livescience.com/63366-sun-magnetic-field-photo.html