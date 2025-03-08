Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Küresel deniz buzu seviyesi rekor düzeyde azaldı

    Bilim insanlarına göre küresel deniz buzu Şubat ayında rekor düzeyde azaldı. Uzmanlara göre bu endişe verici zira buz, güneş ışığını yansıtarak gezegeni soğutuyor.
    Küresel deniz buzu seviyesi rekor düzeyde azaldı Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, dünya genelinde deniz buzlarının Şubat ayında tarihin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne (C3S) göre, hem Kuzey Kutbu'ndaki hem de Antarktika’daki buz örtüsü, önceki rekor seviyelerin altına düştü.

    C3S Başkan Yardımcısı Samantha Burgess, “Daha sıcak bir dünyanın sonuçlarından biri de deniz buzunun erimesidir. Her iki kutuptaki rekor ya da rekora yakın düşük deniz buzu örtüsü, küresel deniz buzu örtüsünü tüm zamanların en düşük seviyesine itti.”

    Buz seviyesi rekor düzeyde düştü

    Verilere göre, Kuzey Kutbu’ndaki deniz buzu seviyesi Şubat ayı ortalamasının yüzde 8 altında seyrederken, Antarktika’da bu oran yüzde 26’ya kadar çıktı. Uydu gözlemleri 1970'lerin sonlarına kadar uzanırken, tarihsel veriler 20. yüzyılın ortalarına dayanıyor.

    Küresel deniz buzu seviyesi rekor düzeyde azaldı Tam Boyutta Gör
    Şubat ayının başlarında Kuzey Kutbu’nda anormal bir sıcaklık artışı gözlemlenmişti. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 20°C üzerine çıkarak buzların erime noktasına ulaşmasına neden oldu. İklim bilimciler, bu durumu özellikle endişe verici olarak değerlendiriyor çünkü deniz buzları güneş ışığını yansıtarak gezegenin soğumasına katkıda bulunuyor.
    Küresel deniz buzu seviyesi rekor düzeyde azaldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Şubat 2025, kaydedilen en sıcak üçüncü Şubat ayı olarak öne çıktı. Küresel sıcaklıklar, sanayi öncesi seviyelerin 1,59°C üzerine çıkarak son 20 ayın 19’unda 1,5°C sınırını aşmış oldu. 2024 yılı, tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Copernicus verilerine göre, geçen yıl dünya yüzeyinin üçte ikisi rekor sıcaklıklara maruz kaldı. Bu süreçte, doğal olarak sıcaklıkları artıran El Nino hava olayı da etkili oldu. Ancak uzmanlar, El Nino’nun yerini daha serin hava koşullarıyla ilişkilendirilen La Nina'ya bırakacağını öngörüyor.

    Reading Üniversitesi’nden iklim bilimci Richard Allan, özellikle Kuzey Kutbu’ndaki buz kaybının uzun vadeli bir felakete dönüşebileceğini belirtti. Uzmanlar, bölgenin hızla ısındığını ve bunun yalnızca sera gazı emisyonlarında büyük ve hızlı kesintiler yaparak durdurulabileceğini söylüyor. Aksi takdirde, deniz buzlarının azalması yalnızca kutupları değil, dünya genelinde iklim sistemlerini etkileyerek daha sık ve şiddetli hava olaylarına yol açabilir.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/environment/2025/mar/06/global-sea-ice-hit-all-time-minimum-in-february-scientists-say https://climate.copernicus.eu/copernicus-global-sea-ice-cover-record-low-and-third-warmest-february-globally
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.4 d-4d otomatik şanzıman metro 2033 redux türkçe yama ankara mamak nasıl bir yer alt ve üst dişlerin aynı hizada olmaması cefsharp.browsersubprocess nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum