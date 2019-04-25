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Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor

Greenpeace, plastik atık ithal ve ihraç eden ülkeler hakkında bir rapor yayınladı. Türkiye, en fazla plastik atık ithal eden ikinci ülke konumuna geldi. İşte Türkiye'nin plastik atık karnesi:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çevre Örgütü Greenpeace, en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden ülkeler hakkında bir rapor yayınladı. Rapor, Türkiye hakkında çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Türkiye, dünyanın plastik atık yuvası olma yolunda ilerliyor.

Çin, Kasım 2017’ye dünyada en çok plastik atık alan ülkelerden birisiydi. Bu tarihten itibaren yurt dışından plastik alımını yasaklanması ile birlikte Malezya, Vietnam ve Tayland gerçekleştirdiği ithalat ile ön plana çıkan ülke olmuştu. Bu ülkelerin de kısıtlamalar getirmesiyle birlikte plastik atık akışı Türkiye, Endonezya ve Hindistan’a kaydı.

Rapora göre Türkiye’nin plastik atık ithalatı 2016 yılının başında aylık 4 bin tondan 2018’in başında aylık 33 bin tona yükseldi. 2018 yılının ortalarında aylık 20.000 tona geriledi ve sabit kaldı.

Türkiye’nin en fazla plastik atık ithal ettiği 10 ülke şunlar: İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa, Japonya. Sadece İngiltere’den ayda 10 bin ton atık ithal ediyoruz.

Türkiye, kendi plastik atığını yeterli ölçüde geri dönüştüremiyor. Plastik hammadde ihtiyacımızı gidermek için plastik atık ithal ediyoruz. Uzmanlara göre ithal etmek yerine kendi atığımızı geri dönüştürebiliriz.

 

Pek çok ülke “kullan-geri dönüştür-tekrar kullan” anlayışını benimseyerek çevreye duyarlı ürünler tercih ederken ülkemizde geri dönüşüme herhangi bir önem verilmiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) yayınladığı 2015 yılı raporuna göre Türkiye, çöpünün yalnızca yüzde 1’ini geri dönüşüme yolluyor. Atıkların kalanı ise katı atık sahasına gönderiliyor. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ise Türkiye, plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında.

Türkiye'de kişi başı plastik tüketimi son 3 yıl içinde yaklaşık yüzde 10 oranında artarak 90 kilogramı aştı. Yılda 25,8 milyon plastik atık üretiyoruz. Bu atıkların yüzde 20’sini ambalaj atıkları oluşturuyor. Ambalaj atıklarındaki geri dönüş oranı ise yüzde 20 seviyesinde.

Ülkemizdeki plastik kullanımını azaltmak amacıyla 1 Ocak 2019’da ücretsiz poşet dönemi sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın açıklamalarına göre poşet kullanımı, geçen yıla göre yüzde 75 azaldı. 2018’in Ocak ve Şubat aylarında 5 büyük zincir markette 600 milyon adet olan poşet kullanımı, 2019’da aynı dönemde 150 milyon adede düştü.

Ülkemizin plastik çöp yuvasına dönmemesi için geri dönüşüme özen göstermeli ve plastik atık ithalatını azaltmalıyız. Plastik poşet yasağı, ülkemizde olumlu tepkilere neden oldu. Plastik kullanımını azaltacak benzer uygulamalar üzerinde çalışılmalı.



https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48022750 Yorum Yaz
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Mugetsuga 3 hf. en beğenilen
Sadece plastik atık yuvası olsa yine iyi.
Mülteci atık yuvası oldu ülke mülteci...
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fuckulteli 3 hf.
Türkiye'de geleceğe yönelik bakılmıyor çoğu konuda, günü kurtarma çabasında olunca gelecek sorunlarla geliyor.
Atıklar, geri dönüşüm, tarım, trafik, eğitim, depreme hazır olma durumu..
Türkiye'de geleceğe yönelik bakılmıyor çoğu konuda, günü kurtarma çabasında olunca gelecek sorunlarla geliyor.Atıklar, geri dönüşüm, tarım, trafik, eğitim,...
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Hendrik Johannes Cruijff 3 hf. Mugetsuga
Türkiye çöp kovasına dönüyor iyice sıkıntı olan ise içinde bulunmamız.Etrafındaki çamura bulaştı yetmedi onlarıda içine aldı.
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kreat 5 gün
Üretim için tonlarca hammadde al, yetmiyor gelişmiş ülkelerin atıklarını al. Bu dünyanın enayisi bizim ülkemiz mi?
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seyma26 3 hf. yeni yorumcu
herkes her gün çöp atarken rencide edip utandırsa bence ite kaka öğreniriz önemini :( evlerine çöp atalım :D:D
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DH Misafiri 3 hf.
Bu ne lahana bu ne perhiz!
Çevre kirlenmesin diye poşetleri satılarak alınmasını icat ettiler ama türkiyedeki poşetin kırk bin katı kadar poşet atığı gemilerle türkiyeye getriliyor. ÜLKEMİZ ÇÖP OLMASIN
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DH Misafiri 3 hf.
Köyler bile kola, gazoz plastikleri ile dolmuş. En basitinden Coca Cola firması geçen yıl ortadoğudaki 9 ülkeden daha fazla parayı Türkiye'den kazanmış, yapay tatlandırıcılı ürünleri kullanan Cola gibi şirketler sayesinde para kazanamayan şeker fabrikaları el mahkum kapanacaklar. Sonra elinde yapay tatlandırıcılı ürün için geçip neden kapanıyorlar gibi atar tutar. Türkiye hızlı bir şekilde plastik içerisindeki sağlıksız gıdalar tüketen, plastikleri de çevreye atan zihniyete bürünüyor
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sosisvesalam 3 hf.
evde plastik atıkları toplayayım diyorum çevrede geri dönüşüm çöp kovası yok.
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expressimo 3 hf.
Çöpü hallederiz bir şekilde, Çin'e satarız da mültecileri satsan satamazsın ışidçi değiliz insanız ne de olsa... Referandum ile postalamak şart oldu.
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alaz1903 3 hf.
Kendi yüzbinlerce binlerce tonluk plastik atığını ayrıştırıp dönüştüremeyen ve doğaya karışmasına göz yuman bunun yanında ayrıştırılmış plastik ithal eden bir ülke. Absürd bir romanda yaşıyor olsaydık komik olurdu ama ne yazık ki gerçek.
Devlet bu konularda önlemler almak, katma değer üretmek yerine vatandaşın her adımından nasıl vergi çıkarabilirizin derdinde.
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DH Misafiri 3 hf.
ben bu yöneticileri anlamıyorum ülkede ne yapmak istiyorlar bu plastiği geçtim .biraz önce fox haberde vardı 40 tane termik santrel yapılacak tarım arazilerine hemde kendi kendimizi bitiriyoruz
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Askaparta 3 hf.
İthal edilmeyen bir o kalmıştı.
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sdbz 3 hf.
Plastikler Dünyanın sonunu getirecek, tüm dünyada kullanımı kısıtlanmalı...
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bluedevil866 3 hf. sdbz
geri donusumu yapilmali bir sekilde.
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