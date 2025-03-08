Küresel deniz buzu seviyesi rekor düzeyde azaldı

C3S Başkan Yardımcısı Samantha Burgess, “Daha sıcak bir dünyanın sonuçlarından biri de deniz buzunun erimesidir. Her iki kutuptaki rekor ya da rekora yakın düşük deniz buzu örtüsü, küresel deniz buzu örtüsünü tüm zamanların en düşük seviyesine itti.”
Buz seviyesi rekor düzeyde düştü
Verilere göre, Kuzey Kutbu’ndaki deniz buzu seviyesi Şubat ayı ortalamasının yüzde 8 altında seyrederken, Antarktika’da bu oran yüzde 26’ya kadar çıktı. Uydu gözlemleri 1970'lerin sonlarına kadar uzanırken, tarihsel veriler 20. yüzyılın ortalarına dayanıyor.
Reading Üniversitesi’nden iklim bilimci Richard Allan, özellikle Kuzey Kutbu’ndaki buz kaybının uzun vadeli bir felakete dönüşebileceğini belirtti. Uzmanlar, bölgenin hızla ısındığını ve bunun yalnızca sera gazı emisyonlarında büyük ve hızlı kesintiler yaparak durdurulabileceğini söylüyor. Aksi takdirde, deniz buzlarının azalması yalnızca kutupları değil, dünya genelinde iklim sistemlerini etkileyerek daha sık ve şiddetli hava olaylarına yol açabilir.Kaynakça https://www.theguardian.com/environment/2025/mar/06/global-sea-ice-hit-all-time-minimum-in-february-scientists-say https://climate.copernicus.eu/copernicus-global-sea-ice-cover-record-low-and-third-warmest-february-globally Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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