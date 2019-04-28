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Kuzey Kutup Bölgesindeki donmuş toprağın erimesi, 70 trilyon dolarlık zarara yol açabilir

Lancaster Üniversitesinde yapılan bir araştırma, Kuzey kutup bölgesindeki donmuş toprağın erimesi neticesinde dünya ekonomisinde 70 trilyon dolarlık zarar oluşabileceğini ortya koydu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Lancaster Üniversitesinde görev yapan Dmitry Yumashev ve ekibi, Kuzey kutup bölgesindeki buz tabakalarının erimesinin doğuracağı sonuçlar üzerine araştırma yaparken çarpıcı sonuçlara ulaşmışlar.

Bilim ekibi, bölgede bulunan donmuş toprağın (permafrost) erimesi sonucu yüksek miktarda karbon dioksit ve metan gazının atmosfere karışacağını ifade etmiş. Buna ek olarak, güneş ışığını yansıtarak Dünya’nın ısınmasını engelleyen deniz buzunun da kaybedilmesiyle yerkürenin daha da fazla ısınacağı hesaplanmış. Söz konusu iki bulgunun bir araya gelmesiyle ise küresel ısınmanın ekonomiye olan zararının, 70 trilyon dolar seviyelerine çıkabileceği belirtilmiş.

Ekip, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada; permafrost erimesi ile albedo ( bir yüzeyin güneş ışığını yansıtma kapasitesi) azalması hadiselerinin ekonomiye olan etkilerinin ilk kez incelendiğini söylemiş. En son bilgisayar modellemelerinin kullanıldığı çalışma, Kuzey Kutup Bölgesindeki ısı artışının etkilerini gözler önüne sermiş. Elde edilen verilere göre insan faktörü sonucu ortaya çıkan emisyon değerleri ile birleşen erime olayının çözümü ise hem daha zor hem de çok daha pahalı hale gelmiş.

Ekibin, ortaya çıkan 70 trilyon dolarlık devasa maliyeti hesaplarken mevcut en gelişmiş modelleme yazılımlarını kullandığını ifade etmiştik. Yumashev ile ekibi, ABD ve İngiltere merkezli yürütülen hesaplamalar sırasında; Kuzey Kutup Bölgesi’nin farklı alanlarında ve yerin 3 metre altına kadar olan katmanlarda donmuş halde bulunan organik maddeyi temel almışlar. Farklı ısınma senaryolarında gerçekleşecek erime neticesinde ne kadar gaz salınımı olacağını hesaplayan ekip, muhtemel ekonomik zararı ortaya çıkarmak için elde edilen verileri daha önceki ekonomik modellerle karşılaştırmış.

Engelleyecek imkân ve kabiliyete sahibiz

Yumashev yapılan değerlendirmeler onucu ortaya çıkan tabloyu “Moral bozucu” olarak tanımlıyor. Bilim insanı, “1,5-2 derecelik ısınmalar neticesinde ortaya çıkan permafrost erimesinin bile ekonomik etkileri olacak.” açıklamasında bulunuyor. Yumashev, bu durumu engelleyecek teknolojiye ve kanuni yaptırımlara sahip olmamıza rağmen yeteri kadar hızlı hareket etmememizden şikâyetçi.

Ortaya konan karamsar sonuçlardan iyi bir şeyler çıkarmak isteyen bilim insanı, permafrost erimesi ile albedo azalması hadiselerinin eski tahminlere kıyasla daha yavaş seyrettiğini belirtmek için “Elimizde zaman ayarlı bir bomba var, ancak bombanın saati biraz yavaş işliyor.” ifadelerini kullanmış. Bilim insanı son olarak, yapılacak en büyük hatalardan birinin duruma kayıtsız kalmak olacağı uyarısında bulunuyor.


