Kuzey Kutup Bölgesindeki donmuş toprağın erimesi, 70 trilyon dolarlık zarara yol açabilir

Lancaster Üniversitesinde görev yapan Dmitry Yumashev ve ekibi, Kuzey kutup bölgesindeki buz tabakalarının erimesinin doğuracağı sonuçlar üzerine araştırma yaparken çarpıcı sonuçlara ulaşmışlar.

Bilim ekibi, bölgede bulunan donmuş toprağın (permafrost) erimesi sonucu yüksek miktarda karbon dioksit ve metan gazının atmosfere karışacağını ifade etmiş. Buna ek olarak, güneş ışığını yansıtarak Dünya’nın ısınmasını engelleyen deniz buzunun da kaybedilmesiyle yerkürenin daha da fazla ısınacağı hesaplanmış. Söz konusu iki bulgunun bir araya gelmesiyle ise küresel ısınmanın ekonomiye olan zararının, 70 trilyon dolar seviyelerine çıkabileceği belirtilmiş.

Ekip, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada; permafrost erimesi ile albedo ( bir yüzeyin güneş ışığını yansıtma kapasitesi) azalması hadiselerinin ekonomiye olan etkilerinin ilk kez incelendiğini söylemiş. En son bilgisayar modellemelerinin kullanıldığı çalışma, Kuzey Kutup Bölgesindeki ısı artışının etkilerini gözler önüne sermiş. Elde edilen verilere göre insan faktörü sonucu ortaya çıkan emisyon değerleri ile birleşen erime olayının çözümü ise hem daha zor hem de çok daha pahalı hale gelmiş.

Ekibin, ortaya çıkan 70 trilyon dolarlık devasa maliyeti hesaplarken mevcut en gelişmiş modelleme yazılımlarını kullandığını ifade etmiştik. Yumashev ile ekibi, ABD ve İngiltere merkezli yürütülen hesaplamalar sırasında; Kuzey Kutup Bölgesi’nin farklı alanlarında ve yerin 3 metre altına kadar olan katmanlarda donmuş halde bulunan organik maddeyi temel almışlar. Farklı ısınma senaryolarında gerçekleşecek erime neticesinde ne kadar gaz salınımı olacağını hesaplayan ekip, muhtemel ekonomik zararı ortaya çıkarmak için elde edilen verileri daha önceki ekonomik modellerle karşılaştırmış.

Engelleyecek imkân ve kabiliyete sahibiz

Yumashev yapılan değerlendirmeler onucu ortaya çıkan tabloyu “Moral bozucu” olarak tanımlıyor. Bilim insanı, “1,5-2 derecelik ısınmalar neticesinde ortaya çıkan permafrost erimesinin bile ekonomik etkileri olacak.” açıklamasında bulunuyor. Yumashev, bu durumu engelleyecek teknolojiye ve kanuni yaptırımlara sahip olmamıza rağmen yeteri kadar hızlı hareket etmememizden şikâyetçi.

Ortaya konan karamsar sonuçlardan iyi bir şeyler çıkarmak isteyen bilim insanı, permafrost erimesi ile albedo azalması hadiselerinin eski tahminlere kıyasla daha yavaş seyrettiğini belirtmek için “Elimizde zaman ayarlı bir bomba var, ancak bombanın saati biraz yavaş işliyor.” ifadelerini kullanmış. Bilim insanı son olarak, yapılacak en büyük hatalardan birinin duruma kayıtsız kalmak olacağı uyarısında bulunuyor.

https://cleantechnica.com/2019/04/24/study-sets-economic-impact-of-melting-arctic-permafrost-at-70-trillion/