Antarktika'da 'deniz buzu' miktarı 45 yılın en düşük seviyesini gördü

45 yılın en düşük seviyesi
Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu bu yıl 19 Eylül'de 4,23 milyon kilometrekare ile uydu kayıtlarındaki en düşük altıncı minimum seviyeye ulaştı. Antarktika'da ise deniz buzu 10 Eylül'de 16,96 milyon kilometrekare ile uydu kayıtlarındaki en düşük maksimum seviyeye ulaştı. Antarktika'da ki deniz buzu 1979 yılından bu yana uydu aracılığıyla her yıl ölçülüyor. Mevcut deniz buzu ölçümü, daha önce 1986'de ölçülen en düşük alandan neredeyse 1 milyon kilometrekare kadar daha dar. Bu, neredeyse Mısır'ın yüzölçümüne eşit.
Her yıl, deniz buzu mevsimlerle birlikte büyür ve erir ve her iki yöndeki büyüklüğü rüzgar modelleri, okyanus sıcaklıkları - insan kaynaklı küresel ısınma ile doğrudan ilişkilidir - ve şu anda meydana gelen El Nino gibi iklim modelleri gibi faktörlerden etkilenebilir. Öte yandan düşük deniz buzu örtüsü buz-albedo geri besleme döngüsü nedeniyle okyanusun ısınmasında da etkili oluyor. Beyaz olan deniz buzu güneş ışınlarını uzaya geri yansıtırken, koyu renkli açık okyanus bu enerjiyi emer. Bu nedenle de sular daha sıcak kalarak buzun büyümesini daha da engelleyebilir.
Yeni araştırmalar aynı zamanda NASA'nın ICESat-2 gibi uydularını kullanarak buzun yıl boyunca ne kadar kalın kaldığını da inceliyor. Deniz buzunun minimum ve maksimum genişlikleri kutup ortamında önemli ölçümler olsa da bilim insanlarına göre buzunun kalınlığı da bir başka önemli endişe kaynağı. Bilim insanları ekim ayında daha derinlemesine bir analiz gerçekleştirerek sonuçları yayınlayacaklar. Yayınlanacak raporda kalınlık bilgilerine de yer verilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.