https://cleantechnica.com/2019/04/24/study-sets-economic-impact-of-melting-arctic-permafrost-at-70-trillion/ Yorum Yaz
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Nevfel 3 hf. en beğenilen Sembroni
Bu zihniyete sahip insanlar dünyayı bu hale getirdi maalesef.
Allah akıl fikir versin.
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Sembroni 3 hf.
60 sene içinde bir halt olmaz. Ne sular azalir ne de baska sey. Ben öldükten sonra da umurumda olmaz.zaten.
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darkaura 3 hf.
kuresel isinmayi biz baslattik ama doga pozitif geri beslemeyle onu cok daha buyuk boyutlara tasiyabilir. sibiryada permafrost donmus topragin altindaki organik maddeler ve okyanus tabanlarinda basinc ve sogukla buzlasmis metan hidrat cok buyuk miktarlarda sera gazlari iceriyorlar. oyleki okyanus tabanindaki metan hidrat miktarinin dunyadaki tum petrol rezervlerinden daha fazla oldugu tahmin ediliyor. bizim baslattigimiz isinma ile bu sera gazlar serbest kalirsa kuresel isinmayi onu alinamaz noktalara tasiyabilir. dunyanin gecmisindede kuresel isinmanin ekstrem boyutlara geldigi, antartikada tropik ormanlarin bulundugu donemler oldu ama bu donemin en buyuk farki gunesin gucu eski devirlere gore daha fazla. gecen yuzmilyonlarca yil icinde gunesin reaksiyon hizi arti, artik daha fazla isi veriyor. isler bir anda dinozorlari 66milyon yil once tarihden silen k-t kitlesel yok olusu boyutuna varabilir.
sibiryada toprakdan cikan metan gazi :
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The souls migration 3 hf.
Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı sürekli tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin.

Adolf Hitler.

istanbul baraj doluluk oranı genel: %91,72 dolu
türkiye geneli doluluk oranı geçen seneye göre %50 arttı.
şimdi dünyanın kendine özgü bir düzeni olduğu gerçek. insanın teknolojik faaliyetleri ve doğaya karşı olan saygısızlığı elbet bu düzene çomak sokmakta. nüfusun artması da keza su tüketimini artırıyor. ancak ben küresel ısınma olduğuna inanmıyorum. ısınma var ise küresel soğuma da var. ilişkin olarak bir de mevsim değişikliği konusu var. bir yerde kuraklık olurken diğer tarafta sel oluyor. ama ülkelerin durumlarına baktığımızda hiçbirinde panik havası hiç yok. sadece bir ara fırat' ın suyu yeni yapılan baraj nedeniyle kesilince ses getirmişti hatırlanırsa. küresel ısınma, mevsim değişikliği vb konuşuluyor ama uygulamaya bakınca kim ne tedbir alıyor? sadece karamsar yönde haberler yapılıyor. 2050' li yıllara su kıtlığı olacak havasını yayıyorlar. adeta su savaşlarının olabileceğinden, kuraklık yaşanacağından haber veriyorlar. hal böyleyken ileride ortadoğunun en verimli en bereketli yaşanılabilir bölge olacağına inananlar da var. (vaad edilen topraklar..) yani çok güzel kaynaklar ve tespitler var. rakamlarla beyanlar var. var da var.. ben yine de inanmıyorum. inanacağımı da zannetmiyorum.
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Mr. Jingles 3 hf.
Bölge derken Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın topraklar kastediliyor sanırım.
Çünkü kuzey kutbunda kara yok. Tabi erirse de yeni bir deniz yolu açılmış olacak.
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OverClocK1ng 3 hf.
70 trilyon dolar zarar mı?
Dünya ekonomisinin toplamı 82 trilyon dolar zaten.
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AirSupport 3 hf.
Koli bandıyla bantlayalım. Şakası bir yana yukarıda ki arkadaş gibi zihniyetler yüzünden biz sıkıntı çekiyoruz ve çocuklarımız çekmeye devam edecek maalesef.
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Sembroni 3 hf.
60 sene içinde bir halt olmaz. Ne sular azalir ne de baska sey. Ben öldükten sonra da umurumda olmaz.zaten.
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Nevfel 3 hf. Sembroni
Bu zihniyete sahip insanlar dünyayı bu hale getirdi maalesef.
Allah akıl fikir versin.
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serafon 3 hf.
Yumashev’e göre bu durumu engelleyecek teknolojiye ve kanuni yaptırımlara sahip olmasak bile yeteri kadar hızlı hareket etmememizden şikâyetçi.
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Portraitclub 3 hf.
İnsanoğlu kendi sonunu hazırlıyor. ABD başkanı küresel ısınma yok yalan diye açıklama yaparsa dünyanın başına daha çok şey gelir. İnsanlar neden kendi sonunu hazırlayan insanları seçer anlamıyorum Paris iklim değişikliği anlaşması ülkeler tam olarak uygulasa sorunların bir kısmı düzelir.
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Mehmet_Ali61 3 hf.
Edicekleri zarara tükürüyüm. Dünyanın dengesi şaştı ulan
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