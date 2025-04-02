Kutup bölgelerini keşfedecek ilk insanlı uzay görevi fırlatıldı: Görüntüler muazzam

Bir ilk gerçekleştiriliyor
430 km irtifada ilerleyen kapsül, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na yaklaşık 46 dakikada ulaşabiliyor. Üç ila beş gün sürecek olan görev boyunca, bilim insanları kutup bölgelerinin uzaydan elde edilen geniş kapsamlı görüntülerini inceleme fırsatı bulacak. SpaceX, daha şimdiden kutupların uzaydan çekilmiş ilk görüntülerini kamuoyuyla paylaşmış durumda.
Mürettebat, Dünya’ya iniş yaptığında tıbbi veya fiziksel destek almayacak. Bilim insanları, yerçekimine kendi başlarına nasıl uyum sağladıklarını gözlemleyerek, iniş sonrası hemen MRI taramalarını gerçekleştirecek. NASA, Fram2'nin insan vücudunun uzay ortamına nasıl adapte olduğu konusunda önemli veriler sağlayacağını belirtiyor.
Görevin finansmanını, Norveç’te yaşayan Çin doğumlu kripto yatırımcısı Chun Wang üstleniyor ve aynı zamanda uzay aracında bulunuyor. Mürettebatın komutasını, tehlikeli ve uzak bölgelerde film çekim teknolojileri üzerine çalışan sinemacı Jannicke Mikkelsen yürütüyor. Pilot koltuğunda Norveçli robotik araştırmacı Rabea Rogge yer alırken, misyonun tıp sorumlusu, deneyimli kutup kaşifi ve rehber Eric Philips olacak.
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo