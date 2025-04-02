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    Kutup bölgelerini keşfedecek ilk insanlı uzay görevi fırlatıldı: Görüntüler muazzam

    SpaceX, Dünya’nın kutup bölgelerini keşfetmek üzere yürütülen ilk insanlı uzay görevi olan Fram2’yi başarıyla fırlattı. Bu görev ayrıca insan sağlığı açısından da önemli bir görev.
    Kutup bölgelerini keşfedecek ilk insanlı uzay görevi fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, 31 Mart tarihinde Falcon 9 roketiyle Fram2 adlı özel insanlı uzay misyonunu başarıyla fırlattı. Bu görev, Dünya'nın kutup bölgelerini keşfeden ilk insanlı uzay yolculuğu olmasıyla dikkat çekiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) görünmeyen bu bölgeler, Crew Dragon kapsülünün panoramik kubbesi aracılığıyla gözlemlenecek.

    Bir ilk gerçekleştiriliyor

    430 km irtifada ilerleyen kapsül, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na yaklaşık 46 dakikada ulaşabiliyor. Üç ila beş gün sürecek olan görev boyunca, bilim insanları kutup bölgelerinin uzaydan elde edilen geniş kapsamlı görüntülerini inceleme fırsatı bulacak. SpaceX, daha şimdiden kutupların uzaydan çekilmiş ilk görüntülerini kamuoyuyla paylaşmış durumda.

    Kutup bölgelerini keşfedecek ilk insanlı uzay görevi fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Fram2 ekibi, kutup bölgelerinde gözlemlenen STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) olarak adlandırılan mor ve yeşil ışık şeritleri gibi sıra dışı aurora benzeri ışık olaylarını inceleyecek. Ayrıca uzun süreli uzay misyonları için kritik öneme sahip 22 farklı deney gerçekleştirecekler. Bu bağlamda uzayda ilk kez insan vücudunun X-ray görüntüleri çekilecek, kas ve kemik kaybını önlemek amacıyla özel egzersizler test edilecek, giyilebilir teknolojilerle uyku ve stres düzeni izlenecek, astronotların kan şekeri seviyeleri ve hormonal sağlık durumları takip edilecek.

    Mürettebat, Dünya’ya iniş yaptığında tıbbi veya fiziksel destek almayacak. Bilim insanları, yerçekimine kendi başlarına nasıl uyum sağladıklarını gözlemleyerek, iniş sonrası hemen MRI taramalarını gerçekleştirecek. NASA, Fram2'nin insan vücudunun uzay ortamına nasıl adapte olduğu konusunda önemli veriler sağlayacağını belirtiyor.

    Görevin finansmanını, Norveç’te yaşayan Çin doğumlu kripto yatırımcısı Chun Wang üstleniyor ve aynı zamanda uzay aracında bulunuyor. Mürettebatın komutasını, tehlikeli ve uzak bölgelerde film çekim teknolojileri üzerine çalışan sinemacı Jannicke Mikkelsen yürütüyor. Pilot koltuğunda Norveçli robotik araştırmacı Rabea Rogge yer alırken, misyonun tıp sorumlusu, deneyimli kutup kaşifi ve rehber Eric Philips olacak.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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